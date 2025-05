Non servono pesticidi costosi né sofisticate tecnologie per difendere i meleti europei da una delle principali minacce all’agricoltura: l’invasione dei parassiti. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Agricultural Economics da un gruppo di ricercatori dell’Università di Reading, nel Regno Unito, l’adozione di strisce di fiori selvatici ai margini dei frutteti può rappresentare una svolta strategica per l’agricoltura sostenibile. I risultati della ricerca offrono nuove prospettive in un settore spesso alla ricerca di soluzioni che coniughino efficacia, sostenibilità ambientale ed efficienza economica.

L’idea, all’apparenza semplice, si fonda su un principio consolidato dell’ecologia: promuovere l’equilibrio naturale tra specie. I fiori selvatici, infatti, attirano insetti utili come le coccinelle e i sirfidi, predatori naturali dei principali parassiti delle colture di mele. Questi alleati naturali agiscono come un esercito silenzioso, proteggendo le piante e riducendo così la necessità di ricorrere a trattamenti chimici.

Risultati economici incoraggianti

Ma il dato più sorprendente della ricerca non è solo di natura ecologica: il vantaggio si riflette anche sul bilancio degli agricoltori. Secondo lo studio, i coltivatori che adottano questa pratica possono risparmiare fino a circa 3.500 euro per ettaro ogni anno. Questo risparmio deriva principalmente dalla riduzione dell’uso di pesticidi, dei costi di manodopera legati alla loro applicazione e dal miglioramento generale della salute delle colture.

Non si tratta solo di una scelta etica o ambientale, ma anche di una strategia imprenditoriale lucida e lungimirante.

Un modello replicabile in tutta Europa

L’approccio studiato in Inghilterra si inserisce perfettamente nelle linee guida della nuova Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea, che promuove metodi di produzione più rispettosi della natura e incentiva gli agricoltori ad adottare pratiche agroecologiche. La piantumazione di strisce fiorite può facilmente essere replicata in numerosi contesti agroclimatici europei, adattandosi alle peculiarità locali e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità agricola comunitari.

I ricercatori britannici, infatti, hanno osservato i risultati in frutteti reali, sottoposti a condizioni operative tipiche dell’agricoltura commerciale. Ciò rafforza la validità del modello proposto e apre la strada a una sua diffusione su larga scala, ben oltre i confini del Regno Unito.

Il valore ecologico della biodiversità

Oltre all’aspetto economico, la ricerca mette in luce anche il potenziale ecologico della biodiversità integrata nei sistemi agricoli. Le strisce di fiori selvatici, infatti, non solo fungono da barriera contro i parassiti, ma offrono rifugio e nutrimento a una vasta gamma di impollinatori e altri insetti benefici, contribuendo alla salute dell’intero ecosistema agricolo.

Ripristinare e mantenere la biodiversità nei campi coltivati non è solo un gesto simbolico, ma una necessità urgente per garantire la resilienza del sistema alimentare.







La scienza al servizio dell’agricoltura rigenerativa

Il team dell’Università di Reading ha adottato un approccio multidisciplinare per valutare i benefici delle strisce floreali: l’analisi ha incluso dati agronomici, ecologici ed economici, offrendo così un quadro completo e solido delle conseguenze positive della pratica. L’impatto delle strisce fiorite è stato valutato sia in termini di riduzione della presenza dei parassiti sia nella capacità di sostenere le popolazioni di insetti utili nel lungo termine.

Lo studio conferma un paradigma emergente nell’agricoltura moderna: non è più sufficiente pensare in termini di resa immediata per ettaro, ma è fondamentale integrare considerazioni di tipo ambientale, sociale ed economico nel processo decisionale. L’agricoltura rigenerativa, che punta al ripristino della salute dei suoli e della biodiversità, trova in questa ricerca un’importante alleata scientifica.

Un ritorno alla natura, ma con metodo

Non si tratta di un ritorno ingenuo o nostalgico alla natura, ma di una scelta supportata da dati concreti e da un’accurata progettazione agronomica. La selezione delle specie floreali, ad esempio, deve essere calibrata in base alle condizioni climatiche locali e alle esigenze degli insetti predatori e impollinatori. Non tutte le specie di fiori selvatici sono ugualmente efficaci, e una scelta sbagliata potrebbe compromettere l’equilibrio dell’ecosistema agricolo.

Gli agricoltori coinvolti nello studio sono stati supportati da esperti in agronomia ed ecologia, a dimostrazione del fatto che l’adozione di pratiche sostenibili richiede anche un adeguato accompagnamento tecnico. Tuttavia, una volta avviato il processo, i benefici si mantengono nel tempo, riducendo gradualmente la dipendenza da input esterni e rafforzando la capacità del sistema agricolo di autoregolarsi.

L’esperimento condotto nel Regno Unito dimostra come scienza e tradizione contadina possano incontrarsi e collaborare per affrontare le sfide del futuro.

Patricia Iori