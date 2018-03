Non ha pace Diletta Leotta, criticata ancora una volta per essere una donna piacente, oltre che una brava giornalista. Questa la sua unica colpa.

L’indecoroso fuorionda di TopCalcio24

Ha fatto il giro del web l’inopportuno fuorionda della trasmissione TopCalcio24, tv locale di informazioni dedicata al calcio. Nella trasmissione di TeleLombardia, il conduttore e i commentatori in studio hanno espresso delle opinioni offensive nei confronti della giornalista di SkySport Diletta Leotta. Parlando del caso delle foto hackerate due anni fa a danno della donna, il giornalista Davide Russo De Cerame ha fatto degli apprezzamenti poco gentili. Credendo di non essere né visti né sentiti, poiché in diretta c’era la pubblicità, i presenti in studio hanno detto senza filtri la propria. Ma il fuorionda è stato trasmesso per sbaglio e ha esposto i commentatori al duro giudizio del web.









Un utente di Twitter ha infatti condiviso il video del fuorionda incriminato che in poco tempo ha fatto il giro su internet, generando diffusa indignazione. Il video è stato caricato sul profilo “I cross di Candreva” con una didascalia sarcastica: “Durante un fuori onda, il marchese Davide Russo de Cerame esprime la sua profonda stima per la sua collega Diletta Leotta”.

Queste le “eleganti” considerazioni volate in studio:

“È una mai***a, le piace il c***”, è tutta rifatta”.

Un’altra critica è stata quella relativa alla troppa facilità con cui la giornalista avrebbe fatto girare delle sue foto molto spinte.

Poi arrivano le scuse

Il direttore della rete Fabio Ravezzani si è scusato con un tweet, definendo “verme” colui che ha condiviso il fuorionda:

Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità) diffuso poi sul web da vermi come lei. Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 16, 2018

Sono arrivate poi anche le scuse del giornalista Davide Russo De Cerame, sempre su Twitter:

Le mie scuse alla Signora e collega Diletta Leotta pic.twitter.com/v5HOCpuXmp — Davide RussodeCerame (@DRussodeCerame) March 17, 2018

Diletta Leotta invece tace. Non ci sono state dichiarazioni da parte sua riguardo a questa spiacevole storia. Su Instagram ha solo condiviso una sua foto mentre sorride, raggiante in un vestito a fiori. Tantissimi invece sono stati i commenti di solidarietà verso la giornalista.

Il caso scoppiato venerdì scorso è molto spinoso per due ragioni. In primo luogo, è giusto esporre sui social dichiarazioni altrui senza il loro consenso? In secondo luogo, tralasciando l’eticità o meno della diffusione di opinioni di terzi contro la loro volontà, perché alcune persone esprimono ancora pareri screditanti come quelli sopra riportati?









L’eticità della diffusione dei fuorionda

I fuorionda che contengono dichiarazioni sconvenienti sono sempre una grande calamita per il pubblico. In televisione, si sa, è sempre tutto preparato e architettato meticolosamente. Nulla è lasciato al caso. Quando non si è in diretta o non si registra, conduttori, giornalisti e registi ritornano liberi di essere se stessi e di esternare le proprie vere opinioni. Si pensi al caso dei fuorionda di Flavio Insinna ad Affari Tuoi diffusi da Striscia La Notizia. Si trattava di registrazioni a tradimento del noto presentatore mentre apostrofava una concorrente “Nana di m***“. Insinna si scusò, ma allo stesso tempo considerò ignobile la diffusione di un suo momento di sfogo, definendo queste modalità come “pornografia televisiva per fare ascolti“.

Anche Russo De Cerame ha precisato che non ha mai dato il consenso per diffondere le sue infelici dichiarazioni. Bisogna infatti distinguere tra dichiarazione pubblica, rilasciata cioè sapendo che essa giungerà ad una platea di ascoltatori, e conversazioni private, che sono più delle confessioni rivelate in contesti ristretti.

Sapere di essere ascoltati potrebbe farci riflettere prima di dire certe cose

De Cerame sa di aver offeso Diletta Leotta, così come Insinna sapeva di star dicendo delle cose ingiuriose verso la concorrente. Proprio per questo entrambi dissentivano a diffondere simili dichiarazioni e carpirle di nascosto non è di certo molto etico. Caso diverso è quello invece di un personalità come Vittorio Sgarbi, che è irriverente e offensivo apertamente. Lo fa alla luce del sole, insulta gli interlocutori urlando in diretta televisiva. Il critico d’arte fa della sua indole aggressiva la sua principale caratteristica. Ma esiste un Vittorio Sgarbi in tutti noi, una parte di noi che urla, dice fesserie, parolacce e cattiverie verso la gente. E lo facciamo perché magari sappiamo che ad ascoltarci ci sono poche persone e le nostre parole non usciranno da quelle quattro mura.

Non sarebbe bello se qualcuno prendesse quei momenti e li facesse vedere a tutti: ci sentiremmo violati, proprio perché se avessimo saputo che tutti erano in ascolto, forse avremmo riflettuto prima di dire certi improperi e magari avremmo detto qualcos’altro. O almeno spero che sia così.

Ma perché screditare in questo modo Diletta Leotta?

Se da un lato mi sono sentita di mettermi nei panni del conduttore e degli ospiti, perché errare humanum est, dall’altro lato anche io sono una di quelle che si è indignata. Fa rabbia essere una donna e sapere di non poter vivere la propria sessualità liberamente. Se vengono diffuse le foto spinte di un uomo, questi è un figo; se lo fa una donna è una “maiala” (cit).

Diletta Leotta ha la colpa di essere una brava giornalista e di essere bella. Purtroppo, nella nostra società ci sono ancora tantissimi uomini trogloditi che vorrebbero una donna sottomessa, casta ma rovente quando e come lo dicono loro. Se sei bella, sarai giudicata per il tuo fisico e non per la tua bravura. Sei anche sessualmente libera? Sarai considerata una prostituta. Se hai fatto delle foto spinte e qualcuno le ha condivise in rete contro la tua volontà, quest’ultimo è un eroe, salvatore della Patria, mentre tu, donna, sei una sprovveduta sgualdrina che merita gli insulti degli uomini che sbavano sopra alle tue foto.









L’anno scorso l’attacco di Caterina Balivo

Si pensi pure all’agghiacciante tweet della conduttrice televisiva Caterina Balivo, postato in relazione all’apparizione di Diletta Leotta al festival di Sanremo l’anno scorso: secondo la presentatrice, il vestito con un ampio spacco della Leotta era un implicito consenso alla violazione della sua privacy (?).

L’esistenza di modi di pensare del genere ai giorni nostri mi provoca profonda tristezza. Per questo c’è ancora bisogno di parlare di donne e del ruolo che hanno o che secondo alcuni devono avere nella società. Soprattutto se si pensa che ci sono donne, come Tiziana Cantone, che non riescono a reggere il peso di queste vicende.

Rossella Micaletto