Nel corso dell’ultimo decennio, la repressione transnazionale è diventata una realtà sempre più diffusa. Paesi come la Cina, la Russia, la Turchia e l’Egitto si sono distinti per il loro impegno nella persecuzione dei dissidenti politici, anche al di fuori dei loro confini. Questo fenomeno, che ha l’obiettivo di mettere a tacere coloro che si oppongono ai regimi autoritari, si è intensificato negli ultimi anni, minacciando gravemente la libertà di espressione e i diritti umani.

La repressione transnazionale e l’espansione dell’influenza autocratica

La repressione transnazionale è una strategia adottata dai regimi autocratici per estendere la propria influenza oltre i confini nazionali. Attraverso minacce, intimidazioni, sorveglianza e, in alcuni casi, violenze fisiche, questi governi cercano di silenziare i dissidenti politici, i giornalisti e gli attivisti, anche quando si trovano lontani dal loro paese d’origine. Un rapporto pubblicato dalla Freedom House ha documentato oltre 1200 casi di repressione transnazionale dal 2014 al 2024, che coinvolgono 48 governi in 103 paesi diversi. Questo studio ha rivelato l’ampiezza e la portata di questo fenomeno, che non conosce più confini.

La Cina emerge come il principale responsabile di questi attacchi, con ben 272 casi registrati, pari al 22% di tutti quelli documentati. Il governo cinese ha fatto ricorso a una serie di metodi per perseguitare i dissidenti, tra cui l’uso di stazioni di polizia segrete all’estero e un controllo capillare sui cittadini cinesi che vivono in esilio.







La sorveglianza dei musulmani uiguri, per esempio, è uno degli aspetti più drammatici di questa repressione. Non solo gli attivisti vengono perseguitati, ma intere comunità sono oggetto di monitoraggio continuo, minacce e violenze. La repressione transnazionale nei confronti degli uiguri è un chiaro esempio di come la Cina utilizzi la sua potenza per reprimere qualsiasi voce dissidente, indipendentemente dal luogo in cui si trovi.

La violenza politica dei regimi autoritari contro i dissidenti

La Russia e la Turchia non sono da meno in questo contesto. Vladimir Putin ha attuato numerose campagne di repressione contro i suoi oppositori. Un esempio è l’avvelenamento del dissidente russo Alexander Litvinenko nel 2006, un caso che ha suscitato indignazione internazionale. Inoltre, il governo russo ha continuato a perseguire coloro che muovevano critiche in Gran Bretagna, con una serie di misteriosi decessi di cittadini russi che si ritiene siano legati al Cremlino. Anche la Turchia, sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan, ha intensificato la sua politica di repressione transnazionale, cercando di mettere a tacere i giornalisti e gli attivisti turchi che si trovano all’estero.

Un altro caso significativo di repressione transnazionale riguarda l’Arabia Saudita, che nel 2018 ha assassinato il giornalista Jamal Khashoggi nel suo consolato a Istanbul. Questo omicidio, che ha scosso l’opinione pubblica mondiale, è solo uno degli esempi di come i regimi autoritari ricorrano alla violenza per eliminare coloro che si oppongono. La repressione transnazionale, infatti, include anche azioni più subdole, come il cyberstalking, la sorveglianza online e la diffusione di disinformazione.

Il fenomeno della repressione transnazionale non è limitato ai paesi autoritari: anche nelle democrazie occidentali è stato registrato un aumento degli attacchi contro i dissidenti. Secondo i dati di Freedom House, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Svezia sono stati teatro di numerosi episodi di intimidazione e minacce da parte di governi stranieri. Questo dimostra che la repressione transnazionale non ha confini geografici e che i regimi autocratici sono disposti a usare qualsiasi mezzo per perseguitare i propri oppositori, anche all’interno delle democrazie.

Un aspetto preoccupante della repressione transnazionale è la crescente incidenza di attacchi contro i giornalisti. La libertà di stampa, che dovrebbe essere un pilastro fondamentale delle società democratiche, è sempre più a rischio. Dal 2014, almeno 26 governi hanno orchestrato 124 incidenti di repressione contro giornalisti esiliati, con l’obiettivo di zittire le voci critiche e impedire la diffusione di notizie scomode per i regimi autoritari.

Molti dissidenti e giornalisti che si trovano all’estero sono costretti a vivere nel timore costante di essere minacciati o aggrediti. Spesso, le famiglie degli oppositori sono prese di mira, creando una pressione psicologica insostenibile. La paura di subire ritorsioni o di mettere in pericolo i propri cari spinge molti dissidenti a tacere o ad autocensurarsi, alimentando un clima di silenzio e paura che favorisce i regimi autoritari.

Per combattere la repressione transnazionale, è necessario che le democrazie lavorino per proteggere i dissidenti, garantire la libertà di espressione e sostenere i diritti umani a livello internazionale. Le politiche di estradizione devono essere rafforzate per evitare che i governi autoritari possano sfruttare queste leggi per perseguire i dissidenti all’estero. Inoltre, le organizzazioni internazionali devono continuare a documentare e denunciare la repressione transnazionale, affinché questi abusi non passino inosservati.

Elena Caccioppoli