Depressione in gravidanza, individuato un gene responsabile

Depressione in gravidanza e metilazione del DNA

Episodi di stress materno o depressione durante la gravidanza sono associati a modifiche chimiche ai geni placentari, secondo uno studio condotto da ricercatori del National Institutes of Health. Il NIH è l’agenzia di ricerca medica. Essa comprende 27 istituti e centri ed è una componente del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti. NIH è la principale agenzia federale che conduce e supporta la ricerca medica di base, clinica e traslazionale. Sta studiando le cause, i trattamenti e le cure per le malattie comuni e rare.

Le modifiche coinvolgono la metilazione del DNA – legame di composti noti come gruppi metilici al DNA – che può alterare l’attività di un gene. Alcuni dei cambiamenti di metilazione associati alla depressione materna si sono verificati vicino a geni coinvolti nello sviluppo del cervello, suggerendo che la depressione materna in gravidanza potrebbe avere implicazioni a lungo termine per lo sviluppo mentale del bambino.









Lo studio è stato condotto da Fasil Tekola Ayele, dell’ Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, e altri colleghi. L’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development conduce ricerche e formazione per comprendere lo sviluppo umano, migliorare la salute riproduttiva, migliorare la vita di bambini e adolescenti e ottimizzare le capacità per tutti.

Lo studio condotto

I ricercatori hanno intrapreso un’analisi genetica, chiamata “studio di associazione” a livello di epigenoma, su campioni di placenta consegnati da 301 donne incinte che hanno partecipato a uno studio precedente. Le partecipanti allo studio hanno risposto a questionari sui loro livelli di stress e depressione durante le loro gravidanze. Si ricorda che la placenta è l’organo principale che consente gli scambi nutritivi tra madre e feto. Essa produce inoltre ormoni quali gonadotropina corionica, progesterone e lattogeno placentare umano.

Cosa ha scoperto lo studio sulla depressione in gravidanza?

I ricercatori hanno scoperto che una storia di stress era associata a cambiamenti di metilazione in due siti di DNA placentare e una storia di depressione era associata a cambiamenti in 16 siti di DNA placentare. Dei cambiamenti associati alla depressione, due erano vicini a geni legati allo sviluppo del cervello.

Studi precedenti hanno trovato associazioni tra depressione materna in gravidanza e un rischio più elevato di depressione nei bambini. Quindi, i ricercatori hanno chiesto studi a lungo termine. Questo per determinare se i cambiamenti epigenetici nella placenta possono essere utilizzati per prevedere i risultati della salute mentale dei bambini. Si intende, ovviamente, i cambiamenti placentari associati a stress e depressione.

Agostino Fernicola