Dieci presunti affiliati alle organizzazioni criminali MS-13 e Tren de Aragua sono stati espulsi dagli Stati Uniti e trasferiti in El Salvador, secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato Marco Rubio. L’operazione si inserisce nel contesto di una cooperazione rafforzata tra il presidente Donald Trump e il leader salvadoregno Nayib Bukele, a pochi giorni da un incontro ufficiale tra i due.

Le deportazioni dell’MS-13 e Tren de Aragua e il caso di Kilmar Abrego García

La misura, annunciata attraverso un post sul social X, ha immediatamente sollevato reazioni contrastanti. Rubio ha definito gli individui deportati come “criminali” e ha elogiato l’intesa tra Washington e San Salvador, definendola un “modello di sicurezza per l’intero emisfero occidentale”.

Il rimpatrio è avvenuto poco prima della visita di Bukele alla Casa Bianca, durante la quale è previsto un vertice con il presidente Trump. Quest’ultimo ha già espresso pubblicamente soddisfazione per la collaborazione con il governo salvadoregno, lodando Bukele per la disponibilità ad accogliere individui da lui definiti “nemici stranieri”.

Tuttavia, dietro questa apparente sinergia politica si cela un panorama ben più complesso. In diverse occasioni, l’amministrazione Trump ha dichiarato che molti degli immigrati detenuti erano legati a gruppi criminali, senza però fornire prove concrete in tribunale. Organizzazioni per i diritti umani, avvocati e familiari dei deportati hanno sollevato forti dubbi sulla legittimità delle espulsioni, denunciando l’assenza di un giusto processo per contestare le accuse.







Una questione particolarmente spinosa riguarda il caso di Kilmar Abrego García, un cittadino del Maryland di origini venezuelane, espulso erroneamente e attualmente detenuto in un carcere tristemente noto in El Salvador. Secondo quanto confermato dagli avvocati della difesa, il giovane non ha legami con alcuna gang ed è stato trasferito senza possibilità di difendersi legalmente. Questo episodio ha alimentato critiche feroci verso la Casa Bianca, accusata di agire con eccessiva fretta e senza adeguate verifiche.

Le deportazioni sono avvenute sotto l’autorità dell’Alien Enemies Act, una legge risalente al 1798, che consente al governo degli Stati Uniti di espellere cittadini stranieri ritenuti pericolosi durante tempi di guerra. Nonostante si tratti di una vecchia norma, l’amministrazione Trump l’ha rispolverata per giustificare l’allontanamento di centinaia di cittadini venezuelani, sospettati – secondo l’esecutivo – di far parte della rete della gang Tren de Aragua.

Le tensioni sull’immigrazione tra El Salvador e gli Stati Uniti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente affermato che i detenuti immigrati devono ricevere un preavviso sufficiente per potersi opporre alle deportazioni, ma la questione rimane aperta per coloro che sono già stati espulsi. Non è chiaro, infatti, se e come possano far valere i propri diritti una volta arrivati nei paesi d’origine.

Il dibattito politico si è acceso anche a livello interno. Alcuni parlamentari e attivisti per i diritti civili accusano l’amministrazione di usare l’etichetta di “terrorista” come giustificazione per deportazioni arbitrarie, aggirando così i normali canali della giustizia. Le immagini di manifestanti con cartelli come “riportate Kilmar a casa” stanno facendo il giro dei media, rendendo la questione un caso simbolo delle tensioni sull’immigrazione.

Anche il sistema giudiziario salvadoregno è stato messo sotto pressione. Con l’arrivo continuo di deportati, le carceri del paese sono sovraccariche e i processi di identificazione e verifica delle accuse si svolgono spesso in modo opaco, con scarsa trasparenza e tutele limitate per gli accusati.

Mentre Trump e Bukele si preparano all’incontro, cresce l’attenzione internazionale verso le modalità con cui vengono gestiti questi rimpatri. Se da un lato la cooperazione tra i due paesi viene presentata come una strategia efficace per il contrasto alla criminalità organizzata, dall’altro emergono interrogativi seri sulla tutela dei diritti umani e sul rispetto delle garanzie costituzionali.

La deportazione dei dieci presunti membri dell’MS-13 e Tren de Aragua non rappresenta solo un episodio isolato, ma si inserisce in una politica migratoria ben più ampia e controversa. Resta da vedere se la visita di Bukele alla Casa Bianca porterà chiarimenti o se, al contrario, segnerà un ulteriore inasprimento delle misure adottate.

Elena Caccioppoli