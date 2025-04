Sempre più italiani decidono di diluire il costo delle proprie vacanze nel tempo, scegliendo di affrontarlo non più in un’unica soluzione, ma attraverso finanziamenti personali. È quanto emerge dai dati congiunti di Facile.it e Prestiti.it, che mostrano un aumento del 18% nelle richieste di prestiti destinati a viaggi e soggiorni nel primo trimestre del 2025 rispetto al medesimo periodo del 2024.

Questo dato, apparentemente solo numerico, racconta in realtà molto di più: illustra uno scenario dove il bisogno di benessere psicofisico e di evasione momentanea supera la prudenza economica, spesso dettata da un contesto ancora segnato da incertezze e fragilità.

Oltre 100 milioni per staccare la spina

Tra gennaio e marzo 2025 sono stati erogati oltre 100 milioni di euro per finanziare ferie e viaggi. Una cifra significativa che conferma come, per molti italiani, le vacanze non siano più considerate un lusso opzionale, bensì una necessità da non rimandare. Il dato diventa ancora più eloquente se confrontato con i trend pre-pandemici: la propensione al credito per le spese legate al tempo libero è tornata ai livelli del 2019, superandoli in alcuni casi.

A sorprendere non è solo l’incremento assoluto, ma anche la costanza con cui le richieste si mantengono alte mese dopo mese. Il fenomeno appare infatti strutturale e non legato a una fiammata occasionale. A determinarlo contribuiscono sia l’offerta di prodotti finanziari sempre più flessibili, sia la crescente abitudine – specie tra le nuove generazioni – a pianificare le spese rateizzandole, comprese quelle non strettamente necessarie.

Profilo del richiedente medio: giovani e famiglie

L’analisi demografica condotta sulle richieste mostra come i principali utilizzatori del prestito vacanze siano giovani adulti tra i 25 e i 40 anni, una fascia d’età che spesso dispone di risorse limitate ma che non intende rinunciare al benessere personale. Accanto a loro, anche molte famiglie con figli, per le quali organizzare una vacanza significa affrontare costi consistenti.

In particolare, le famiglie tendono a scegliere piani di rimborso più lunghi, anche fino a 24 mesi, per distribuire il peso della spesa senza gravare sul bilancio mensile. I giovani single o le coppie senza figli, al contrario, prediligono soluzioni più brevi, con rate più elevate ma estinzione rapida.

Una normalizzazione culturale del credito al consumo

Il ricorso al credito per spese personali come viaggi e vacanze segnala anche un cambiamento culturale profondo. In passato, indebitarsi per un bene immateriale come un soggiorno era spesso visto con diffidenza. Oggi, l’utilizzo del finanziamento per esperienze viene vissuto con maggiore disinvoltura e normalità.

La diffusione del concetto di “buy now, pay later“, tipico dell’e-commerce, ha contribuito a trasformare la percezione del debito: non più emergenza, ma strumento di gestione economica. Le società finanziarie, dal canto loro, hanno saputo cogliere questa evoluzione adattando l’offerta con formule agili, a interessi contenuti o addirittura zero, per le durate più brevi.







Turismo e consumi: un legame economico rilevante

Oltre al significato individuale, il fenomeno assume un peso anche a livello macroeconomico. Il fatto che gli italiani siano disposti a investire, anche a credito, nel turismo interno ed estero è un segnale positivo per l’intero comparto. Alberghi, tour operator, agenzie di viaggio e trasporti beneficiano infatti di questa propensione alla spesa, che rappresenta una delle leve principali della ripresa dei consumi.

L’aumento delle richieste di prestiti vacanza si inserisce dunque in un contesto più ampio, che coinvolge il rilancio del settore turistico, tra i più colpiti dalla crisi pandemica, e oggi tra quelli in più rapida ripresa.

Le motivazioni dietro la scelta di un prestito per viaggiare

Ma cosa spinge realmente i cittadini a indebitarsi per andare in vacanza? Le motivazioni sono molteplici. Da un lato, vi è la necessità psicologica di pausa dopo lunghi periodi di stress, precarietà o lavoro continuo. Dall’altro, c’è il timore che in futuro non vi siano le condizioni favorevoli per partire, a causa di nuovi aumenti di prezzi, imprevisti lavorativi o familiari.

A queste si aggiungono ragioni pratiche: i pacchetti turistici acquistati in anticipo, soprattutto online, offrono spesso prezzi più vantaggiosi, ma richiedono un pagamento immediato. In assenza di liquidità, il prestito diventa un mezzo per non perdere l’occasione. Anche il fattore “social” non va sottovalutato: condividere esperienze di viaggio sui social network è ormai parte integrante del vivere contemporaneo, e la vacanza diventa così anche una forma di narrazione personale.

Difficoltà economiche

Il dato relativo all’aumento delle richieste di prestiti per vacanza assume ulteriore rilievo se letto alla luce del contesto economico attuale. Il potere d’acquisto degli italiani, nonostante segnali di ripresa, resta sotto pressione a causa dell’inflazione, dell’aumento del costo della vita e di una ripresa salariale ancora debole. In questo scenario, l’accesso al credito diventa una risposta concreta a una mancanza di liquidità che tuttavia non scalfisce il desiderio di normalità.

In altre parole, le famiglie italiane appaiono disposte a fare uno sforzo economico pur di non rinunciare a quei momenti che danno senso alla vita quotidiana, a testimonianza di una resilienza sociale che si traduce, anche, in consumi posticipati ma non cancellati.

Analizzando le attuali dinamiche, è plausibile prevedere che il trend del “credito per le ferie” sia destinato a proseguire nei prossimi mesi. Le società di intermediazione finanziaria, per parte loro, sembrano pronte a intercettare questa domanda proponendo soluzioni sempre più personalizzate e accessibili.

Patricia Iori