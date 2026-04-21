Ogni anno, il 21 aprile, la città di Roma celebra uno dei momenti più simbolici della propria storia: il cosiddetto Natale di Roma, anticamente noto come Dies Romana. Questa ricorrenza non rappresenta soltanto una festa cittadina, ma incarna una tradizione che affonda le proprie radici in un passato remoto, intrecciando leggenda, storia e identità culturale. La celebrazione rievoca la fondazione della città, un evento che, secondo la tradizione, risale al 753 a.C., quando Romolo avrebbe tracciato il solco originario destinato a dare vita a una delle civiltà più influenti della storia occidentale.

Le celebrazioni contemporanee: tra rievocazione e spettacolo

Nella Roma odierna, il Natale della città si manifesta attraverso una varietà di eventi che mescolano rigore storico e spirito festoso. Rievocazioni in costume, cortei storici, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali animano piazze e siti archeologici, riportando simbolicamente in vita l’antica grandezza dell’Urbe. Associazioni culturali e gruppi di rievocazione storica contribuiscono a ricostruire scene di vita quotidiana romana, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza immersiva. Questa dimensione spettacolare, pur moderna, conserva un forte legame con il passato, fungendo da ponte tra epoche diverse.







Il valore simbolico della fondazione

Al di là delle celebrazioni, il Natale di Roma rappresenta un momento di riflessione sull’identità storica della città. La fondazione di Roma non è solo un fatto mitologico, ma un elemento cardine nella costruzione della memoria collettiva. L’idea di una città nata da un gesto fondativo preciso, quasi rituale, contribuisce a rafforzare il senso di continuità storica e di appartenenza. Roma non è soltanto una metropoli contemporanea, ma un organismo che vive nel tempo, stratificato e complesso.

Le fonti antiche e la tradizione del Dies Romana

La celebrazione del Dies Romana ha origini antiche e veniva già ricordata in epoca imperiale. Scrittori e storici dell’antichità, come Livio e Varrone, hanno tramandato versioni differenti ma convergenti sulla data simbolica del 21 aprile. Questo giorno coincideva anche con la festa pastorale dei Parilia, dedicata alla purificazione dei greggi, un elemento che suggerisce un legame tra il mito della fondazione e rituali agricoli preesistenti. La sovrapposizione di tradizioni diverse evidenzia come Roma abbia integrato nel proprio patrimonio culturale elementi eterogenei, trasformandoli in simboli identitari.

Romolo e il mito della nascita

Secondo la leggenda, Romolo, dopo aver ucciso il fratello Remo in un conflitto legato alla fondazione della città, avrebbe segnato con un aratro il perimetro delle mura. Questo gesto, altamente simbolico, sanciva la nascita di uno spazio sacro e inviolabile. La figura di Romolo incarna l’idea del fondatore, del legislatore e del primo re, contribuendo a definire un modello di autorità e di origine che ha segnato la cultura romana per secoli.

La scelta del 21 aprile 753 a.C. come data ufficiale della fondazione è il risultato di un calcolo effettuato in epoca successiva dagli storici romani. Pur essendo convenzionale, questa data è stata accettata e tramandata come punto di riferimento simbolico. L’importanza non risiede tanto nella precisione cronologica, quanto nel valore evocativo della ricorrenza. Essa rappresenta l’inizio di una narrazione che ha contribuito a costruire l’identità di Roma come città eterna, destinata a durare nel tempo.



Nel contesto attuale, il Natale di Roma assume anche un valore turistico e culturale di rilievo. Le celebrazioni attirano visitatori da tutto il mondo, contribuendo a promuovere il patrimonio storico e artistico della città. Musei, siti archeologici e istituzioni culturali organizzano eventi speciali, conferenze e mostre tematiche. Questa dimensione internazionale rafforza il ruolo di Roma come centro culturale globale, capace di coniugare tradizione e modernità.

Il Natale di Roma non riguarda soltanto la città, ma si inserisce anche in un contesto più ampio di identità nazionale italiana. Roma, infatti, rappresenta un simbolo fondante della storia del Paese, e la sua nascita viene percepita come un momento originario della civiltà italiana. La celebrazione del 21 aprile diventa quindi occasione per riflettere sulle radici comuni e sul patrimonio condiviso.