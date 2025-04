Le detenzioni arbitrarie in Tunisia, come sollevato da numerose organizzazioni per la tutela dei diritti umani tra le più importanti al mondo, sono una pratica sistematica utilizzata per reprimere il dissenso politico. Dalla presa dei pieni poteri costituzionali nel 2021, il Presidente Kaïs Saïed ha intrapreso un percorso di erosione della democrazia tunisina, sopprimendo le proteste e facendo ricorso alla police-brutality per mettere a tacere i propri oppositori, potendo inoltre contare su una serie di legislazioni oppressive e un apparato giudiziario intimidatorio. La società civile sta dunque vedendo fortemente limitato uno dei suoi diritti principali: quello alla libertà d’espressione.

Il ricorso alle detenzioni arbitrarie in Tunisia, che sono ormai diventate all’ordine del giorno, è oggetto dell’ultimo report di Human Rights Watch intitolato “All Conspirators: How Tunisia Uses Arbitrary Detention to Crush Dissent“.

Avvalendosi delle testimonianze di 28 figure pubbliche entrate nel mirino del Presidente Kaïs Saïed e detenute ingiustamente spesso in condizioni pessime, il report mira a criticare lo smantellamento dei diritti civili e politici da parte delle autorità tunisine.

Kaïs Saïed e la nascita di un sistema basato sulla sopraffazione

La pratica delle detenzioni arbitrarie in Tunisia è diventata una problematica crescente sotto la guida Kaïs Saïed: diventato Presidente per la prima volta nel 2019 basando la propria campagna sulla lotta alla corruzione e al terrorismo.

La svolta anti-democratica e illiberale non è però tardata ad arrivare: nel 2021, quando ha visto i suoi consensi calare, ha preso i pieni poteri costituzionali e sciolto il Parlamento, in quello che è a tutti gli effetti un colpo di Stato mascherato dalla “necessità di superare la crisi pandemica e mantenere l’ordine pubblico”.

Da qui è iniziato un processo di silenziamento degli oppositori politici e di implementazione di misure straordinarie, culminate nell’enorme caso di cospirazione del 2023, quando un grande numero di figure pubbliche come attivisti, avvocati e ricercatori sono stati arrestate arbitrariamente e processate senza prove credibili con l’accusa di aver preso parte a un complotto volto a destituire il Presidente.

Grazie all’appoggio delle “grandi democrazie” d’Europa, nel 2024 Saïed è riuscito a farsi riconfermare Presidente nonostante i brogli e gli abusi elettorali, potendo dunque portare avanti indisturbato il suo piano di consolidamento del potere.









Detenzioni arbitrarie in Tunisia: tra accuse infondate e violazioni dei diritti umani

Coloro che sono stati soggetti a detenzioni arbitrarie in Tunisia sono spesso andati incontro ad accuse molto pesanti, prima fra tutti quella di terrorismo e cospirazione, in quanto lo Stato può contare sulla famigerata legge del 2015 per cui le autorità possono trattenere un sospettato in custodia cautelare per 15 giorni e negargli l’accesso all’assistenza legale per le prime 48 ore, limitando così il diritto dell’imputato alla difesa.

Tra le altre accuse su cui si sono basati molti arresti ingiusti figurano: il legame con le diplomazie di Paesi “nemici” come Francia e Stati Uniti, la diffusione di fake news e insulti nei confronti del Presidente.

Nel mirino dell’amministrazione Saïed ci è finita anche la società di produzione di contenuti digitali Instalingo, accusata di incitamento alla violenza, diffamazione del Presidente e attentato alla sicurezza dello Stato, venendo poi risucchiata in un mega-processo collegato al mondo finanziario volto a screditare il partito di opposizione Ennahda.

Nel suo report Human Rights Watch ha presentato il caso di Riadh Bettaieb, ex ministro degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale, il quale ha rivelato che le autorità carcerarie gli avrebbero negato l’accesso ai farmaci che necessitava per trattare i sintomi del diabete di tipo 2. Una situazione simile è stata anche descritta dalla giornalista Chadha Hadj Mbarek detenuta in condizioni terribili che hanno peggiorato la sua disabilità uditiva.

Inoltre, molti degli oppositori politici detenuti nelle carceri di Mornaguia e Messadine sono stati sottoposti a videosorveglianza 24 ore su 24 e indotti alla privazione del sonno, alle loro famiglie sono state negate le visite mentre alcune donne sono state sottoposte a perquisizioni corporali degradanti.

Impedimento dell’attivismo pacifico e strumentalizzazione del sistema giudiziario

La macchine repressiva di Saïed si è concentrata anche sul controllo dei contenuti online con una morsa sulla libertà d’espressione sulle piattaforme social: a questo scopo il Presidente ha emanato legislazioni oppressive come il Decreto Legge 54 riguardante la criminalità informatica.

Ciò ha conferito enormi poteri alle autorità che hanno potuto monitorare e intercettare comunicazioni private di giornalisti e attivisti, violandone il diritto alla privacy e mettendo a repentaglio la diversità d’opinione all’interno del panorama mediatico tunisino.

A questo si aggiunge il ricorso ai tribunali militari unito alle intimidazioni verso gli avvocati difensori per impedire il diritto a un giusto processo – si tratta dell’ennesimo tassello che rivela l’esistenza di un apparato giudiziario corrotto, dopo la decisione del Presidente di sciogliere unilateralmente l’Alto Consiglio della Magistratura e di auto-attribuirsi il potere di licenziare i magistrati annientando di fatto l’indipendenza dell’organo stesso.

Mentre le preoccupazioni di organizzazioni come Amnesty International e HRW nei confronti dello stato della democrazia tunisina rimangono inascoltate, le azioni intraprese dall’amministrazione Saïed – oltre a violare apertamente i trattati internazionali – mostrano l’ennesima e pericolosa discesa di un Paese verso l’autoritarismo, con la silenziosa complicità del mondo occidentale.

Sara Coico