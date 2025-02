Il Regno Unito si prepara a un significativo rafforzamento della propria difesa militare in risposta alle nuove sfide geopolitiche. Il primo ministro Keir Starmer ha annunciato un incremento progressivo della spesa per la difesa, segnando il più grande investimento militare dalla fine della Guerra Fredda. La decisione di incrementare la difesa militare nel Regno Unito riflette le preoccupazioni per la sicurezza europea, in particolare dopo l’invasione russa dell’Ucraina, e punta a garantire un ruolo centrale della Gran Bretagna nella NATO. D’altro canto, mira anche ad aumentare e rafforzare la politica e l’economia bellica del continente europeo.

Un incremento senza precedenti nella spesa per la difesa militare nel Regno Unito

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato un significativo aumento della spesa per la difesa, che passerà dall’attuale 2,3% al 2,5% del Prodotto Interno Lordo (PIL) entro il 2027. L’obiettivo a lungo termine prevede un ulteriore incremento fino al 3% nel corso della prossima legislatura. Secondo Starmer, questo rappresenta il più grande potenziamento della spesa per la difesa militare nel Regno Unito in atto dalla fine della Guerra Fredda.

La decisione è stata giustificata dalla necessità di affrontare le nuove minacce alla sicurezza europea, con particolare riferimento alle politiche aggressive della Russia.

Un nuovo scenario geopolitico e la necessità di rafforzamento

L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato drasticamente lo scenario internazionale, portando il Regno Unito a rivedere le proprie strategie di difesa. “Tutto è cambiato con la guerra in Ucraina”, ha dichiarato Starmer, sottolineando come la natura dei conflitti moderni imponga una modernizzazione delle forze armate.







Londra si impegna così a mantenere il proprio ruolo di potenza militare all’interno della NATO, rispondendo anche alle pressioni statunitensi per un maggiore contributo finanziario da parte degli alleati europei. Inoltre, continua a rafforzare i rapporti con la difesa in Ucraina poiché “se non raggiungiamo una pace duratura, l’instabilità economica e le minacce alla nostra sicurezza non potranno che crescere”.

Il costo dell’aumento della spesa militare

Per finanziare questa espansione del budget per la difesa, il governo britannico ha previsto una riduzione degli aiuti internazionali allo sviluppo, che scenderanno dallo 0,5% allo 0,3% del PIL. Questa misura ha suscitato dibattiti sia a livello interno che internazionale, con alcuni critici che ritengono la riduzione degli aiuti umanitari un compromesso eccessivo a favore del rafforzamento militare.

Starmer ha tuttavia ribadito la necessità di dare priorità alla sicurezza nazionale in un contesto globale sempre più instabile.

Un impegno per la sicurezza dell’Ucraina

L’annuncio di Starmer sulla difesa militare nel Regno Unito arriva alla vigilia della sua visita alla Casa Bianca, dove incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Tra i temi in agenda, vi è la necessità di garantire il supporto all’Ucraina e discutere delle garanzie di sicurezza necessarie per giungere a una tregua con la Russia.

Il premier britannico si è detto favorevole a una rete di sicurezza che includa supporto aereo, intelligence e logistica per le eventuali truppe europee coinvolte nel monitoraggio di un cessate il fuoco.

La risposta della comunità internazionale: i piani a lungo termine

L’incremento della spesa militare britannica è in linea con le richieste della NATO, che dal 2014 ha stabilito un contributo minimo del 2% del PIL per ciascun membro. Attualmente, il Regno Unito supera già questa soglia con il 2,3%, mentre altri Paesi europei, tra cui l’Italia e la Spagna, restano al di sotto.

La questione sarà oggetto di discussione nel vertice che si terrà a Londra tra i leader europei, anticipando il Consiglio europeo straordinario previsto per il 6 marzo. L’incontro sarà un’occasione per valutare le strategie comuni di difesa dell’Europa in un contesto di crescente insicurezza globale.

Starmer ha inoltre delineato una visione a lungo termine per la difesa britannica, puntando a portare il budget al 3% del PIL entro il 2035. Questo investimento nella spesa per la difesa militare nel Regno Unito comporterà un aumento annuo di circa 13,4 miliardi di sterline – circa 16 miliardi di euro -, destinati principalmente alla modernizzazione delle forze armate e all’acquisto di nuove tecnologie militari.

L’impegno del Regno Unito nel rafforzamento della propria difesa si inserisce quindi in un più ampio contesto di ridefinizione della strategia di sicurezza europea, con l’obiettivo di garantire stabilità e deterrenza in un periodo di crescente tensione internazionale.

Lucrezia Agliani