Un passo avanti epocale nella lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) arriva da una ricerca congiunta tra Italia e Stati Uniti. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine, apre nuove speranze per una diagnosi precoce della SLA, grazie all’individuazione di un insieme di proteine plasmatiche potenzialmente decisive.

La ricerca scientifica e la tecnologia al servizio della medicina

A rendere possibile questa svolta è l’impiego di una tecnologia d’avanguardia nel campo della proteomica: Olink Explore 3072. Questo strumento consente di misurare con un’elevatissima precisione la concentrazione di oltre 3.000 proteine presenti nel plasma sanguigno umano. La proteomica, branca emergente delle scienze biologiche, si occupa dell’analisi su larga scala delle proteine, che rappresentano gli elementi funzionali centrali all’interno delle cellule e nei processi fisiopatologici.

Olink Explore 3072 non è semplicemente uno strumento di laboratorio, ma un sistema altamente sofisticato che consente un’analisi dettagliata del profilo proteico individuale. Questo permette non solo di rilevare alterazioni minime nei livelli delle proteine, ma anche di confrontare tali variazioni in ampie coorti di pazienti, con l’obiettivo di identificare eventuali schemi ricorrenti associati a specifiche patologie. È proprio in questo contesto che si inserisce la scoperta relativa alla SLA.

La scoperta di un biomarcatore

Il fulcro della ricerca risiede nell’individuazione di un set di proteine nel sangue che potrebbe costituire un biomarcatore affidabile per riconoscere la SLA in fase precoce. Un biomarcatore, nel linguaggio medico-scientifico, è una caratteristica biologica oggettivamente misurabile che può indicare uno stato patologico. La disponibilità di un tale indicatore per la SLA rappresenterebbe un importante punto di svolta, poiché la malattia è tradizionalmente difficile da diagnosticare nelle sue fasi iniziali.

Attualmente, la SLA viene identificata per esclusione, attraverso una lunga serie di test neurologici, esami clinici e strumentali che mirano a eliminare altre patologie simili. Questo approccio spesso comporta un ritardo diagnostico di mesi o persino anni, durante i quali la malattia progredisce in modo irreversibile. L’individuazione di un biomarcatore specifico nel sangue potrebbe, invece, abbreviare significativamente i tempi diagnostici, permettendo interventi terapeutici anticipati e, potenzialmente, più efficaci.







Un progetto frutto di una collaborazione internazionale

Lo studio che ha portato a questi risultati è frutto della sinergia tra il professor Adriano Chiò, Direttore della Neurologia 1 universitaria della Città della Salute di Torino, e il professor Andrea Calvo, neurologo della stessa struttura. La ricerca è stata condotta in stretta collaborazione con il National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, una delle massime autorità mondiali in campo biomedico.

La dimensione del progetto ha rappresentato un elemento chiave del suo successo. L’accesso a grandi database clinici e biologici, l’integrazione di competenze complementari e la condivisione delle più avanzate tecnologie analitiche hanno reso possibile un’indagine su vasta scala, con una robustezza scientifica difficilmente raggiungibile da un singolo centro di ricerca.

Secondo quanto riferito dai responsabili dello studio, il campione analizzato comprendeva dati provenienti da oltre un migliaio di individui, tra pazienti affetti da SLA, soggetti con altre patologie neurologiche e controlli sani. Questa ampia base di dati ha consentito di isolare con maggiore precisione il pattern proteico associato esclusivamente alla SLA.

Conferme e sviluppi

Sebbene i risultati siano estremamente promettenti, gli autori della ricerca ricordano che il lavoro non è ancora concluso. La prossima fase sarà la validazione clinica del biomarcatore individuato, un processo che richiede ulteriori studi multicentrici e longitudinali. Solo dopo una conferma della sua affidabilità e riproducibilità in contesti clinici diversi, il biomarcatore potrà essere integrato nei protocolli diagnostici standard.

Parallelamente, i ricercatori stanno esplorando le implicazioni terapeutiche della scoperta. Comprendere il ruolo funzionale delle proteine identificate potrebbe infatti fornire nuove informazioni sulla patogenesi della SLA e aprire la strada a strategie terapeutiche mirate. In particolare, se si riuscisse a chiarire se tali proteine sono meri indicatori della malattia o se partecipano attivamente ai meccanismi neurodegenerativi, si potrebbe immaginare di sviluppare farmaci capaci di interferire con questi processi.

Un orizzonte di speranza per i pazienti

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una patologia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, conducendo nel tempo alla paralisi muscolare e, in molti casi, alla morte per insufficienza respiratoria. Le terapie attualmente disponibili riescono solo parzialmente a rallentare il decorso della malattia, senza però modificarne sostanzialmente l’esito.

In questo scenario, la possibilità di una diagnosi precoce rappresenta un’opportunità fondamentale. Identificare la SLA quando ancora i sintomi sono minimi, o addirittura assenti, potrebbe permettere di avviare trattamenti neuroprotettivi prima che il danno neurologico diventi irreversibile. Inoltre, disporre di un biomarcatore affidabile faciliterebbe l’arruolamento precoce dei pazienti negli studi clinici, aumentando le probabilità di successo delle sperimentazioni.

La Città della Salute e della Scienza di Torino si conferma così come uno dei poli di eccellenza nella ricerca neurologica a livello europeo. Negli ultimi anni, il centro torinese ha già contribuito in maniera significativa allo studio della SLA, sviluppando registri clinici, database genetici e collaborazioni con istituzioni scientifiche internazionali.