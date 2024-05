Il concetto di pianificazione fiscale si sta facendo strada tra le imprese italiane: questo è infatti al

centro della strategia utilizzata da Metatasse, il pool di professionisti specializzati nella riduzione

del carico fiscale in modo al 100% legale. Una buona pianificazione fiscale non si limita a ridurre

l’imposta sul reddito, ma consente anche un aumento della competitività dell’impresa, grazie alla

possibilità di reinvestire una mole più importante di risorse. Da dove inizia questo processo di

programmazione? Prima di tutto, sottolineano gli esperti di Metatasse, è bene conoscere tutti gli

strumenti messi a disposizione dal legislatore per ottimizzare il carico fiscale, così da giocare

d’anticipo nella protezione del proprio patrimonio aziendale, in modo assolutamente incontestabile.

Detrazioni imposta: le novità del 2024

È la stessa normativa fiscale, spiegano i consulenti di Metatasse, a mettere a disposizione delle

imprese diversi percorsi per ridurre le tasse legalmente ed eticamente; per via del caotico e sempre

mutevole labirinto fiscale italiano, però, per le imprese e persino per i classici commercialisti risulta

difficile individuare di volta in volta gli strumenti migliori da utilizzare. È per esempio necessario

restare sempre aggiornati sulle ultime novità in materia di detrazioni d’imposta; nel 2024 si parla

principalmente di:

● Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica:

si tratta qui di incentivi per la spesa privata in R&S e innovazione, con la misura che ha

l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese italiane anche in ambito 4.0 ed

economia circolare, nonché in ideazione estetica e design; il credito in questione è stato

prorogato fino al periodo d’imposta 2025, con la percentuale che per il 2024 e il 2025 è stata

settata al 5% (laddove nei due anni precedenti si era parlato del 10%).

● Detrazioni per investimenti produttivi: le imprese che desiderano ridurre il carico fiscale e

sostenere la crescita del business devono assolutamente tenere in considerazione il credito

d’imposta per i beni strumentali 4.0; per il 2024 tale credito scende al 15% dell’ammontare

dell’investimento sostenuto, con un limite di costo massimo ammissibile pari a 1 milione di

euro; l’anno prossimo, va sottolineato, la percentuale scenderà ulteriormente, arrivando al

10%.

● Piano transizione 5.0: il 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto che delinea il Piano

Transizione 5.0, il quale presenta un nuovo credito d’imposta fino al 45% per le imprese che

scelgono di investire in efficienza energetica e in fonti rinnovabili. I fondi a disposizione

sono complessivamente 6,3 miliardi di euro.

Con Metatasse riduci il carico fiscale grazie alle detrazioni

Conoscere le opportunità messe a disposizione dalle imprese dalla normativa fiscale aggiornata,

spiegano a Metatasse, è il primo step: è poi necessario effettuare un’analisi dettagliata delle spese

che possono essere detratte, e in base a questo calcolo programmare con anticipo tutte le spese e gli

investimenti che si intendono effettuare, così da poter sfruttare al massimo le detrazioni d’imposta,

azzerando lo spreco di denaro.

Risulta evidente quanto possa essere prezioso in un processo di questo tipo una consulenza

specializzata in materia fiscale e contabile come quella offerta dai professionisti di Metatasse, che

affiancano imprese e commercialisti nell’individuazione della migliore strategia per ottimizzare la

pianificazione fiscale e ridurre in modo netto le tasse.