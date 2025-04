Secondo i dati sulle dichiarazioni Irpef 2023 diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcune zone di Milano registrano i redditi medi annui più alti d’Italia. La metropoli lombarda si conferma non solo capitale economica e finanziaria del Paese, ma anche centro privilegiato della ricchezza privata, con marcate differenze territoriali interne.

CityLife e dintorni: il cuore del benessere urbano

In cima alla classifica troviamo l’area identificata dal CAP 20145, che include i moderni grattacieli di CityLife, l’Arco della Pace, corso Vercelli e corso Sempione. Qui il reddito medio annuo supera i 95mila euro, il più alto registrato in Italia. Si tratta di una zona completamente trasformata rispetto al passato, con interventi urbanistici d’avanguardia che hanno attratto una nuova classe di residenti benestanti.

Il nuovo volto del lusso: tra torri, verde e design

CityLife rappresenta il modello di sviluppo urbano del futuro: torri firmate da archistar come Zaha Hadid e Daniel Libeskind, aree verdi curate, scuole internazionali e un’ampia offerta di servizi. Calciatori, influencer e volti noti della televisione hanno scelto qui la propria residenza, consolidando il carattere esclusivo del quartiere. Una realtà pensata per chi cerca comfort, sicurezza e un’estetica architettonica contemporanea.

Brera, Duomo e Monte Napoleone: la ricchezza nel centro storico

Subito dopo CityLife, nella classifica dei quartieri più ricchi, compare il centro storico più prestigioso di Milano, contraddistinto dal CAP 20121. Include luoghi simbolo come piazza Duomo, Brera, Moscova, via Monte Napoleone e piazza Castello. I residenti in questa zona dichiarano redditi medi superiori agli 80mila euro, grazie alla presenza di professionisti affermati, imprenditori e figure di spicco del mondo della moda e della finanza.

Arte e business convivono nel cuore di Milano

Questa parte di città coniuga tradizione e modernità. Brera ospita storiche istituzioni culturali come l’Accademia di Belle Arti, mentre via Monte Napoleone è l’epicentro dello shopping di lusso. L’intero quartiere è un crocevia tra arte, creatività, design e business internazionale, che contribuisce a mantenere alti i livelli di reddito e attrattività residenziale.

Cordusio e Sant’Ambrogio: eleganza e valore storico

Il terzo gradino del podio è occupato dalla zona corrispondente al CAP 20123, che comprende Cordusio, Sant’Ambrogio, via Vincenzo Monti e la Conca del Naviglio. Anche qui i redditi medi superano gli 80mila euro all’anno. Si tratta di aree di grande fascino architettonico, ricche di storia e caratterizzate da un mercato immobiliare solido e costoso.







Dalla tradizione al rinnovamento urbano

Cordusio, oggi cuore di iniziative commerciali e coworking, ha vissuto un forte rinnovamento. Via Vincenzo Monti resta uno dei viali più eleganti di Milano, grazie a palazzi d’epoca, boutique raffinate e spazi pubblici ben tenuti. L’intero quartiere offre una qualità della vita elevata, coniugando il fascino del passato con l’efficienza del presente.

Un divario sempre più netto con il resto d’Italia

Il contrasto tra queste aree milanesi e la media nazionale è netto: secondo il Mef, il reddito medio in Italia è attorno ai 23mila euro annui. I quartieri più ricchi di Milano superano di oltre tre volte questa soglia. Nessun’altra città italiana presenta simili concentrazioni di reddito pro capite, a conferma di una polarizzazione crescente.

Città verticali, quartieri esclusivi: la nuova Milano

Il modello di sviluppo urbano che emerge da Milano è quello di quartieri verticali e multifunzionali, come CityLife, che uniscono abitazioni di lusso, aree verdi, centri commerciali e servizi di fascia alta. Una strategia che intercetta le esigenze di una popolazione urbana benestante, sempre più selettiva e attenta alla qualità della vita.

Gentrificazione e disuguaglianze

Ma la concentrazione di ricchezza comporta anche rischi. Il crescente divario tra zone centrali e periferiche alimenta la gentrificazione e può accentuare le disuguaglianze sociali. Se da un lato i quartieri al vertice godono di servizi di eccellenza e investimenti continui, molte aree periferiche restano indietro, con ricadute sul tessuto sociale della città.

Patricia Iori