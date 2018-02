La replica di Di Battista

E anche le persone comuni si sono scatenate insultando a loro volta Di Battista, che dal canto suo ha replicato su Facebook in questo modo:

“Sia chiaro io non ho insultato nessuno e non sto chiedendo il voto ai 5 stelle, votate per chi volete, lo dico da uomo libero perché volo alto e sono un uomo libero .Questo paese sta morendo, lo hanno reso marcio e sta a ognuno di noi schierarsi. Questo non è un popolo che è stato abituato a subire? Sì, è un popolo che ha subito angherie di potenti e che spero si possa riscattare”.









Di Battista non correrà alle prossime elezioni politiche e per fortuna!, dovremmo dire noi italiani. Se il suo era un tentativo di raccogliere consensi per il Movimento 5 Stelle, dopo la lusinghiera definizione che ha dato dei suoi connazionali, sorge qualche dubbio su quani voti avrebbe potuto raccogliere. Sì, è vero l’Italia sta morendo, ma perché? Perché altri politici l’hanno ucciso e reso quel che è oggi: un Paese alla deriva, senza alcuna prospettiva futura. Cos’ha fatto Di Battista per migliorare questa situazione? Nulla. Invece di insultare il prossimo, farebbe meglio a tacere una buona volta, eviterebbe l’ennesima figuraccia di fronte agli italiani, che ‘rincoglioniti’ non se lo lasciano dire da nessuno. Soprattutto se il motivo di tale insulto è il non voto dato al proprio partito.

Carmen Morello