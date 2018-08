Mentre si susseguono le notizie sulla nave Diciotti ferma a Catania con a bordo 177 migranti e la conseguente apertura del fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, arriva la denuncia vera e propria per il reato di istigazione all’odio razziale

A sporgere denuncia contro il Ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono stati un gruppo di cinque cittadini trevigiani nella sede della Procura di Treviso. Secondo i firmatari Salvini avrebbe violato la “legge Mancino”. Questa legge sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Con l’aggravante, inoltre, di essere un rappresentante di una pubblica istituzione.

A far intraprendere l’azione legale da parte della comunità trevigiana sono state alcune dichiarazioni rese note e virali da Salvini stesso durante il periodo di giugno-luglio.

Le frasi incriminate di Matteo Salvini

Alcune delle frasi incriminate sono state: “Gli immigrati che campeggiano qui a pranzo e cena sono evidentemente troppi”; “Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie”. E ancora “Gli immigrati hanno mangiato abbondantemente alle spalle degli altri per troppo tempo”; “Una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un’anagrafe. I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa”; “Aquarius? Una crociera”

Nel dossier si sottolinea come il Ministro Matteo Salvini abbia rilasciato dichiarazioni di contenuto discriminatorio e razziale, diffamando palesemente le condizioni dei richiedenti asilo che raggiungono l’Italia. Con ciò ha promosso l’ostilità dei cittadini nei confronti di queste persone. Mentre con le dichiarazioni sul possibile censimento dei Rom potrebbe aver istigato, fomentato, promosso e incoraggiato la denigrazione, l’odio e la discriminazione nei confronti della minoranza ‘rom’ in Italia. Inoltre, si legge dal dossier, tutte queste dichiarazioni hanno prodotto commenti altamente razzisti e xenofobi sul web. Frutto di azioni volontarie che vanno oltre il diritto di manifestare il libero pensiero previsto dall’articolo 21 della Costituzione e che hanno ripetutamente violato la legge Mancino.

