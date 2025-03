Le dichiarazioni di Chris Wright – recentemente nominato segretario all’energia dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione di Donald Trump – sul futuro dell’energia mondiale hanno suscitato una serie di reazioni. Durante il suo intervento al CERAWeek, una conferenza annuale che si è svolta a Houston, Texas, Wright ha sostenuto che il mondo ha bisogno di più combustibili fossili, non di meno, un’affermazione che ha sollevato un acceso dibattito. La conferenza, un evento esclusivo cui partecipano i leader del settore energetico, è stata l’occasione in cui Wright ha delineato la direzione che intende seguire l’amministrazione Trump in materia di politica energetica.

Secondo Wright, gli Stati Uniti devono perseguire una politica di produzione energetica più ampia, sostenendo che la necessità di un’infrastruttura energetica robusta è più urgente che mai. In un contesto globale in cui i cambiamenti climatici sono una preoccupazione crescente, le sue parole si pongono in contrasto con le politiche ambientali promosse dall’amministrazione Biden, accusata di focalizzarsi in modo troppo “miopico” sulla lotta al cambiamento climatico.







La visione di Chris Wright sulle energie rinnovabili

Le dichiarazioni di Chris Wright non si sono limitate a criticare la gestione del clima del suo predecessore, ma hanno anche ribadito la posizione secondo cui le politiche climatiche dovrebbero essere basate su una valutazione realistica delle risorse energetiche globali, piuttosto che su ideali che potrebbero danneggiare le economie e le persone più vulnerabili.

Una delle dichiarazioni più controverse fatte da Wright durante il suo discorso è stata la critica alle politiche climatiche dell’amministrazione Biden, che, secondo lui, avrebbero imposto sacrifici enormi ai cittadini americani senza una giustificazione adeguata. In particolare, ha messo in discussione la transizione verso le energie rinnovabili, affermando che non esiste una soluzione praticabile per sostituire l’uso massiccio di gas naturale con fonti rinnovabili come il solare e l’eolico, accusando queste soluzioni di non essere sufficienti a soddisfare la domanda globale di energia.

In effetti, Wright ha definito l’energia fossile come una necessità urgente per molte nazioni in via di sviluppo, in particolare in Africa, dove l’accesso a fonti energetiche affidabili è limitato. Ha anche sostenuto che la crescente povertà energetica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, richiede una maggiore disponibilità di combustibili fossili, in particolare per alimentare le economie che hanno bisogno di energia per svilupparsi.

Durante il suo intervento, ha sottolineato che mentre i cittadini americani consumano in media 13 barili di petrolio all’anno, molte nazioni africane non arrivano nemmeno a consumarne uno. A tal proposito, ha criticato l’idea di fermare lo sviluppo del carbone in Africa, definendola paternalistica e inadeguata per un continente che ha urgente bisogno di energia per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con i sostenitori che lodano il suo pragmatismo, mentre i critici lo accusano di ignorare gli impatti devastanti dei combustibili fossili sul clima globale.

Le dichiarazioni di Chris Wright sull’approccio del governo Trump alla crisi climatica

In risposta alle preoccupazioni legate al cambiamento climatico, Wright ha dichiarato che l’amministrazione Trump considererà il riscaldamento globale come un fenomeno fisico globale, ma non come una crisi immediata da risolvere con misure drastiche che possano minacciare la prosperità economica.

Il segretario all’energia ha anche dichiarato che il suo governo avrebbe adottato una strategia “tutto compreso”, che sostiene l’uso di tutte le fonti energetiche disponibili, inclusi i combustibili fossili, per garantire energia abbondante e affidabile. Questa visione, secondo Wright, è essenziale per sostenere la crescita economica e per evitare che l’energia diventi un lusso inaccessibile per le popolazioni più povere.

Durante il governo Biden la produzione di petrolio e gas ha raggiunto livelli record, ma al contempo sono stati fatti passi significativi verso la promozione delle energie rinnovabili. Tuttavia, sotto la guida di Trump e Wright, sembra esserci un netto ritorno alle politiche che favoriscono i combustibili fossili, con una netta opposizione agli sforzi di contrastare i cambiamenti climatici attraverso regolamentazioni più severe.

Elena Caccioppoli