Depurare l’acqua con addolcitori e filtri

A meno di non abitare ai piedi di un fresco ruscello di montagna…l’acqua delle nostre case, purtroppo, è soggetta, più o meno a seconda delle città e delle zone, ma comunque come fattore comune, a depositi di calcare. Come sappiamo, in seguito a questo vero e proprio deposito roccioso, il cui componente base è il minerale calcite, si formano antiestetiche incrostazioni, con patine biancastre, sulle superfici di resistenze ed impianti per il riscaldamento, ma anche su rubinetti, cromature domestiche e all’interno degli elettrodomestici che funzionano tramite acqua, prima fra tutti la lavatrice.

Non è peraltro solo un fattore estetico, s’intende, ma anzi può nuocere alla salute, specie se l’acqua in questione, troppo “dura” per la presenza di calcare in percentuale elevata, viene bevuta direttamente dal rubinetto di casa. E allora, che fare? In commercio esistono diversi metodi per contrastare questo problema, dai più semplici impianti per il filtraggio sino agli addolcitori. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Come funziona un addolcitore

Per semplificarne la descrizione, possiamo dire che con questo metodo l’acqua viene fatta passare attraverso un contenitore pieno di resine cationiche (scambio di ioni +), in modo che i sali di calcio e magnesio vengano trasformati in sali di sodio, “addolcendo” l’acqua. Per rigenerare le resine, è però necessaria una soluzione salina e per questo occorre aggiungere, ogni tanto, del sale nel serbatoio.

Ciò significa, in sostanza, che viene rilasciato del sodio, contenuto nel sale, al posto del calcio, modificando, di fatto, la composizione dell’acqua. Ricordiamoci, però, che anche un’elevata quantità di sodio può essere dannosa, al punto che nelle pubblicità di acqua in bottiglia molte marche si vantano averlo in percentuale molto bassa.

Se comunque la durezza dell’acqua del nostro appartamento fosse davvero alta, l’addolcitore sarebbe una buona soluzione: in questo caso, bisognerebbe contattare un idraulico poiché si tratta di una vera e propria modifica all’impianto idrico.

E il filtro invece?

Totalmente diverso, l’impianto a filtrazione non modifica la composizione dell’acqua ma agisce su elementi indesiderati, come, ferro, manganese, sabbia, sassi o parti di calcare che possono essere così rimossi semplicemente. In sostanza, i filtri eliminano dall’acqua le impurità, permettendo di erogarla perfettamente limpida e potabile, e neutralizzando l’aggressività delle acque acide. Vengono anche rimossi odori e sapori sgradevoli, nonché solventi e detergenti sintetici, e trattenuti eventuali pesticidi.

Sistemi anticalcari elettronici Hydropath, alternativa agli Addolcitori:

Altro metodo per condizionare l’acqua è rappresentato da Hydropath, che trasforma il calcio contenuto nell’acqua senza utilizzare alcun prodotto chimico, lasciando quindi inalterate le caratteristiche organolettiche, utile quindi per addolcire l’acqua potabile . Inoltre, contrariamente ad un sistema anticalcare elettromagnetico, che modifica il calcio tramite un magnete soltanto se il flusso dell’acqua è continuo e costante, risulta efficace anche con acqua ferma, poiché l’onda elettrica mantiene costante la trasformazione lungo tutta la linea idraulica.

Questo sistema può essere installato con facilità, senza alcun intervento particolare sul circuito e senza il supporto di un impiantista. Garantisce anche un trattamento antibatterico, con la distruzione di batteri o alghe che, passando sotto il campo di azione elettronico, attirano a sé uno strato di acqua purissima la quale, per differenza di pressione osmotica, determina l’esplosione delle cellule dannose.