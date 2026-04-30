Il recente pronunciamento del Tribunale cittadino di San Pietroburgo rappresenta un ulteriore passaggio nel progressivo irrigidimento delle politiche russe nei confronti delle minoranze sessuali. Con una decisione resa pubblica il 27 aprile, i giudici hanno stabilito estremista la Russian LGBT Network, disponendone di fatto la messa al bando.

Il ruolo del Ministero della Giustizia

A promuovere il procedimento è stato il Ministero della Giustizia russo, che ha sostenuto in sede giudiziaria come le attività della rete rappresentassero una minaccia per la sicurezza nazionale. Questa argomentazione, già utilizzata in altri casi analoghi, ha costituito la base giuridica per l’inclusione dell’organizzazione nell’elenco dei soggetti considerati estremisti. Una classificazione di questo tipo comporta gravi conseguenze legali: dal divieto di operare alla possibilità di perseguire penalmente i membri e i sostenitori.

Udienze a porte chiuse e trasparenza limitata

Uno degli elementi più controversi della vicenda riguarda le modalità con cui si è svolto il processo. Le udienze si sono tenute a porte chiuse, su richiesta dello stesso Ministero della Giustizia. Questa scelta ha impedito a osservatori indipendenti, giornalisti e rappresentanti della società civile di assistere al dibattimento. In contesti giudiziari delicati, la mancanza di accesso pubblico viene spesso interpretata come un segnale di opacità e di limitazione del diritto all’informazione.







Un precedente che si consolida

Già nei mesi precedenti, infatti, altre cinque organizzazioni attive nella difesa dei diritti LGBTQ+ erano state etichettate come estremiste. Tra queste figurano Coming Out, il Centro risorse LGBT di Ekaterinburg, il Centro comunitario per le iniziative LGBT di Mosca, il gruppo Irida e la redazione del media Parni+. L’estensione della definizione di estremismo a un numero crescente di realtà suggerisce l’esistenza di una strategia sistematica volta a smantellare le reti organizzative della comunità.

L’etichetta di “organizzazione estremista” in Russia comporta effetti particolarmente severi. Non solo viene vietata qualsiasi attività pubblica, ma anche il semplice sostegno — economico o simbolico — può essere considerato reato. In questo modo, la sentenza rischia di creare un clima di forte intimidazione, scoraggiando la partecipazione civica e isolando ulteriormente individui già esposti a discriminazioni. Le conseguenze non si limitano dunque al piano giuridico, ma si estendono alla dimensione sociale e culturale.

Dichiarata estremista la Russian LGBT Network, la progressiva restrizione dei diritti civili

Negli ultimi anni, la Federazione Russa ha introdotto una serie di normative che hanno progressivamente ridotto la visibilità e i diritti delle persone LGBTQ+. Tra queste si inseriscono le leggi contro la cosiddetta “propaganda gay”, che limitano la diffusione di contenuti ritenuti favorevoli all’omosessualità, soprattutto in presenza di minori. La recente decisione del tribunale appare quindi come un ulteriore tassello di un quadro normativo sempre più restrittivo.

Reazioni e preoccupazioni internazionali

La comunità internazionale ha espresso in più occasioni preoccupazione per l’evoluzione della situazione dei diritti umani in Russia. Organizzazioni non governative e istituzioni sovranazionali hanno ricordato come la criminalizzazione delle attività di difesa dei diritti civili rappresenti una violazione dei principi fondamentali sanciti da numerosi trattati internazionali. La messa al bando della Russian LGBT Network rischia di alimentare ulteriormente le tensioni diplomatiche su questo fronte.

Nonostante le crescenti difficoltà, la società civile russa continua a cercare spazi di azione, spesso in condizioni estremamente complesse. Le organizzazioni colpite dalle recenti sentenze hanno svolto per anni un ruolo cruciale nel fornire assistenza legale, supporto psicologico e protezione a persone vittime di discriminazione o violenza. La loro eliminazione dal panorama pubblico lascia un vuoto significativo, difficilmente colmabile in tempi brevi.

La dichiarazione di “estremismo” nei confronti della Russian LGBT Network rappresenta molto più di una semplice decisione giudiziaria: è il simbolo di un cambiamento strutturale nel rapporto tra Stato e diritti civili. La vicenda si presenta come uno degli episodi più significativi nel panorama recente dei diritti umani in Russia.