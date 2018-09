Stiamo aspettando l’autobus alla fermata e la prima cosa che ci viene da fare è prendere il telefono, controllare le notifiche oppure scrivere un messaggio. In treno ci mettiamo gli auricolari, oppure scorriamo la home di Facebook; siamo a cena con degli amici, ma contemporaneamente siamo online su Whatsapp e Instagram.

Chi non si è mai trovato in un luogo pieno di persone, in cui ognuno fissava lo schermo del proprio dispositivo elettronico chattando, anziché fare conversazione con gli altri? Queste sono ormai scene di ordinaria quotidianità a cui siamo abituati.

Sembra infatti che il mondo virtuale stia entrando sempre di più all’interno di quello reale, che ne sia diventata un’estensione a tutti gli effetti, e che sia un fenomeno destinato a crescere in futuro.

A chi non è capitato, almeno una volta, di vedere bambini piccolissimi, al di sotto dei dieci anni, giocare con un cellulare moderno e costoso? Innegabilmente l’utilizzo dello smartphone e della tecnologia fanno parte a tempo pieno delle nostre vite, ma ci è mai capitato di chiederci quali siano gli effetti negativi di questo massiccio utilizzo e se il nostro comportamento possa in qualche modo danneggiarci?

A dare delle risposte a tali quesiti ci ha pensato una nuova tendenza: il Digital Detox.

Numeri in costante crescita

Risale a giugno la storica dichiarazione di Tim Cook, amministratore delegato della Apple, al Fortune Magazine Conference di San Francisco, sull‘abuso dell’utilizzo degli Iphone.

«Non abbiamo mai voluto che le persone utilizzassero eccessivamente i nostri prodotti. Vogliamo che i nostri dispositivi rendano gli utenti più autonomi, più emancipati, che li aiutino a fare cose che altrimenti non potrebbero fare. Ma se passi tutto il tuo tempo al cellulare, è troppo».

All’Internet Day 2018, un rapporto Agi-Censis rivela la dipendenza da internet e dagli smartphone da parte degli italiani, specialmente tra i 16 e i 34 anni: il 77% si connette prima di addormentarsi, il 63% invece accede ai social appena svegli. Il 34% a tavola, il 61,7% a letto.

Il 20% usa il telefono anche alla guida, e i dati monitorati sono in continua crescita.

Quanto ci influenza l’uso dei social media

I social media sono diventati una piazza in cui possiamo promuovere la nostra persona, le nostre attività e condividere informazioni o interessi con gli altri. Sono anche un modo per fare conoscenza tra persone che non si sono mai incontrate prima e costituiscono una possibilità per tenersi in contatto con amici, a grande distanza. Insomma, visti in questo modo, sembrerebbero una gran risorsa.

Eppure, moltissimi studi condotti a livello internazionale (tra cui quello della Royal Society of Public Health) dimostrano il forte impatto negativo che possono suscitare, specialmente sui più giovani: parliamo di stati di depressione, manifestati da ansia, senso di inadeguatezza e stress. Confrontarci continuamente con gli altri ci porterebbe, da un lato, a cercarne l’accettazione e, dall’altro, a sentirci vulnerabili per la nostra autostima.

È risaputo infatti che online si tenda a mostrare la parte migliore di sé, o comunque a portarne avanti una spettacolarizzazione, spesso basata su una popolarità preesistente della persona, che non corrisponde alla realtà. Il peggiore in questo sarebbe Instagram, in cui continuamente ci vengono proposti modelli di bellezza inarrivabili (e il più delle volte ritoccati con Photoshop o dal chirurgo plastico) e stili di vita lussuosi, in cui le stories la fanno da padrone in una sorta di Truman Show, ovvero: se non mostri ciò che stai facendo, non stai vivendo davvero.

Attenzione però al fatto che lo scopo dei social media è generare banner pubblicitari da mostrarci tenendoci online il più possibile, cercando in qualche modo di riempire il nostro senso di vuoto e avendo l’illusione di essere maggiormente considerati dagli altri. Dandoci modo di desiderare: più bellezza, più soldi, più popolarità… più like.

Tra le problematiche più consistenti vi sono il cyberbullismo (che purtroppo ha generato anche casi di suicidio) e la cosìddetta FOMO, acronimo di “fear of missing out”, cioè la paura di essere tagliati fuori dal mondo virtuale, che ne causa dipendenza.

Per un utilizzo migliore della tecnologia: il Digital Detox

L’essere umano crea dei mezzi per migliorare la propria vita all’interno della società, ma purtroppo non può prevenirne gli eventuali effetti negativi e l’uso scorretto.

L’intento non è infatti demonizzare l’uso della tecnologia, anche perché non potremmo farne a meno, ma imparare a sfruttarla al meglio.

La “disintossicazione digitale” infatti sarebbe un buon modo per evitare l’uso esagerato degli smartphone, per imparare a godere del proprio tempo in maniera più consapevole, senza controllare continuamente lo schermo del telefono, creando una contro tendenza alla massima visibilità e alla connessione h24 propinataci dai modelli social.

Il blog Smart Breack (cioè una pausa dai cellulari) ha ideato un progetto per “chi ha uno smartphone ma ama vivere nel mondo reale”, correlato di iniziative su temi di formazione, divulgazione ed eventi educativi. Sul sito è possibile visualizzare vari spunti di riflessione e, tra gli eventi più interessanti, la serie di serate a tema tra cui Aperitivi senza cellulare (a Milano dal 12 al 19 settembre e di nuovo il 26 settembre) e la Human Library (chiacchierare invece di chattare) il 6 ottobre a Bergamo. Iniziative che avevano già iniziato a prendere piede nei mesi passati a Roma, dove il ristorante Casa Coppelle aveva proposto agli ospiti di lasciare il cellulare per la durata della cena, prendendo in cambio un libro di poesie.

Le iniziative sono tante, non solo a livello nazionale, si stanno diffondendo e stanno incuriosendo molte persone, felici di riappropriarsi della propria autonomia e della propria privacy per un po’.

Probabilmente non sapremo mai cosa significhi comunicare senza Whatsapp, cercare informazioni senza Google o conoscere qualcuno che ci piace senza l’aiuto di Tinder, ma l’occasione di essere un po’ più partecipi della propria vita e meno di quella degli altri non può che rivelarsi una piacevole sorpresa.

Maria Laura Riccardi