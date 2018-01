Ennesimo risveglio traumatico per i pendolari, questa volta la notizia arriva dalla Lombardia dove un treno è deragliato tra le stazioni di Pioltello e Segrate (Milano) questa mattina.

Al momento il bilancio è di 3 vittime e centinaia di feriti, gravi e meno gravi, ricoverati nei principali ospedali milanesi. Ancora nessuna indicazione sui nomi delle vittime, poiché le forze dell’ordine devono informare prima le famiglie.

Il treno numero 10452 – con 350 pendolari a bordo questa mattina – collega Cremona a Milano Porta Garibaldi, alle 6.57 è sparito dai radar delle ferrovie ed è ricomparso poco dopo rovesciato, fuori dai binari e in parte accartocciato contro un palo elettrico, con un gran numero di persone rimaste prigioniere tra le carrozze.

La bufera è scattata immediatamente anche sui social: i treno regionali viaggiano ogni giorno stracolmi di gente, in Lombardia così come nel resto d’Italia, i controlli dei biglietti non sempre vengono effettuati a dovere e le carrozze dei convogli non brillano per comfort e sicurezza.









Ma ciò che ha fatto infuriare maggiormente gli internauti è stata la comunicazione sui social di Trenord. Alle 8 di questa mattina gli annunci via app, social network e sui monitor nelle varie stazioni parlavano di un semplice “inconveniente tecnico”.

Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info: https://t.co/gaNZX7deBe — TRENORD_treVA (@TRENORD_treVA) January 25, 2018

E i pendolari e gli utenti non hanno certamente gradito:

Inconveniente tecnico. Ma non vi vergognate nemmeno un pochino? #Trenord siete trasparenti come la melma https://t.co/tGdwb1qr2L — Soyana Lanza (@Soy1987) January 25, 2018

Deraglia un treno, 2 morti, 50 feriti ma per Trenord c’è un inconveniente tecnico. https://t.co/0ObKFwDRVl — TheWickedlyTalented (@giulub) January 25, 2018

Al momento le cause del deragliamento non sono ancora chiare, si parla di un cedimento strutturale del terreno e un probabile problema alle rotaie, rotarie sulle quali questa mattina viaggiavano più di 350 passeggeri, per lo più pendolari.

Il numero delle vittime potrebbe tragicamente salire. Un ferito grave è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, mentre le palestre della zona hanno accolto i feriti meno gravi, ma visibilmente sotto shock in seguito all’incidente.

Si vocifera anche di un eventuale ritardo nei soccorsi questa mattina, alle prime ore dell’alba, ma in realtà sembra essere un ipotesi infondata.

Nel frattempo la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per incidente ferroviario colposo, indagine che cercherà di stabilire cosa è successo esattamente questa mattina e se vi siano eventuali responsabilità da parte di Trenord.

Simona Specchio