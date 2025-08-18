La Florida torna a far discutere sul fronte dell’immigrazione. Dopo le polemiche legate alla struttura soprannominata “Alligator Alcatraz” nelle Everglades, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha annunciato l’apertura di un nuovo centro per migranti in Florida, in cui le persone dichiarate irregolari sul suolo statunitense saranno in stato di detenzione. La decisione arriva mentre un giudice federale sta valutando la chiusura del campo precedente, accusato di condizioni disumane e di danni ambientali irreversibili.

Il nuovo centro per migranti in Florida, battezzato con un nome eloquente – “Deportation Depot” – sorgerà a Sanderson, presso l’ex prigione Baker Correctional Institution, chiusa nel 2021 in seguito a gravi scandali per violenze e abusi dei detenuti.

La posizione di Ron DeSantis

Durante una conferenza stampa, DeSantis ha sottolineato che il nuovo centro per migranti in Florida non sarà un luogo di detenzione permanente, ma un centro di transito per l’identificazione e la deportazione. «Non ospiteremo nessuno a tempo indeterminato – ha dichiarato – il nostro obiettivo è rimpatriare chi è entrato illegalmente negli Stati Uniti».

Il governatore ha parlato della necessità di ampliare la capacità di detenzione, spiegando che l’istituto di Baker, inutilizzato e vicino all’aeroporto di Lake City, offre l’infrastruttura ideale per sostenere l’operazione. Secondo i suoi piani, il “Deportation Depot” potrà trattenere fino a 1.300 persone.

La notizia giunge in un momento delicato. Un’alleanza di gruppi ambientalisti ha infatti portato in tribunale la questione legata ad Alligator Alcatraz, accusata di distruggere zone umide di grande valore ecologico nelle Everglades. L’avvocata Elise Bennett, del Centro per la Diversità Biologica, ha dichiarato di essere fiduciosa che la giustizia bloccherà definitivamente il progetto, parlando di “pericolo grave e irreversibile” per l’ambiente.

Il giudice distrettuale Kathleen Williams ha già emesso un’ordinanza temporanea che sospende per due settimane ulteriori lavori di costruzione, permettendo però che la struttura continui a funzionare nel frattempo. Una decisione definitiva è attesa entro la fine del mese.

Le accuse sulle condizioni dei detenuti

Oltre all’impatto ambientale, pesano le denunce sulle condizioni interne al campo delle Everglades. Secondo diversi rapporti, i migranti sarebbero stati trattenuti in gabbie sotto un caldo eccessivo, con bagni guasti, aria condizionata fuori uso, cibo e assistenza sanitaria scarsi. Di recente si è parlato anche di un’epidemia respiratoria che si sarebbe diffusa tra i reclusi.

Le organizzazioni per i diritti civili parlano apertamente di un sistema “disumano”, che rischia di diventare un modello replicato altrove. È proprio questo che gli oppositori temono ora con l’apertura di un nuovo centro nel nord della Florida.

Una linea politica coerente

Ron DeSantis, dal canto suo, rivendica il ruolo della Florida come stato guida nella lotta all’immigrazione irregolare. Negli ultimi anni ha promosso misure come il divieto alle “città santuario” e l’obbligo per le forze di polizia locali di collaborare con le autorità federali dell’Ice.

«Abbiamo fatto più di qualsiasi altro stato per applicare le leggi sull’immigrazione», ha ribadito il governatore, ricordando che il nuovo centro per migranti in Florida è in linea con la missione portata avanti anche dall’amministrazione Trump: garantire confini sicuri e rimpatriare chi non ha diritto a restare.







La scelta di riaprire Baker Correctional Institution non è priva di ombre. La prigione era stata chiusa appena tre anni fa, dopo numerose segnalazioni di maltrattamenti ai detenuti da parte delle guardie. La decisione di trasformarla in un “hub” per migranti irregolari suscita quindi nuove preoccupazioni, soprattutto da parte di chi teme che gli stessi problemi possano ripetersi.

DeSantis non ha fornito una data precisa per l’inaugurazione del centro, ma ha assicurato che sarà operativo “molto presto”. Ha anche confermato che la gestione sarà affidata al Dipartimento per la gestione delle emergenze della Florida, lo stesso che supervisiona Alligator Alcatraz in collaborazione con l’agenzia federale Ice e diversi appaltatori privati.

Il messaggio politico

L’annuncio del Deportation Depot non ha soltanto un valore amministrativo, ma anche politico. DeSantis continua a rafforzare la sua immagine di difensore della sicurezza e della legalità, un tratto centrale della sua carriera e della sua comunicazione. La promessa di “fare di più di qualsiasi altro stato” risuona come un messaggio diretto sia agli elettori della Florida sia al pubblico nazionale.

In questo senso, l’apertura di un nuovo centro per migranti in Florida assume i contorni di una sfida simbolica: dimostrare che, nonostante le controversie e i blocchi giudiziari, la linea dura sull’immigrazione può andare avanti.

La Florida si trova ora al centro di un acceso dibattito, sospesa tra la determinazione politica del governatore e le preoccupazioni ambientali e umanitarie sollevate da attivisti e organizzazioni civili. L’apertura del Deportation Depot a Sanderson segna l’ennesimo capitolo di una battaglia che intreccia sicurezza, diritti umani e tutela dell’ambiente. Ma la vera domanda resta: fino a che punto lo stato sarà disposto a spingersi per mantenere la promessa di una “tolleranza zero” sull’immigrazione?

