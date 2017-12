Fonte: My Movies.it

“I poveri non dovrebbero apparire nei romanzi“. Così dice un borghese arricchito, parlando con Charles Dickens, nel biopic “L’uomo che inventò il Natale“.

Dickens, come Hugo in Francia, trasformò la vita pulsante di miseria dei bassifondi londinesi, in ricchezza letteraria (vedi anche qui). Il regista Bharat Nalluri dedica allo scrittore inglese un biopic, centrato sulla crisi creativa che precede la nascita di Canto di Natale.

Il film, in America dal 22 novembre, in Italia dal 21 dicembre, è tratto dall’omonimo romanzo di Les Standifold, edito nel 2008.

Trama

Beandosi dei successi dei suoi precedenti romanzi, nel 1842 Charles Dickens si trova, acclamato ed osannato, negli Stati Uniti.

L’anno dopo, a Londra, la situazione si è capovolta: Barnaby Rudge e Martin Chuzzlewit non hanno riscosso lo stesso plauso di Oliver Twist e lo scrittore si trova esposto alle pungenti critiche dei suoi editori e degli avversari come Thackeray. Più delle critiche, punge la situazione finanziaria.

Urge, dunque, un nuovo libro. Così, vediamo Charles attingere dalla stratificata vita cittadina: una cameriera e le sue storie, un uomo d’affari al funerale del suo socio, piccoli mendicanti nascosti nei mantelli degli sfruttatori, mercanti che ballano allegri, editori taccagni e ricchi snob.

Sentiamo, allora, pronunciate intere battute del racconto: “Molti poveri preferirebbero morire? Che lo facciano, risolverebbero il problema della popolazione in eccesso!“. “Cos’è il Natale, se non un giorno per spillare quattrini?“.

L’autore dialoga con i personaggi, che si palesano davanti a lui, appena viene scelto il nome giusto.









Autore/Personaggio

È, tuttavia, su Dickens stesso che la pellicola si focalizza, ancor prima che sulla sua opera.

In gesti, mimica, movimenti (soprattutto delle mani), ora veloci e disordinati, ora lenti e meccanici, viene tradotta una crisi esistenziale che, si intuisce, accompagna lo scrittore da una vita.

Sembra dunque, che lo scrittore soffra di un qualche disturbo bipolare, “la patologia dei geni”, evidente nei picchi di mania e di fervente lavoro, alternati a momenti di sconforto in cui l’attività di romanziere gli pare inutile.

Ad un certo punto, i personaggi paiono “non voler più fare quello che lui vuole“.

Allora, Charles è costretto a cercare la “benevola ispirazione” non solo all’esterno, riconoscendo tracce di materialismo e insoddisfazione anche in sé stesso: lui, che ha subito l’ingiustizia del lavoro minorile, si è sentito, al contempo, tradito dal padre “scialacquatore“.

Scrooge, la sua “macchia nera“, è la “parte cattiva” dello stesso autore: rappresenta, alla fine, la sua stessa depressione. Riconciliandosi con questo lato di sé, Charles Dickens regala un lieto fine al suo personaggio, ai lettori… e a sé medesimo.

Attori

Nei panni del protagonista si trova l’attore inglese Dan Stevens, ormai preparato in ruoli aggressivi da La Bella e la Bestia. Come Scrooge, abbiamo Christopher Plummer, prossimamente di nuovo nei panni di un vecchio avaro in “Tutti i soldi del mondo“.

Consiglio: se non avete ancora letto “A Christmas Carol”, rimediate. In alternativa, trovate comunque diverse versioni cinematografiche. La più recente, in Digital 3D, targata Disney, è diretta da Robert Zemeckis e interpretata da un fenomenale Jim Carrey (già “Grinch”).

Federica Di Rocco