Mercoledì 8 aprile si è aperto presso il 47° Tribunale Penale di Primo Grado di Smirne un procedimento giudiziario. Undici attivisti appartenenti a un’organizzazione turca impegnata nella difesa dei diritti LGBTQ+ sono comparsi davanti ai giudici per rispondere di accuse che toccano ambiti sensibili quali la moralità pubblica, la tutela della famiglia e la libertà di espressione.

Le accuse: tra codice penale e valori costituzionali

Il procedimento si fonda su una pluralità di imputazioni. In primo luogo, agli attivisti viene contestata la violazione dell’articolo 226 del Codice Penale turco, che punisce la “pubblicazione o facilitazione della diffusione di materiale osceno”. A questa accusa si aggiunge quella prevista dall’articolo 32/1(p) della Legge sulle Associazioni, che riguarda la presunta costituzione o gestione di un’organizzazione finalizzata al compimento di attività illecite.

Non meno significativa è la contestazione relativa alla violazione dell’articolo 41 della Costituzione turca, norma che sancisce la tutela della famiglia e dei diritti dei minori. Secondo l’accusa, i contenuti diffusi dagli imputati avrebbero leso tali principi, entrando in contrasto con i valori fondamentali che lo Stato è chiamato a proteggere.

Questa combinazione di capi d’imputazione mostra come il caso si collochi all’intersezione tra diritto penale, normativa sulle associazioni e principi costituzionali, rendendo particolarmente complessa la valutazione giuridica.

I contenuti contestati

Al centro della vicenda vi sono alcune illustrazioni pubblicate sui social media, in particolare su Facebook e Instagram. Le immagini in questione raffiguravano persone dello stesso sesso in atteggiamenti affettuosi, come baci e gesti di intimità. Tre di queste illustrazioni includevano elementi di nudità, mentre una rappresentava quattro individui insieme.

Le autorità hanno qualificato tali immagini come “oscene”, sostenendo che la loro diffusione costituisse una violazione delle norme vigenti. Gli imputati, al contrario, rivendicano il carattere artistico e simbolico delle illustrazioni, ribadendo come esse intendessero promuovere visibilità e accettazione delle identità LGBTQ+.

I protagonisti del processo

Tra gli imputati figurano i leader dell’organizzazione Genç LGBTI+, conosciuta a livello internazionale come Young LGBTI+, una realtà attiva nella promozione dei diritti e della visibilità delle persone LGBTQIA+ in Turchia. Accanto a loro compare anche Kerem Dikmen, figura di rilievo nel panorama dei diritti umani e già presidente di Amnesty International Turchia.

Secondo Dikmen:







«Questo processo nasce da una politica di esclusione delle persone LGBT+ dalla sfera pubblica. È un attacco alla libertà di espressione e alla libertà di associazione».

La presenza di Dikmen conferisce ulteriore rilevanza al procedimento, contribuendo ad attirare l’attenzione di osservatori nazionali e internazionali. In aula, gli imputati sono stati affiancati da rappresentanti di numerose organizzazioni, che hanno voluto manifestare solidarietà e sostegno.

In Turchia, le questioni legate ai diritti LGBTQ+ sono da tempo oggetto di dibattito e tensioni. Sebbene l’omosessualità non sia criminalizzata, le restrizioni alla libertà di espressione e di associazione rappresentano un elemento critico per le organizzazioni attive in questo ambito. Negli ultimi anni, diversi eventi e iniziative legati alla comunità LGBTQ+ sono stati oggetto di limitazioni o divieti, spesso giustificati con motivazioni legate alla sicurezza pubblica o alla tutela dei valori tradizionali.

Libertà di espressione sotto esame

Uno degli aspetti centrali del caso riguarda la libertà di espressione, in particolare nell’ambito dei social media. Le piattaforme digitali rappresentano uno spazio fondamentale per la diffusione di idee, identità e forme di espressione artistica, ma al tempo stesso sono soggette a regolamentazioni e interpretazioni normative che variano da paese a paese.

Nel caso in esame, la qualificazione delle immagini come materiale osceno genera dubbi e domande sulla definizione stessa di oscenità e sui criteri utilizzati per determinarla. La difesa degli imputati sostiene che le illustrazioni non abbiano carattere pornografico, ma costituiscano una forma legittima di espressione artistica e identitaria.