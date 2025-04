Il 16 aprile 2025 resterà una data spartiacque nel dibattito britannico sull’identità di genere. In questa giornata, la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che, ai fini dell’Equality Act del 2010, la definizione legale di donna riguarda esclusivamente chi è nata biologicamente di sesso femminile. Con una sentenza unanime di 88 pagine, i giudici hanno rigettato l’idea che il possesso di un Gender Recognition Certificate (GRC), il certificato che attesta ufficialmente la riassegnazione di genere, possa conferire pienamente lo status giuridico di “donna”.

Questa decisione rappresenta una svolta che ha scatenato reazioni opposte e profonde divisioni nella società britannica, tra chi la celebra come una difesa dei diritti femminili e chi la condanna come una grave battuta d’arresto nella lotta per l’inclusività delle persone transgender.

Una lunga battaglia definizione legale di donna

Alla base della sentenza sulla definizione legale di donna c’è il ricorso promosso da For Women Scotland, gruppo femminista che si definisce “gender critical”, sostenuto anche dalla celebre scrittrice J.K. Rowling. L’associazione si era opposta all’interpretazione data dal governo scozzese alla legge del 2018, secondo cui le donne trans in possesso di GRC dovevano essere incluse nella quota del 50% di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione pubblici.

Il gruppo riteneva che questa lettura danneggiasse le donne cisgender, cioè quelle nate biologicamente femmine, e minasse la specificità degli spazi e dei diritti garantiti alle donne in quanto tali. La loro visione si fonda sull’idea che sesso e genere non siano concetti intercambiabili, ma che il sesso biologico debba restare il riferimento giuridico per l’attribuzione di determinati diritti e tutele.







I motivi della Corte: sesso come realtà binaria

Nel testo della sentenza, la Corte Suprema ha dichiarato che le parole “donna” e “sesso”, così come usate nell’Equality Act del 2010, devono essere interpretate nel loro significato comunemente accettato, ovvero riferito al sesso biologico. Secondo il giudice Lord Hodge, “la definizione di sesso è binaria: si è uomini o donne, in base a caratteristiche biologiche riconoscibili e condivise all’interno del gruppo”.

La Corte ha anche sottolineato che, pur non usando esplicitamente la parola “biologico” nel testo legislativo, il significato intrinseco dei termini è chiaramente connesso alla biologia. Inoltre, ha respinto l’idea che il possesso di un GRC possa alterare la classificazione legale di una persona al punto da modificarne il sesso per le finalità previste dall’Equality Act.

Un nodo politico scottante

La sentenza sulla definizione legale di donna ha messo in imbarazzo il Partito Laburista britannico, già diviso al suo interno su questi temi. Se da un lato i portavoce del leader Keir Starmer hanno affermato che il partito ha sempre sostenuto la protezione degli spazi basati sul sesso biologico, dall’altro rimane forte la pressione delle correnti progressiste che chiedono maggior inclusività per le persone trans.

I Conservatori, invece, hanno accolto con favore la decisione, vedendola come una conferma delle loro posizioni contrarie a quella che definiscono “ideologia gender”. L’effetto della sentenza potrebbe dunque non limitarsi al piano legale, ma spostare l’ago della bilancia del dibattito politico britannico e influenzare le future politiche in tema di identità e diritti civili.

Le reazioni: champagne e proteste

All’esterno della Corte, le esponenti di For Women Scotland hanno celebrato con entusiasmo la vittoria legale, brindando con bottiglie di champagne.

Non si è fatta attendere nemmeno la reazione di J.K. Rowling, che ha lodato le femministe scozzesi e ha definito la sentenza “una protezione per i diritti di donne e ragazze in tutto il Regno Unito”. L’autrice di Harry Potter ha spesso preso posizioni molto nette contro il riconoscimento legale del genere al di là del sesso biologico, attirando critiche ma anche un vasto seguito.

Di contro, le associazioni per i diritti transgender hanno espresso profonda preoccupazione. Temono che questa sentenza rappresenti un pericoloso precedente, legittimando forme di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone trans, e riducendo la loro possibilità di accedere a spazi, tutele e rappresentanza.

Una sentenza destinata a lasciare il segno

Anche se i giudici hanno cercato di sminuire il valore simbolico della decisione, sostenendo che non si tratta della vittoria di un gruppo sociale sull’altro, le implicazioni sono enormi. La sentenza della Corte Suprema ribalta le decisioni precedenti della magistratura scozzese e sancisce un principio che potrebbe ora essere usato in altri ambiti legislativi o giuridici.

Per le persone transgender, la decisione segna un importante punto di arresto nella loro lotta per il riconoscimento legale e sociale. Per i gruppi “gender critical”, invece, è il riconoscimento istituzionale di una battaglia che portano avanti da anni. Il Regno Unito, ora più che mai, si trova al centro di un confronto acceso e profondamente divisivo sull’identità, il sesso e i diritti civili.

Lucrezia Agliani