“perché non si stampano più soldi?”

Questa domanda ingenua e innocente di una timida bambina è l’inizio della nostra riflessione. Ingenua, purtroppo, lo è, poiché i meccanismi della nostra economia andrebbero in frantumi. Se si stampa più denaro si darebbe vita, tra le altre cose, ad una malattia chiamata inflazione. Un principio per il quale se fossimo tutti ricchi in automatico diventeremmo tutti poveri.

Sì, una spiegazione fin troppo sintetica, ma sufficientemente corretta.

Tuttavia, sotto la facciata di chi conosce tutte le risposte, è possibile scorgere dentro di noi un piccolo dubbio, una falla, qualcosa che non va. Stiamo parlando di una creazione dell’uomo, qualcosa che in natura non esisteva. Un’invenzione tutta nostra che imbriglia e limita l’agire umano sotto molti aspetti. Non si parla “solo” della vita quotidiana dove se non hai qualche euro in tasca non puoi acquistare cibo e beni di prima necessità. Oppure dei diritti inalienabili dell’uomo come il potersi fare una famiglia o mettere su una casa. Parliamo anche di intere comunità e nazioni in attesa di fondi per migliorare la qualità della vita delle persone. Strade, infrastrutture, servizi come la raccolta dei rifiuti, la tutela dell’ambiente senza soldi diventano inefficienti rendendo la vita molto più difficile per tutti.

In questi e in miliardi di altri aspetti dobbiamo sottostare al denaro. In fin dei conti è un sistema che regola e gestisce le nostre azioni e quelle di tutti. Rende possibile una gestione più efficiente e fa in modo di mantenere un certo controllo.

La vita del denaro

Ormai il mondo va così. Ci siamo nati in questo sistema monetario e ci siamo adattati. Tuttavia è sotto gli occhi di tutti che qualcosa non va. Pare quasi che l’uomo abbia perso il controllo di questa sua creazione. I prezzi si alzano e (poche volte) si abbassano, le monete salgono e scendono, la borsa mondiale produce cascate di numeri, siamo sommersi da tasse di cui spesso non sappiamo nulla (vedi tutte le accise sul costo della benzina) e ancora stipendi, bollette, interessi, pedaggi, costo del denaro. Ogni azione o bene nella società civile è misurata in soldi, prezzi, cifre che pare abbiano vita propria.

Di questa pimpante vita dei soldi fin troppo spesso è l’uomo a rimetterci. L’iniquità e l’ingiustizia dilagano, la povertà più nera sembra avere sempre meno vie d’uscita, la natura viene sacrificata all’industria e ad un crescente numero di persone vengono negati i diritti fondamentali dell’uomo. E’ proprio questa la prima falla evidente di questo sistema. Per esistere ha bisogno di ricchi ma soprattutto di poveri per funzionare.

La storia del tacchino senza cosce

Tutto normale, è così che va il mondo. Ma potremmo quasi sicuramente essere finiti nel meccanismo di una vecchia storiella che pressappoco fa così:

Una donna prepara il tacchino per il suo novello sposo. Nel farlo toglie entrambe le cosce prima di metterlo nel grosso forno. Il marito che non l’aveva mai vista cucinare il tacchino giustamente le chiede perché le ha tolte. Di tutta risposta la giovane donna, anche un po’ stizzita, risponde che è così che si fa. Il dubbio però attanaglia anche lei ed avendo imparato a cucinare dalla madre le chiede spiegazioni.

Identica la risposta della madre che in egual misura, però, si fa prendere dal dubbio. A questo punto anche lei chiede spiegazioni alla veneranda nonna che dal canto suo, sommessamente, ha sempre cucinato il tacchino in quel modo poiché ai suoi tempi non poteva permettersi un forno abbastanza grande da contenere l’intero tacchino.

Una nuova visione

Non dissimile la nostra situazione nei confronti del denaro. Ci troviamo in questo sistema economico da sempre e ad esso dedichiamo la vita perché è così e basta. Ma è davvero la cosa più giusta? E’ l’unica strada possibile? E’ ancora attuale un sistema nato migliaia di anni fa? C’è chi afferma di no.









A tal proposito un video meraviglioso risulta illuminante e consiglio a tutti di vederlo.

Il video fa parte del progetto cinematografico #Human in cui Yann Arthus-Bertrand racconta l’umanità attraverso le storie di singoli esseri umani di tutto il mondo. In questo video parla un Stephens, un Aborigeno Australiano che ha passato gran parte della vita in una società in cui il denaro non esisteva. Racconta in modo semplice ed esaustivo come l’uomo moderno sia influenzato negativamente da razzismo ma soprattutto dal denaro.

L’idea di una società illuminata senza denaro la ebbe già Colline Serreau, regista francese, nel film Il Pianeta Verde del 1996. In questo film si mette in ridicolo la società moderna attraverso l’espediente dell’esternalità. Il Pianeta Verde è, appunto, un altro pianeta in cui quello che stiamo vivendo oggi per loro è la preistoria. In questo nuovo mondo la moneta è stata eliminata.

Fantasioso o realizzabile?

Fin ora abbiamo parlato di teorie, ipotesi o semplici riflessioni. Tuttavia c’è chi in questa teoria ci crede davvero.

Parliamo ad esempio di Mark Boyle, diventato famoso per aver fatto una scelta di vita molto particolare. Questo ragazzo Irlandese, infatti, vive senza denaro dal 2009 per scelta. Le sue argomentazioni sono ineccepibili. A dir suo l’uomo ha vissuto il 95% della sua storia senza denaro. Così invece di comprare cibo lo coltiva e produce da solo molti beni utili come ad esempio il dentifricio. Ha scritto anche un libro in merito ed è fautore del manifesto Moneyless.

Molti hanno seguito il suo esempio e si diffondono sempre di più scelte di vita indirizzate al rifiuto del denaro.

Lunga è, però, la strada da scelte personali individuali ad un cambiamento dell’intera società umana. In nostro aiuto giunge Pierangelo Dacrema, saggista, economista ed intellettuale autore del libro La morte del denaro. Una lezione di disciplina.

Nell’intervista fatta a Il Foglio evidenzia i difetti e l’intollerabilità del sistema economico in cui viviamo e ne teorizza l’alternativa. Su cosa si possa fondare un mondo senza denaro è un argomento ostico per chiunque abbia la mente satura da questa nostra società. Il principio si basa sulla natura adattiva dell’uomo e sulla capacità o meglio necessità di trovare il proprio spazio nel mondo.

Nella suddetta intervista l’autore espone in modo estremamente esaustivo quella che secondo lui è la strada da seguire in una serie di argomentazioni difficili da contraddire.

Un nuovo modo di pensare e di vivere si affaccia timido nelle nostre vite. Un processo di purificazione dal denaro lungo e probabilmente doloroso che semplificherebbe la società umana.

Una semplice riflessione

Un nuovo modo di pensare e di vivere si affaccia timido nelle nostre vite. Un processo di purificazione dal denaro lungo e probabilmente doloroso che semplificherebbe la società umana.

Io credo al fatto che un uomo non abbia voglia di stare a letto tutto il giorno e abbia voglia di fare qualcosa per sé, per sua moglie, per suo figlio. Lo dimostra il fatto che l’uomo della pietra ha regalato un futuro migliore ai suoi figli senza l’utilizzo del denaro. Il motore della storia, quello vero, è diverso. Il denaro somiglia più a una droga di Stato, in questa epoca. L’economia, in questo nuovo quadro, continuerebbe a soddisfare il suo naturale bisogno di cambiare e progredire, vale a dire crescere. Lo sviluppo economico è essenzialmente cambiamento.

In conclusione possiamo prendere questa difficile riflessione in due modi.

Come il dolore della mela di newton caduta sulle nostre teste ad indicarci una nuova strada oppure continuare a tagliare le cosce al tacchino al motto di “è così e basta”.

Carrieri Cesare Luca