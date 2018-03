Di Maio, “governo alla luce del sole” al completo: 12 uomini e 5 donne

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha svelato ufficialmente la squadra di governo. Anzi, dovremmo parlare al condizionale e prendere la notizia in modo del tutto ipotetico. Questo perché il candidato grillino ha voluto anticipare i tempi con una mossa elettorale assai singolare. Diffondere i nomi di un ipotetico governo a 5 Stelle prima delle elezioni potrebbe essere una mossa azzardata che pecca di superbia.









Volendo dare per scontata la vittoria alle urne, il grillino Di Maio mette le mani avanti anticipando i tempi e anche i suoi avversarsi, dei quali nemmeno si conoscono i candidati alla presidenza del Consiglio. Dunque vediamo gli ipotetici ministri di un eventuale governo pentastellato.

Tutti i possibili ministri di un governo a 5 Stelle

I nuovi nomi proposti da Luigi Di Maio e che andrebbero a comporre la sua squadra di governo in caso di vittoria elettorale sono in tutto dieci. Troviamo i deputati Riccardo Fraccaro ai Rapporti col parlamento e Alfonso Bonafede alla Giustizia; la professoressa di Sociologia Emanuela Del Re agli Esteri e la criminologa Paola Giannetakis agli Interni; le altre professoresse, Elisabetta Trenta alla Difesa, e Filomena Maggino all’inedito Ministero per la Qualità della vita e lo sviluppo sostenibile; infine, il professore Mauro Coltorti andrebbe alle Infrastrutture. La squadra si comporrebbe anche di altri ruoli chiave: il preside Salvatore Giuliano all’Istruzione e il medico Armando Bertolazzi alla Sanità; da ultimo, il docente Andrea Roventini al Tesoro.

Questi i nomi del fantomatico governo del Movimento 5 Stelle in caso di vittoria elettorale. Tali nomi vanno ad aggiungersi a quelli avanzati qualche giorno fa: Alberto Bonisoli ai Beni culturali, Pasquale Tridico al Lavoro, Alessandra Pesce all’Agricoltura, Giuseppe Conte alla Pubblica amministrazione, Lorenzo Fioramonti allo Sviluppo economico, Sergio Costa all’Ambiente e Domenico Fioravanti allo Sport.









Questa dunque la lista completa dei dicasteri assegnati da Di Maio: 12 ministri uomini e solo 5 donne. Da notare il numero tutto sommato esiguo di nomi, “solo” 17, la maggioranza dei quali provengono dalla società civile mentre solo due sono politici (Fraccaro e Bonafede). A dirla tutta, nove degli ipotetici ministri sono candidati per il Movimento alla Camera e al Senato. Luigi Di Maio, nonostante ostenti un’eccessiva sicumera, gongola:

“Quest’idea è nata nel 2014 da Gianroberto Casaleggio […]. Qualcuno ci ha deriso per questa scelta, ma rideremo noi lunedì quando probabilmente gli italiani ci porteranno a 40%. Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito”.

Critiche da parte di Matteo Renzi

La reazione più critica alla presentazione della squadra grillina arriva da Matteo Renzi, che punta il dito su due nomi. Una è la criminologa Giannetakis, colpevole di avere votato Sì al referendum costituzionale del 2016. Secondo Matteo Renzi:

“Siamo al paradosso che chi ha insultato, chi ha fatto le riforme in questi anni, ora conferma quelle stesse riforme e fa ministri chi ha votato Sì al referendum”.

Ma la diretta interessata e il M5S smentiscono le accuse di Renzi, stupendosi di come il nome della ministra possa essere stato accostato al referendum.

L’altro nome preso di mira da Renzi è quello di Giuliano, in corsa per l’Istruzione. Stando alle parole dell’ex rottamatore:

“È un nostro amico e un consulente della Giannini e della Fedeli. È un preside, anche bravo, che ci ha aiutato a scrivere la riforma della Buona scuola. In tanti momenti, anche di polemiche e insulti, lo ricordo darmi il sostegno pubblico: presidente sono con lei, vada avanti”.









Luigi Di Maio cerca però di scrollarsi di dosso critiche e ironie sulla volontà di presentare i nomi dei ministri prima del voto, e durante la loro presentazione dichiara:

“Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle elezioni. Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, sono persone in linea con i valori in cui abbiamo creduto in tutti questi anni. […] non è un governo ombra ma un governo alla luce del sole”.

A questo punto non ci resta che attendere lunedì per osservare i dati delle urne. Ma soprattutto vedremo se la tanto sbandierata sicurezza di Di Maio troverà conferma nel voto degli italiani o se si sia trattata di una mossa elettorale deleteria.

Nicolò Canazza