Dieta alcalina, un metodo efficace per depurare e curare il corpo?

La dieta alcalina da parte di alcuni non è vista nel migliore dei modi, anche Wikipedia si pone in maniera contraria nei confronti di questo semplicissimo regime alimentare. Non so chi l’abbia scritto ma sull’enciclopedia più famosa del web è riportato chiaramente che non ci sono basi scientifiche su cui confermare l’efficacia di questo modo di cibarsi. Al contrario invece, ci sono numerosissimi studi scientifici che confermano la validità e l’efficacia della dieta alcalina. Ma non solo, oltre agli studi esistono anche molte testimonianze che si possono trovare all’interno del libro “Miracolo del PH Alcalino” scritto da Robert Young e sua moglie Shelley Young.









Dieta alcalina, le basi

Innanzi tutto spieghiamo nel modo più semplice possibile cos’è la dieta alcalina. Il nostro corpo possiede un PH di 7,4 il che significa che il nostro organismo è alcalino ovvero ricco di ossigeno. Il benessere del nostro corpo dunque consiste nel mantenere il PH stabile o addirittura innalzarlo ad un numero superiore a 7,4. Come possiamo mantenere i livelli di PH alto? La risposta è molto semplice, mangiando verdura e frutta crudi. Cibandosi di frutta e verdura crudi l’ossigeno, l’acqua, le vitamine e tutti i minerali contenuti rimangono invariati e danno beneficio al nostro corpo. Quando cuciniamo i cibi, anche la verdura, questi diventano acidi.

Quindi tutte le proprietà, sostanze e ossigeno vengono meno. Tutto questo fa riferimento al tema dell’equilibrio acido-basico del nostro corpo che in questi ultimi tempi, più che mai, sta riscontrando sempre più interessati. Mi è difficile credere alle parole dei contrari perchè tutto sommato, a cosa può far male un po’ di frutta e di verdura fresca? Ognuno può facilmente rendersi conto che può solamente fare bene. A questo proposito arriva lo studio del dottor Robert Young che ha dedicato decadi della sua vita per studiare e provare la validità della sua teoria basata appunto sulla dieta alcalina.

La ricerca del dottor Young

Gli studi condotti dal dottor Young sono stati ispirati dallo scienziato e biologo francese Antoine Bèchamp (1816-1908). La sua massima ispirazione deriva dalla considerazione di Bèchamp di come la materia possa assumere forme e funzioni differenti. Questa teoria si chiama pleomorfismo. Una considerazione ancora più forte, però, ha fatto breccia nel cuore di Young, la quale gli ha dato la forza di andare avanti nel suo progetto. La frase è “la materia non può essere né creata né distrutta“, postulato che va sostanzialmente contro la moderna idea di medicina occidentale basata sugli studi del chimico francese Louis Pasteur (1822-1895). La teoria di Pasteur, al contrario, spiega come batteri immutabili causino malattie specifiche.

Secondo il dottor Young possiamo modificare il nostro corpo e di conseguenza il suo benessere cambiando semplicemente l’alimentazione e non solo, dando al nostro corpo quello di cui esattamente ha bisogno per restare in salute e in giovinezza. Al contrario di quanto dicono sul web esitono numerosi sostenitori di questa dieta alcalina. Ad esempio il dottor Rocco Palmisano, naturopata, scienziato della salute e consulente tecnico scientifico. Poi abbiamo il Prof. Angelo De Giglio, docente e associato di Chimica Fisica dell’Università di Bari, poi il professore Vito Trojano direttore del Dipartimento Donna all’Istituto dei Tumori di Bari e moltissimi altri.









Siamo acidi, diventiamo alcalini

Le cause che provocano acidosi all’interno del nostro organismo sono molte come ad esempio l’insufficiente apporto di cibi e nutrienti alcalinizzanti come appunto la verdura e la frutta cruda. L’eccesso di alimenti acidificanti come la carne, i formaggi e i salumi, lo stress, la vita sedentaria, la nicotina e l’alcol, l’insufficiente apporto di liquidi. Anche i medicinali e i farmaci incrementano di gran lunga la quantità di acido all’interno del nostro organismo. Il nostro corpo essendo alcalino ha bisogno di cibi alcalini perchè rimanga sano e abbia la forza di combattere da solo le malattie più comuni evitando così di prendere troppi medicinali anche quando questi non servono.









Benefici della dieta alcalina

Il corpo umano, essendo alcalino, si sforza in tutti i modi di mantenere il giusto equilibro all’interno dell’organismo. Anche la medicina convenzionale concorda sul fatto che l’equilibrio del PH nel flusso sanguigno è l’equilibrio biochimico più importante del corpo umano. Per questo il nostro corpo per funzionare bene ha bisogno di carburante alcalino. Il cancro ad esempio non viene perche una cellula “impazzisce” come dicono molti, il corpo umano è una macchina perfetta che non ammette sbagli, anzi, cerca di risolvere ogni problema in tutti i modi possibili. In questo caso le cellule cancerose sono semplici cellule che si sono trasformate a causa di un ambiente troppo acido.

Quindi più acidi abbiamo ed introduciamo nel nostro corpo più possibilità abbiamo di ammalarci. Le cellule sane del corpo prosperano e vivono in serenità ad un PH da 7,3 a 11 mentre le cellule cancerose prosperano in un ambiente di PH pari a 5,5. Le cellule cancerose però possono morire e diventare inattive con un PH dal 7,4 all’8,5. Esistono modi molto semplici per misurare il proprio PH corporeo. Chiunque concordi con questa idea cambi da oggi il suo regime alimentare per iniziare a vivere una vita sana, attiva, energica e ricca di buon umore fin da bambini.

Rebecca Romano