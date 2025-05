L’amministrazione Trump ha recentemente chiesto a un tribunale federale di archiviare una causa contro la pillola abortiva mifepristone. Questo atto ha suscitato una certa sorpresa, considerando che il presidente, noto per le sue posizioni conservatrici, ha supervisionato una delle più significative riduzioni dei diritti all’aborto nella storia recente degli Stati Uniti. All’apparenza, questa richiesta potrebbe sembrare una vittoria per l’accesso all’aborto, ma in realtà potrebbe nascondere una strategia più complessa, che preserva la possibilità di limitare l’accesso al farmaco in futuro.

Il contesto della causa contro la pillola abortiva

La causa contro la pillola abortiva mifepristone è stata presentata da un gruppo di medici contrari all’aborto, i quali hanno chiesto la revisione di diverse normative della Food and Drug Administration (FDA) che negli ultimi anni avevano facilitato l’accesso al farmaco. Questo ricorso è stato inizialmente respinto, poiché i querelanti non avevano la legittimità processuale per portare avanti la causa.

Tuttavia, la situazione ha preso una nuova piega quando i procuratori generali di Idaho, Kansas e Missouri hanno deciso di assumere il ruolo di nuovi querelanti. La causa si è così trasferita a un giudice noto per le sue posizioni contro l’aborto, Matthew Kacsmaryk, che ha accettato di continuare il procedimento.







La strategia adottata dall‘amministrazione Trump, tuttavia, è stata di chiedere l’archiviazione del caso, sostenendo che non ci sono motivi per farlo proseguire in Texas, in quanto i querelanti originali non avevano più legittimità e i nuovi querelanti non avevano alcun legame con il distretto in cui si stava celebrando il processo.

La posizione di Trump

A prima vista, la mossa dell’amministrazione Trump potrebbe sembrare una difesa dell’accesso all’aborto. Tuttavia, esperti e osservatori temono che questa richiesta di archiviazione non sia altro che una tattica per evitare di dichiarare pubblicamente le reali intenzioni future sull’aborto. In particolare, l’amministrazione potrebbe voler mantenere una certa ambiguità sulla sua posizione in modo da poter manovrare più facilmente in futuro e limitare l’accesso alla pillola attraverso altre vie, come l’azione dell’FDA.

Nonostante l’elezione di Trump nel 2016 sia stata in parte facilitata dal supporto dei gruppi anti-aborto, la questione è diventata un tema controverso durante le elezioni del 2024. Con la fine di Roe v. Wade, la decisione della Corte Suprema che garantiva il diritto all’aborto, la lotta per l’accesso a quest’ultimo è diventata un punto caldo nelle discussioni politiche e un tema di divisione tra stati conservatori e liberali.

Alcuni esperti ritengono che l’amministrazione Trump stia cercando di non esporsi direttamente contro la pillola abortiva, ma allo stesso tempo stia preparando eventuali restrizioni future. Il commissario dell’FDA, Martin Makary, ha dichiarato di non avere piani immediati per intervenire su mifepristone, ma ha anche sottolineato che l’agenzia potrebbe agire se emergessero dati che suggeriscono pericoli legati al farmaco. Questo lascia aperta la possibilità che l’amministrazione possa cercare di ridurre l’accesso alla pillola attraverso modifiche alle normative, come per esempio limitando l’accesso tramite telemedicina, una pratica che rappresenta una parte crescente degli aborti negli Stati Uniti.

La causa contro la pillola abortiva potrebbe quindi essere solo un aspetto di una più ampia strategia politica che mira a indebolire l’accesso all’aborto senza dover affrontare una battaglia legale diretta. Nicole Huberfeld, esperta di diritto sanitario, ha osservato che l’amministrazione Trump potrebbe cercare di limitare l’accesso al farmaco attraverso l’FDA senza apparire come il principale antagonista nella lotta per i diritti all’aborto. Questo tipo di approccio potrebbe indebolire il movimento pro-aborto, rendendo più difficile contestare le restrizioni future.

Inoltre, alcune proposte politiche, come quelle contenute nel Project 2025 della Heritage Foundation, suggeriscono che l’amministrazione potrebbe cercare di far approvare nuove normative che riducano ulteriormente l’accesso a mifepristone, come per esempio eliminare completamente la sua approvazione. Questo potrebbe portare a una vera e propria guerra tra gli stati, con quelli più conservatori che cercano di restringere l’accesso al farmaco, mentre gli stati liberali tentano di difenderlo.

Elena Caccioppoli