Il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha intrapreso azioni legali contro le Questure di Roma e Brescia, accusandole di aver commesso gravi abusi nei confronti degli attivisti durante due manifestazioni avvenute nei mesi scorsi. Le denunce, presentate lunedì, puntano il dito contro pratiche definite “umilianti e arbitrarie”, che includerebbero il trattenimento illegittimo di decine di manifestanti pacifici, perquisizioni degradanti e violazioni dei diritti fondamentali. Gli ecoattivisti di Extinction Rebellion contro le Questure di Roma e Brescia denunciano un “sequestro di persona, perquisizioni degradanti e arbitrarie e violenza privata”, mentre i loro legali puntano il dito contro un inasprimento delle pene sempre più evidente e pericoloso.

Extinction Rebellion contro le Questure: un inasprimento delle pene contro il dissenso

L’iniziativa giudiziaria arriva in un momento particolarmente delicato. Gli attivisti definiscono il recente decreto sicurezza, varato dal governo per via d’urgenza, come un vero e proprio “golpe antidemocratico”. Nel caso di Extinction Rebellion contro le Questure di Roma e Brescia, le denunce non mirano a colpire singoli agenti, ma intendono evidenziare come tali comportamenti siano frutto di una repressione sistemica che punta a soffocare il dissenso.

“Non si tratta di mele marce”, spiegano in un comunicato, “ma di ordini dall’alto contro chi osa manifestare”, volendo proprio evidenziare come non si tratti di un’emergenza o un problema isolato, ma un complesso sistema di discriminazione e abusi.

Il caso di Brescia: i controlli sotto accusa

Particolarmente grave, secondo il movimento, è quanto accaduto il 13 gennaio 2025 a Brescia, quando 17 attivisti sono stati fermati dopo una manifestazione davanti alla sede di Leonardo Spa, azienda pubblica operante nel settore della difesa. Gli ecoattivisti avevano bloccato l’accesso allo stabilimento per denunciare il presunto ruolo dell’azienda nella crisi climatica e nei conflitti internazionali. Dopo lo sgombero, i manifestanti sono stati condotti in Questura e trattenuti per circa nove ore.

Stando alle testimonianze, durante il fermo sarebbe stato impedito loro di contattare i legali, e alcune attiviste avrebbero subito perquisizioni invasive, tra cui la richiesta di spogliarsi completamente ed eseguire squat. L’accusa di Extinction Rebellion contro le Questure ha definito tali pratiche ingiustificate e discriminatorie, sostenendo che siano state imposte solo alle donne.

Le giustificazioni ufficiali parlano della necessità di individuare eventuali oggetti nascosti, ma per gli avvocati difensori tali metodi risultano sproporzionati rispetto alle accuse mosse, come “manifestazione non autorizzata”.







Il blitz a Roma: letame davanti al Viminale

Qualche settimana prima, il 22 novembre 2024, un’altra azione clamorosa aveva avuto luogo nella capitale. Gli attivisti avevano scaricato quintali di letame in piazza del Viminale, proprio davanti al Ministero dell’Interno, inscenando una protesta colorata e provocatoria contro le politiche ambientali del governo. Occupando la piazza con tende e striscioni – uno dei quali recitava “L’unica sicurezza che abbiamo è questo clima di merda” – i manifestanti volevano lanciare un grido d’allarme contro l’inazione politica sul clima.

Anche in quel caso, l’intervento delle forze dell’ordine non si è fatto attendere: 75 persone sono state fermate e trasferite in Questura. Secondo quanto riferito da XR, i documenti erano stati forniti spontaneamente da tutti i partecipanti, rendendo superfluo il trasferimento. Tuttavia, gli attivisti sarebbero stati trattenuti per dieci ore, privati degli effetti personali e sottoposti a rilievi biometrici, il tutto senza alcun verbale che giustificasse le misure adottate.

Accuse gravi e legali in campo

Le denunce di Extinction Rebellion contro le Questure parlano chiaro: si contesta il sequestro di persona, la violenza privata e l’abuso di potere. Gilberto Pagani, uno degli avvocati del collettivo, sottolinea che le persone coinvolte erano già state identificate in loco e che non esisteva alcuna ragione legale per il loro trattenimento. “Le perquisizioni sono state arbitrarie e sproporzionate”, ha dichiarato.

Da parte delle autorità, le reazioni sono state caute. La Questura di Brescia ha affermato che le operazioni si sono svolte nel rispetto delle normative vigenti, garantendo dignità e riservatezza. Ma per molti, le giustificazioni non bastano. Le immagini, i racconti e le dichiarazioni degli attivisti sembrano raccontare un’altra verità, che chiama in causa l’uso della forza pubblica in contesti di protesta non violenta.

Per Extinction Rebellion, il contenzioso legale è solo una parte della lotta. Al centro resta la volontà di denunciare un sistema che – secondo loro – reprime chi cerca di difendere il pianeta. “Il clima cambia, ma i diritti non devono cambiare con esso”, dichiarano. Le denunce sono ora nelle mani della magistratura, ma il dibattito sull’equilibrio tra sicurezza e libertà di manifestare è tutt’altro che chiuso.

Lucrezia Agliani