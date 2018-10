Desirée Mariottini: due persone fermate per l’omicidio

Omicidio Desirée Mariottini: due persone, di origine senegalese, sono state fermate per l’omicidio della 16enne, avvenuto la scorsa settimana. I due uomini fermati per l’omicidio di Desirée Mariottini sono Mamadou Gara (26 anni) e Brian Minteh (43 anni), entrambi si trovano irregolarmente nel territorio italiano ed entrambi sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo, omicidio volontario e consumo di stupefacenti. Ma le rivelazioni arrivate durante le prime ore della mattinata, non finiscono qui. Secondo la Polizia, nel brutale omicidio di Desirée, sarebbero coinvolte altre persone (almeno due) , ancora in via di identificazione. Si è arrivati a questa svolta investigativa grazie a numerose testimonianze raccolte dagli investigatori e a diversi rilievi effettuati nello stabile in cui è stato rinvenuto il corpo martoriato di Desirée Mariottini.









Le dinamiche della scomparsa e dell’omicidio di Desirée Mariottini

Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Roma, Desirée Mariottini prima è stata drogata, poi il branco avrebbe abusato sessualmente della giovane 16enne, quando ancora era in uno stato di totale incoscienza e quindi impossibilitata a scappare o a difendersi. La quantità di stupefacenti era talmente alta che Desirée Mariottini è rimasta incosciente per diverse ore e Mamadou Gara e Brian Minteh, insieme ai complici, ne hanno approfittato per violentarla in gruppo. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che Desirée fosse sotto l’effetto di stupefacenti già dal primo pomeriggio del 18 ottobre; durante lo stato di incoscienza, sarebbero avvenuti gli abusi durati per ore e infine, nella notte del 19 ottobre, si sarebbe consumato il terribile omicidio.









Intanto Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ha ringraziato le Forze dell’Ordine per l’impegno e la celerità delle indagini: “Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati. Grazie alle Forze dell’Ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”.









Intanto le Forze dell’Ordine hanno rintracciato una terza persona coinvolta nell’omicidio e stupro della giovane ragazza; l’uomo è stato portato in Questura. Le indagini dgli investigatori proseguono per rintracciare il quarto complice coinvolto nella morte di Desirée.

Dorotea Di Grazia