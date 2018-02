Denis Cavatassi condannato a morte in Thailandia

Denis Cavatassi, cinquantenne e originario della provincia di Teramo, è stato condannato alla pena di morte in Thailandia perché considerato il mandante dell’omicidio del socio, Luciano Butti.

Grazie all’aiuto della sorella, Romina Cavatassi, e dell’avvocato Alessandra Ballerini (nome ormai noto poiché è anche il legale delle famiglie di Giulio Regeni e di Andy Rocchelli), ora è in corso l’appello per Denis Cavatassi in Thailandia e presto sarà presentato il ricorso alla Corte Suprema.









La sorella di Denis Cavatassi ha spiegato in un’intervista a Repubblica:

“Le nostre speranze sono che venga assolto e dichiarato innocente, quale è. Speriamo e confidiamo nella serietà e professionalità della corte suprema, composta da tre giudici di esperienza. Speriamo che i giudici della corte suprema eseguano un esame attento della documentazione, dell’iter processuale e delle varie violazioni che ci sono state. Speriamo che gli si garantisca un processo equo che finora non c’è stato. Ci stiamo rivolgendo all’attenzione sociale e istituzionale perché vorremmo che il suo e il nostro inferno finisse, ma vorremmo anche che a tutti, colpevoli o innocenti che siano, venisse garantito un processo equo e un trattamento più umano. Quello che lui racconta è sconcertante e a tratti disumano“.

Domani, martedì 6 febbraio, il caso approderà in Senato: alle ore dodici è stata indetta una conferenza stampa sulla situazione di Denis Cavatassi nella sala Nassirya.

Alla conferenza parteciperanno il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani, i famigliari di Denis, Romina e Adriano Cavatassi, l’avvocato Alessandra Ballerini, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia e l’avvocato Francesca Carnicelli, membro della Onlus Prigionieri del silenzio.

In questi anni Denis Cavatassi si è sempre dichiarato innocente, respingendo ogni accusa. Purtroppo però non ha avuto un processo equo: l’italiano ha dichiarato di aver subito continue violazioni dei propri diritti e di essere vittima di una reclusione che non rispetta nemmeno la dignità della persona.









Il cinquantenne era stato arrestato nel 2011 con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio premeditato del suo socio di un’attività di ristorazione, Luciano Butti, imprenditore originario di Montevarchi ucciso nel marzo del 2011.

Secondo l’accusa Cavatassi aveva dato 150mila Baht (3·500€) ad un sicario per uccidere il socio, Luciano Butti, con cui gestiva un ristorante sull’isola di Phi Phi.

Secondo gli inquirenti il movente sarebbe stato un ipotetico debito di otto milioni di Baht (circa 250·000€), che Butti non aveva restituito al socio; Denis Cavatassi avrebbe quindi attirato Butti con l’inganno in un luogo appartato vicino a Phuket, dove il killer l’avrebbe poi ucciso con tre colpi di calibro undici.

Cavatassi si dichiarò innocente dal primo istante, ma invano. Con lui finì in carcere anche un altro socio thailandese e altre tre persone furono indagate, di cui due ancora ricercate (tra cui il sicario).

In una delle tante lettere che dalla prigione thailandese ha inviato alla famiglia in Italia, Denis Cavatassi scrive:

“Mi rendo conto solo ora che il destino possa riservare delle esperienze che vanno oltre ogni immaginazione. Prima di vivere tutto questo non avevo mai riflettuto a fondo sul concetto di giustizia e di punizione, o su come, spesso, si possa essere troppo facilmente giustizialisti di fronte a quello che potrebbe essere anche un errore giudiziario.”.









Il manager italiano si era creato una famiglia a Phuket: dopo aver investito un po’ di denaro nella società con Butti, conobbe una donna thailandese, con cui si sposò ed ebbe una figlia.

In un’altra lettera Cavatassi parla della solitudine e della sopravvivenza nel carcere thailandese:

“In questi mesi di inferno ho acquisito la consapevolezza che l’essere umano è dotato di una forte capacità di sopravvivenza molto forte. Per non impazzire, mi sono rifugiato nei libri, nella speranza di ricerca di un barlume di calore sociale. L’istinto di autoconservazione ha acuito, però, con il passare del tempo, le mie capacità intellettive, predisponendomi alla sopravvivenza pura. Il pensiero e la voglia di riabbracciare la mia piccola Asia e la mia famiglia in Thailandia e in Italia, i miei amici che non mi hanno mai abbandonato mi danno la forza di andare avanti e la speranza che la giustizia faccia luce sulla mia innocenza. L’amore mi salva e mi da la forza di andare avanti e non perdere la testa e la speranza.”.

La sorella Romina conclude l’intervista di Repubblica dicendo:

“Prove e movente mi sembrano del tutto inconsistenti ed inesistenti. Spero che qualcuno se ne renda conto e cominci a fare delle indagini serie cominciando dal rilascio immediato di mio fratello e dal considerarlo assolutamente estraneo ai fatti, come realmente è.”.

Ci auspichiamo che nelle prossime settimane, grazie anche all’intervento al Senato di domattina e all’attenzione istituzionale e mediatica rivolta al caso di Cavatassi, la giustizia thailandese garantisca a Denis un nuovo processo equo e dignitoso e che presto, dimostrata in modo inconfutabile la sua innocenza, sia rilasciato e possa riabbracciare la famiglia.

Fadua Al Fagoush