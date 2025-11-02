La Dichiarazione Balfour del 2 novembre 1917 rappresenta uno dei documenti più significativi e controversi della storia contemporanea. Con una breve lettera indirizzata a Lord Rothschild, il governo britannico espresse il proprio sostegno alla creazione di un “focolare nazionale per il popolo ebraico” in Palestina. Dietro quelle poche righe si celavano ambizioni imperiali, interessi strategici e ideali politici destinati a cambiare per sempre il volto del Medio Oriente.

Nel pieno della Prima guerra mondiale, il ministro degli Esteri britannico Arthur James Balfour firmò una breve lettera indirizzata a Lord Lionel Walter Rothschild, eminente membro della comunità ebraica britannica. In appena 67 parole, quella missiva esprimeva il sostegno del governo di Sua Maestà alla creazione di un “focolare nazionale per il popolo ebraico” in Palestina. Quella che passerà alla storia come dichiarazione Balfour non fu un semplice gesto diplomatico, ma un atto politico che avrebbe avuto conseguenze epocali per il Medio Oriente e per il futuro dei popoli arabo ed ebraico.

La Grande Guerra e gli interessi britannici

Per comprendere la dichiarazione Balfour, è necessario partire dal contesto in cui nacque. Nel 1917 il mondo era sconvolto dal conflitto globale che vedeva l’Impero britannico contrapposto alle potenze centrali, tra cui l’Impero ottomano, che allora controllava la Palestina. Londra guardava con interesse a quella regione, crocevia tra il Mediterraneo e l’Asia, nonché punto strategico per la difesa del Canale di Suez e per la rotta verso l’India.

La guerra spingeva la Gran Bretagna a ricercare alleati e appoggi politici su scala globale. In questo scenario, la causa sionista, che chiedeva un riconoscimento ufficiale per la creazione di una patria ebraica in Palestina, divenne uno strumento geopolitico utile. Londra sperava che un gesto di sostegno al movimento sionista potesse incoraggiare l’opinione pubblica ebraica internazionale, in particolare negli Stati Uniti e in Russia, a sostenere più attivamente lo sforzo bellico britannico.

Le radici del sionismo moderno

Il movimento sionista moderno nacque alla fine dell’Ottocento per iniziativa di Theodor Herzl, che nel 1896 pubblicò Der Judenstaat (“Lo Stato ebraico”) e nel 1897 organizzò il Primo Congresso Sionista di Basilea, dove si stabilì l’obiettivo di fondare una patria per gli ebrei. In un periodo segnato da pogrom nell’Impero russo e da un crescente antisemitismo europeo, l’idea di una terra promessa in cui rifugiarsi trovò un’eco profonda tra molte comunità ebraiche.

Prima del 1917, tuttavia, le grandi potenze europee erano state caute nel prendere posizione. La Gran Bretagna, in particolare, temeva di compromettere i rapporti con i popoli arabi della regione. Tuttavia, con il protrarsi del conflitto e l’importanza crescente di ottenere consenso internazionale, il governo britannico iniziò a considerare l’ipotesi di un appoggio formale al progetto sionista.

La genesi della Dichiarazione Balfour

La stesura della dichiarazione Balfour fu il risultato di lunghe trattative e pressioni politiche da parte del movimento sionista, guidato da figure come Chaim Weizmann, chimico ebreo di origine russa e futuro primo presidente dello Stato d’Israele. Weizmann, residente in Gran Bretagna, aveva stabilito solidi rapporti con membri del governo britannico, riuscendo a presentare il sionismo non solo come una causa religiosa o umanitaria, ma come una questione strategica.

All’interno del governo, non tutti erano d’accordo. Alcuni temevano che la dichiarazione avrebbe alienato il favore dei popoli arabi, che in quel momento combattevano contro gli ottomani anche grazie al sostegno britannico. Nonostante le divisioni, prevalse la linea di Balfour e del primo ministro David Lloyd George, convinti che il sionismo potesse contribuire a rafforzare la presenza britannica nel Medio Oriente postbellico.

Contraddizioni e promesse parallele

La dichiarazione Balfour non può essere isolata dal complesso intreccio di promesse fatte dalla Gran Bretagna durante la guerra. Già nel 1915-1916, Londra aveva incoraggiato la rivolta araba contro l’Impero ottomano tramite la corrispondenza tra Henry McMahon e lo sceriffo della Mecca, Husayn ibn ʿAli, lasciando intendere che avrebbe sostenuto l’indipendenza araba su gran parte del Medio Oriente, inclusa la Palestina.

Contemporaneamente, nel 1916, gli stessi britannici avevano concluso con la Francia gli accordi segreti Sykes-Picot, che dividevano le sfere d’influenza nel Levante tra le due potenze. La dichiarazione Balfour aggiunse quindi una terza promessa contraddittoria, rivolta questa volta al movimento sionista. Alla fine della guerra, quando queste promesse si rivelarono incompatibili tra loro, il senso di tradimento tra le popolazioni arabe divenne profondo e duraturo.

Il Mandato britannico e le conseguenze politiche

Dopo la sconfitta ottomana, la Palestina passò sotto amministrazione britannica in base al Mandato della Società delle Nazioni del 1922, che incorporava i principi della dichiarazione Balfour. La Gran Bretagna assunse formalmente l’incarico di “favorire la creazione di un focolare nazionale ebraico”, ma al tempo stesso di garantire i diritti delle popolazioni non ebraiche, che costituivano la grande maggioranza.

Negli anni successivi, il flusso migratorio ebraico verso la Palestina aumentò sensibilmente, alimentato anche dalle persecuzioni in Europa orientale e poi, negli anni Trenta, dall’ascesa del nazismo. Ciò portò a crescenti tensioni e scontri tra le comunità ebraiche e arabe. Le rivolte palestinesi del 1929 e del 1936-1939 furono segnali chiari dell’instabilità della regione e della difficoltà britannica nel mantenere un equilibrio tra le due parti.







La Dichiarazione Balfour e la nascita dello Stato d’Israele

Dopo la Seconda guerra mondiale e l’orrore della Shoah, la questione della Palestina tornò al centro della scena internazionale. Il sostegno alla causa sionista divenne più ampio, mentre la Gran Bretagna, stremata dal conflitto, non riusciva più a gestire la situazione. Nel 1947, le Nazioni Unite proposero la spartizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e uno arabo, ma il piano fu accettato solo dal movimento sionista.

Il 14 maggio 1948, David Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato d’Israele, realizzando in parte l’obiettivo sancito dalla dichiarazione Balfour. Tuttavia, la guerra arabo-israeliana che seguì segnò anche l’inizio del dramma dei profughi palestinesi, dando avvio a un conflitto che non si è mai completamente risolto.

Le critiche alla Dichiarazione

La dichiarazione Balfour è stata oggetto di accese controversie storiche e politiche. Per il movimento sionista, rappresentò una legittimazione internazionale e un primo passo verso la rinascita del popolo ebraico nella sua terra ancestrale. Per i palestinesi, al contrario, fu l’inizio di un processo coloniale che ignorò i diritti della popolazione autoctona e aprì la strada a un secolo di conflitti.

Molti storici sottolineano l’ambiguità del linguaggio utilizzato e il carattere strumentale della dichiarazione, concepita più per interessi imperiali britannici che per sincera adesione a ideali di giustizia o autodeterminazione. Nella prospettiva postcoloniale, la dichiarazione Balfour è spesso vista come un atto simbolico del potere europeo che decideva il destino di una terra senza consultare i suoi abitanti.

La dichiarazione Balfour rimane una pietra miliare della storia moderna del Medio Oriente: un esempio di come le parole della diplomazia possano avere un peso enorme nel determinare il destino dei popoli. Concepite come un atto politico temporaneo, quelle righe scritte nel 1917 hanno cambiato per sempre la geografia e la storia di una regione cruciale, aprendo un capitolo ancora oggi irrisolto della storia mondiale.

Sophia Spinelli