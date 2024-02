Dibattito sulle forze dell’Ordine: Mattarella condanna le violenze della Polizia contro gli studenti

A pochi giorni dagli scontri di Pisa, il presidente Sergio Mattarella ha emesso un giudizio severo sulle azioni della polizia contro gli studenti pacifici. Nelle sue dichiarazioni, Mattarella, aprendo un dibattito sulle forze dell’ordine, ha fatto presente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando la libertà di manifestare pubblicamente opinioni.

Il suo discorso nel dibattito sulle forze dell’ordine, nel corso della giornata di ieri, ha sottolineato l’importanza e il rispetto della Costituzione, dei valori civili e sociali e, sicuramente, anche la scarsissima fiducia che – in quanto Presidente della Repubblica – nutre nei confronti del ministro Piantedosi. Ma come il ministro del Viminale, anche la Premier Meloni ha registrato un silenzio assordante: la classica arma è quella di incolpare la sinistra e l'”odio politico” che sta crescendo con la questione palestinese.

Reazioni politiche contrapposte

L’inaspettata presa di posizione del presidente Mattarella ha scatenato reazioni contrastanti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha difeso le forze dell’ordine, sottolineando la delicatezza del loro mestiere e criticando l’indice della polizia italiana come corpo di biechi torturatori. Salvini ha elogiato l’operato del ministro Piantedosi nell’affrontare la situazione.

Il dibattito sulle forze dell’ordine è quindi continuato, con le illuminanti parole di Salvini circa l’abuso della divisa. Il ministro ha affermato infatti che gli uomini e le donne della Polizia di Stato non sono “robot” e che è “inaccettabile che tutti quelli che garantiscono sicurezza e democrazia siano nella contesa politica”.

A concludere il suo intervento, un “Giù le mani dalle forze dell’ordine”. Salvini ha risposto così al dibattito sulle forze dell’ordine aperto da Mattarella, discostandosi dunque da ogni riconoscimento degli studenti come vittime. Per Salvini, le vittime sono i poliziotti e i carabinieri.







Anche la sinistra partecipa al dibattito sulle forze dell’ordine. In prima linea ci sono Fratoianni (SI) e Schlein (PD) che parlano di mancata libertà di espressione e feroce repressione gratuita. Bonelli, del partito dei Verdi, ha sottolineato come lo stato del governo Meloni sia “uno stato di Polizia”.

Critiche e difese all’operato della Polizia

Gli scontri di Pisa hanno sollevato una serie di interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico e sulle regole d’ingaggio delle forze dell’ordine. Nel pubblico dibattito sulle forze dell’ordine, il presidente Mattarella ha insistito sul fatto che l’uso dei manganelli contro gli studenti rappresenta un fallimento e ha esortato a valutare attentamente l’operato della polizia.

Il vicepremier Tajani ha reagito in maniera più soft, affermando che Piantedosi farà verifiche, ma sottolineando che le forze dell’ordine non si toccano. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha promesso indagini approfondite sull’operato degli agenti durante gli scontri.

Indagini della Procura e dibattito sulle forze dell’ordine e sulla comunicazione di Piantedosi

La procura di Pisa ha aperto un fascicolo sull’operato della polizia, affidando le indagini ai carabinieri. Si cercherà di stabilire, attraverso tutti i video e i materiali di registrazione della piazza del 23 febbraio, se l’uso della forza è stato proporzionato agli eventi verificatisi durante la manifestazione degli studenti.

Il caso ha sollevato anche il dibattito sulla comunicazione del ministro Piantedosi, che ha dichiarato di condividere buona parte del libro scandaloso del generale Vannacci. La legittimità delle azioni della polizia è stata messa in discussione, mentre la società civile ha organizzato presidi di solidarietà agli studenti aggrediti.

Proteste e richieste di dimissioni

La giornata si è conclusa con una fiaccolata di protesta a Roma, con la partecipazione di diverse organizzazioni, tra cui Anpi, Arci, Cgil e il Pd capitolino. Mentre le indagini continuano e le polemiche si intensificano, resta aperta la questione sulla gestione dell’ordine pubblico e sulle future strategie da adottare per evitare episodi simili.

Così come l’umiliante discorso di Mattarella, è evidente che al centro del dibattito sulle forze dell’ordine c’è il ministro Piantedosi, responsabile della politica interna del corpo di difesa. Egli infatti è il responsabile della gestione delle piazze e di dare direttive ben precise su limiti e condizioni. Ma è altrettanto evidente come lo stesso ministro, sostenuto dal suo partito e da Salvini, rivendica la sua posizione politica e non rinuncerà al suo posto al Viminale.

La sfida politica che ha aperto il dibattito sulle forze dell’Ordine

Il caso delle manganellate a Pisa non solo solleva interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine, ma pone anche una sfida politica per il governo. La riforma costituzionale proposta dalla destra e la sua eventuale attuazione potrebbero definire il futuro della governance italiana. Mentre il presidente Mattarella fa sentire la sua voce, la società attende risposte concrete e misure efficaci per garantire la sicurezza e la democrazia senza compromettere le libertà fondamentali.

Lucrezia Agliani