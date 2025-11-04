Nel 2024 le denunce di reati in ltalia sono salite a 2,38 milioni, segnando un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Questo risultato si inserisce in un quadro di ritorno al rialzo dopo la battuta d’arresto provocata dalla pandemia, con il dato che risulta del +3,4% rispetto al 2019. Pur così, resta evidente che i valori attuali sono ancora molto più contenuti rispetto a quelli di dieci anni fa, segnando un divario dell’ordine del -15% rispetto al 2014.

Aree metropolitane e tipologie: dove cresce il fenomeno

Gli incrementi più marcati riguardano la microcriminalità urbana: i furti rappresentano circa il 44% del totale delle denunce nel 2024, in aumento di circa il 3% rispetto al 2023. In particolare, i furti in abitazione sono saliti del 4,9%, quelli di autovetture del 2,3% e i furti con strappo del 1,7%. Accanto a ciò, hanno mostrato segni di crescita anche le rapine (+1,8%), i reati legati agli stupefacenti (+3,9%) e le violenze sessuali (+7,5%). Al contrario, risultano in calo alcune categorie quali il contrabbando (-38%) e gli incendi (-5,3%).







Le grandi aree urbane sembrano essere particolarmente colpite. Le città di Milano, Roma e Firenze, che guidano l’edizione 2025 dell’“Indice della criminalità” elaborato dal «Il Sole 24 Ore”, raccolgono da sole il 23,5% circa del totale degli illeciti denunciati su scala nazionale. Seguono nella classifica le città come Bologna, Rimini e Torino.

Una caduta, poi una risalita

Nel precedente ciclo, e particolarmente nel periodo della pandemia, si era registrata una significativa diminuzione delle denunce di reato: ad esempio, nel 2020 il numero dei delitti denunciati si era attestato a circa 1.753.967, in calo del -17,1% rispetto all’anno precedente. Successivamente, gli anni immediatamente successivi hanno visto risalite graduali: +10,3% nel 2021 rispetto al 2020. Con il recupero giunto al 2024, tuttavia, resta il fatto che il totale non raggiunge i picchi di dieci anni prima.

Infatti, comparando con il 2014, la differenza rimane rilevante: il confronto con i valori dell’epoca mostra un gap attorno al 15%. Tale differenza segnala come, nonostante la tendenza alla crescita, il sistema della criminalità denunciata non abbia recuperato completamente i volumi che caratterizzavano il decennio precedente.

L’aumento dei reati denunciati nelle grandi città e la concentrazione del fenomeno nelle aree metropolitane solleva questioni rilevanti in termini di sicurezza urbana, ordine pubblico e presidio del territorio. Il fatto che quasi un quarto dei reati denunciati a livello nazionale si concentri nelle tre città sopra citate indica una forte componente territoriale, legata probabilmente alla densità abitativa, al passaggio quotidiano di persone (residenti, pendolari, turisti) e alla maggiore visibilità delle microcondotte criminali.

L’incremento della microcriminalità — furti, rapine, strappi — ha un impatto che va oltre la statistica: influisce sulla percezione di insicurezza dei cittadini, sul senso di fiducia nelle istituzioni, sulle strategie di prevenzione e controllo. In ambienti urbani dove questi illeciti sono più frequenti, si crea un circolo in cui la paura può aumentare la segnalazione, ma al contempo la segnalazione può aumentare l’apparente visibilità del fenomeno.

I fattori alla base della dinamica in atto

Più fattori concorrono a spiegare questa dinamica. In primo luogo, la pandemia aveva provocato una temporanea contrazione dei reati soprattutto nei primi anni, grazie anche alle restrizioni alla mobilità, alla minore frequentazione degli spazi pubblici e al rallentamento dei circuiti economici e sociali. Con la ripresa delle attività, la mobilità urbana e il contatto sociale tornati alla normalità, le opportunità per condotte microcriminali si sono riaffacciate.

In secondo luogo, la densità urbana e la forte presenza turistica e pendolare in alcune città aumentano la vulnerabilità rispetto ai reati predatori. Le città grandi e le aree metropolitane (con infrastrutture di trasporto, flussi di passaggio, zone ad alto attrito) offrono contesti in cui la microcriminalità trova più facilmente terreno fertile.

Un altro aspetto da considerare è la modalità di intervento e di rilevazione dei reati. Un incremento delle attività di contrasto, dell’efficacia delle segnalazioni e dei controlli può determinare un aumento delle denunce registrate, anche se non necessariamente un pari incremento della reale criminalità. Tuttavia, i dati indicano che non si tratta solo di un miglioramento della rilevazione, ma di un aumento effettivo di fenomeni predatori.

Inoltre, la dimensione metropolitana impone una sinergia tra comuni, province, regioni e Stato: non basta agire localmente, ma è necessario coordinamento nelle aree ad alta mobilità, nelle grandi città in cui flussi di pendolari e turisti amplificano il fenomeno.

Un ultimo profilo riguarda la percezione sociale: è fondamentale che i cittadini mantengano fiducia nelle istituzioni e che abitanti e turisti percepiscano una situazione di controllo e sicurezza. Questo significa anche garantire trasparenza nei dati, comunicazione efficace e interventi visibili che vadano oltre l’emergenza e puntino alla prevenzione strutturale.