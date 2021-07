Del perché il femminismo serve anche agli uomini; oltre il privilegio

Qualcuno si chiederà perché abbia scelto di parlare di uomini e femminismo. Potrebbe sembrare un controsenso, perché in fondo il femminismo è stato pensato dalle donne per le donne, e questo è vero. Ma allora perché il femminismo serve anche agli uomini?

Una piccola premessa

Troppo spesso si parla di femminismo tossico; molti ancora oggi credono che il femminismo rappresenti un odio sfrenato delle donne nei confronti degli uomini, come fosse una sorta di vendetta. Per qualcun*, chissà, potrà anche esser così; ma una cosa che ho capito nel corso dei miei studi femministi, è che è sbagliato parlare di un solo femminismo. E’ sbagliato intendere il femminismo come un movimento unitario, che unisce allo stesso modo tutt* coloro che si definiscono tal*. Ho imparato che è più corretto parlare di femminismi, al plurale, e che spesso e volentieri questi femminismi sono molto distanti tra loro.

L’ho compreso nel periodo in cui ero impegnata a scrivere la mia tesi, stra colma di femminismo. Mi sono resa conto che il mio femminismo non era lo stesso, non combaciava in tutto e per tutto, con quello della mia relatrice. E questo ha creato non pochi problemi, tutti superati e superabili. Quest’esperienza mi ha permesso di comprendere quale sia la forza e al tempo stesso la debolezza del femminismo. Il fatto di essere in tant*, tantissim*. Il femminismo è stato creato dalle donne per le donne; tutte le donne del mondo, ricche o povere, di destra o di sinistra, laiche o religiose, bianche o nere. E come è prevedibile questo ha determinato si una grande forza, ma allo stesso tempo anche tanta frammentazione.

Il mio femminismo è quello inclusivo

Bhe il mio femminismo, e quello di moltissim* altr*, non ha nulla a che vedere con l’odio nei confronti degli uomini. Il femminismo da cui mi sento rappresentata è quello inclusivo, che non punta “semplicemente” a migliorare la vita delle donne – tema ovviamente centrale – ma più in generale a lottare contro un sistema che per secoli ha determinato le nostre esistenze; che ha imposto ruoli e doveri; che ha prodotto ingiustizie e disuguaglianze assegnando privilegi solo a una piccola, piccolissima fetta della popolazione. Questo ha dato vita ad una società impari, fatta di privilegiati e non; privilegiati che sono stati, e in gran parte continuano ad esser, tali solo perché un giorno qualcuno ha detto che quella categoria di persone era migliore di altre.

Ebbene si, sto parlando di uomini e patriarcato. Ma attenzione, sarebbe troppo semplice così. Non tutti gli uomini hanno gli stessi privilegi e le stesse possibilità. La fetta, infatti, è piccola, piccolissima. Si tratta di uomini si, ma anche bianchi, eterosessuali, benestanti, spesso cristiani. Per questo non può esistere femminismo senza lotta di classe, senza antirazzismo, senza la lotta al capitalismo o all’omolesbobitransfobia. Perché ognuna di queste discriminazioni condivide la natura stessa della discriminazione. Chi si oppone al Ddl Zan è lo stesso che presumibilmente fa cat calling ad una ragazza che passa per strada; incolpa una vittima di stupro per i pantaloncini che indossava o peggio compie l’atto stesso dello stupro.









Ecco perché il femminismo serve anche agli uomini

Eppure il femminismo non serve solo agli uomini oppressi, ma agli uomini tutti. Si, perché il patriarcato non impone regole, comportamenti, ruoli e doveri “solo” alle donne, ma a chiunque, anche a quegli uomini che si trovano all’apice della gerarchia sociale.

Non vedere al di là del proprio privilegio

Il problema è, però, che quando si detiene un privilegio è sicuramente più difficile comprenderne e scovarne l’inganno. Un conto è esser donna e decostruire la società svelandone il tranello a seguito di una discriminazione; un conto è appartenere a quella categoria privilegiata illudendosi di possedere una libertà che in realtà è solo fasulla. E’ più semplice – ma ovviamente più ingiusto – quando ad essere discriminata sei te; quando al lavoro si percepisce lo stipendio più basso; nel momento in cui si è obbligate a rinunciare al proprio impiego; quando a prenderti cura di figl*, mariti o anzian* sei te; se devi star attenta a come ti vesti, o se la sera sei continuamente timorosa di tornare a casa da sola.

L’illusione di possedere la libertà

Ciò non significa, però, che gli uomini non subiscano gli stereotipi e le discriminazioni tipiche del patriarcato. Si perché questo sistema di potere impone agli uomini un unico modo valido per esser tali. Nessun uomo è libero di esser uomo nel modo in cui ritiene che sia più giusto. E se si sceglie di farlo, allora automaticamente si rinuncia al privilegio che si detiene. Ogni uomo in un momento o nell’altro della propria vita, deve fare i conti con la propria virilità; quella virilità che la società gli impone di dimostrare, a tutti i costi; e un passaggio fondamentale è sicuramente quello legato alla sessualità.

Se, infatti, per le donne il passaggio dalla pubertà all’età adulta è scandito a livello biologico; per l’uomo è diverso. L’uomo è obbligato a dimostrare – e confermare – la sua virilità attraverso dei veri e propri riti; attraverso la forza e la sua imposizione, attraverso il racconto delle sue conquiste e delle sue esperienze sessuali. Esperienze che devono essere performanti, sempre e comunque, altrimenti il mito dell’uomo virile viene meno, e non si è abbastanza uomini quanto si dovrebbe.

Il mito (tossico) del “vero uomo”

Il “vero uomo” non dovrebbe mai chiedere aiuto; un “vero uomo” non è naturalmente portato alla genitorialità e questo troppo spesso provoca forti squilibri all’interno della famiglia – ma spoiler, non è vero che la madre è più importante del padre, sarebbero importanti allo stesso modo ma ciò che davvero conta è la quantità e la qualità del rapporto; agli uomini viene insegnato che le interazioni uomo-donna devono basarsi sulla competitività o sulla protezione e non sulla collaborazione; un “vero uomo” deve sempre mostrare la propria imperturbabilità; gli uomini non possono emozionarsi, non possono provare sentimenti e se li provano non possono esprimerli, soprattutto tra uomini.

Si perché un altro luogo estremamente danneggiato dal patriarcato è l’omosocialità, quella tra uomini. Tra uomini si può parlare di sport, di lavoro, dei propri hobbies, di sesso; ma non dei propri sentimenti, di quello che si prova, del proprio dolore o della propria felicità. Il più delle volte al centro delle conversazioni maschili ci sono le cose che si fanno, e non quelle che si provano. Eppure quei sentimenti esistono e si accumulano, finché esplodono.

La paura di alcuni uomini nei confronti degli omosessuali deriva dalla trasgressione che questi ultimi attuano nei confronti di quel concetto di mascolinità tossica che non può esser messo in discussione, altrimenti verrà meno ogni certezza. Un uomo che rifiuta un no è un uomo a cui non è stato insegnato che ogni soggetto è libero allo stesso modo; quel no rappresenta un ostacolo all’esercizio della propria libertà; libertà che solo io ho il dovere ad esercitare, non anche l’altro da me, soprattutto se di genere opposto.

Il femminismo come via di liberazione

Dunque, ciò che le donne femministe odiano non è l’uomo, ma l’uomo patriarcale. Quello che non è riuscito a decostruire la società comprendendo che quel privilegio non se lo è guadagnato; quell’uomo che si illude di esser libero e scevro da obblighi, ma che in realtà si sta esprimendo come la società gli impone di esprimersi, attraverso la sua mascolinità tossica. Per questo il femminismo serve anche agli uomini. Perché, a mio avviso, il femminismo rappresenta l’unica via di liberazione cui possiamo aspirare, in virtù della sua stessa natura, così divergente dal patriarcato. Come ha detto una famosa scrittrice “il patriarcato è di pietra. Il femminismo è fluido, potente, profondo come un oceano e racchiude l’infinta complessità della vita”.

Verso una società più giusta

Lo scopo ultimo del femminismo è quello di smascherare la gabbia che il patriarcato ha creato per ogni soggettività, e se possibile distruggerla. Il femminismo, quello da cui la generazione di femminist* di oggi si sente rappresentata, quello intersezionale, ha lo scopo di lottare per un mondo nuovo, fatto di coesione, in cui si promuove la diversità, l’unica vera risorsa che possediamo per aspirare ad una società migliore; ad una società in cui ognun* sarà davvero liber* di essere se stess*, senza imposizioni, senza ruoli pre assegnati, senza l’obbligo di assecondare un modello in cui quasi nessuno realmente si rispecchia.

Proprio per questo il femminismo serve anche agli uomini; per permetter loro di liberarsi da quell’insieme di costrizioni, aspettative, ruoli che la società ha proiettato su di loro; per far si che prendano atto del loro privilegio e lo sfruttino per creare una società non più dispotica, ma più giusta.

Non basta essere uomini non violenti per contribuire alla lotta femminista; è necessario assumersi una responsabilità, una responsabilità di genere. Perché se è vero che nessuno deve sentirsi in colpa per qualcosa che non ha mai fatto, è vero anche che quando il proprio corpo, in quanto tale, in virtù delle sue stesse fattezze, può rappresentare una possibile minaccia per qualcuna, di questo è necessario occuparsi.

Sofia Centioni