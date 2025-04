Nel contesto macroeconomico dell’Unione Europea, i dati aggiornati al 2024 delineano un quadro di moderata ripresa sul fronte dei conti pubblici, seppur con significative differenziazioni tra i vari Stati membri. L’analisi dei dati più recenti forniti da Eurostat mostra il deficit in calo nell’Eurozona e nell’intera Unione Europea, a fronte però di una pressione costante – e in alcuni casi crescente – sul debito pubblico. Questo dualismo economico continua a rappresentare una delle sfide principali per le politiche fiscali continentali.

Stabilizzazione del debito, ma livelli ancora elevati

Nonostante i miglioramenti registrati nei saldi di bilancio, il rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo (PIL) resta elevato in diversi Paesi. A livello aggregato, l’Eurozona ha chiuso il 2024 con un rapporto debito/PIL pari all’87,4%, in lieve crescita rispetto all’87,3% del 2023. Una tendenza simile si osserva anche nell’Unione Europea nel suo complesso, dove il debito è salito all’81%, rispetto all’80,8% dell’anno precedente.

Al vertice di questa graduatoria si conferma la Grecia, con un debito pubblico pari al 153,6% del PIL, seguita a breve distanza dall’Italia, che raggiunge quota 135,3%. Questi due Paesi, pur mostrando un impegno nel contenimento del deficit, continuano a essere contraddistinti da un elevato peso del debito sovrano. Altri Stati con un significativo livello di indebitamento includono la Francia (113%), il Belgio (104,7%) e la Spagna (101,8%), tutti oltre la soglia psicologica del 100%.

Disavanzi di bilancio: un quadro eterogeneo

Sul fronte dei saldi di bilancio, il 2024 ha visto una riduzione del disavanzo medio sia nell’Eurozona che nell’UE. In particolare, l’area della moneta unica ha registrato un deficit pari al 3,1% del PIL, in calo rispetto al 3,5% del 2023. L’Unione Europea, nel suo complesso, ha visto una flessione analoga, passando da un disavanzo del 3,5% al 3,2%.

Tuttavia, dietro questi numeri aggregati si celano realtà profondamente diverse. Alcuni Stati membri presentano ancora squilibri di bilancio particolarmente marcati. La Romania guida questa classifica con un deficit del 9,3%, seguita dalla Polonia (-6,6%) e dalla Francia (-5,8%). Questi dati mostrano come, nonostante un miglioramento complessivo, permangano situazioni critiche che richiedono misure correttive strutturali.

L’Italia, con un deficit al 3,4%, si colloca a metà classifica, occupando il decimo posto tra i 27 Paesi membri. Un risultato che, se da un lato denota una parziale stabilizzazione, dall’altro mostra la necessità di un’ulteriore disciplina fiscale per mantenere la traiettoria di rientro nei parametri di convergenza europei.







Le politiche di bilancio nell’anno della transizione

Il 2024 è stato un anno di transizione per le politiche di bilancio europee. Dopo la sospensione delle regole del Patto di Stabilità durante la fase più acuta della pandemia e la successiva crisi energetica, gli Stati membri hanno gradualmente ripreso il controllo della spesa pubblica. Tuttavia, l’attuazione di nuove regole fiscali, attualmente in fase di negoziazione a Bruxelles, potrebbe influenzare in modo decisivo le strategie future.

Il ritorno a una gestione più rigorosa dei conti pubblici non è solo una questione di conformità normativa, ma anche di sostenibilità economica nel medio-lungo periodo.

Il ritorno dei vincoli fiscali e la sfida della crescita

L’attuale fase di moderazione del deficit non è priva di rischi. Con il possibile ripristino dei vincoli del Patto di Stabilità, molti governi dovranno affrontare un dilemma: perseguire l’austerità per ridurre il debito o mantenere livelli elevati di spesa pubblica per sostenere la crescita e le transizioni in atto.

La Commissione Europea ha più volte ribadito l’importanza di trovare un equilibrio tra disciplina fiscale e promozione della crescita economica. La nuova architettura delle regole di bilancio, in discussione tra gli Stati membri e le istituzioni europee, potrebbe prevedere una maggiore flessibilità, adattata alla specificità dei singoli Paesi e ai loro piani di riforma.

Italia: tra riforme e pressioni strutturali

Nel caso dell’Italia, il dato del deficit al 3,4% e il debito al 135,3% segnalano una situazione sotto osservazione. Se da un lato il Paese è riuscito a contenere temporaneamente il disavanzo entro limiti accettabili, dall’altro permane una vulnerabilità strutturale legata all’alto stock di debito accumulato. Una crescita economica debole, accompagnata da rigidità nel mercato del lavoro e un sistema fiscale poco efficiente, continuano a rappresentare ostacoli a una riduzione significativa del rapporto debito/PIL.

Il governo italiano è chiamato a implementare un’agenda di riforme credibili per migliorare l’efficienza della spesa, combattere l’evasione fiscale e stimolare gli investimenti privati e pubblici. Solo attraverso un percorso di riforme strutturali, il Paese potrà rafforzare la propria posizione finanziaria e aumentare la fiducia dei mercati.

Il ruolo dell’unione e la prospettiva a lungo termine

In questo contesto, il ruolo dell’Unione Europea appare cruciale. Le istituzioni comunitarie stanno cercando di definire un nuovo quadro di governance economica più coerente e reattivo rispetto alle esigenze dei singoli Paesi. La proposta di una regola “personalizzata” per ogni Stato, che tenga conto del livello di debito e della capacità di spesa pubblica, mira a evitare misure di austerità generalizzate e potenzialmente recessive.

Patricia Iori