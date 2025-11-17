Un bilancio in chiaro-scuro caratterizza il panorama della sicurezza stradale italiana nei primi sei mesi del 2025. I numeri diffusi dall’ultimo rapporto semestrale elaborato congiuntamente da ACI e Istat confermano un trend incoraggiante, almeno sul versante della diminuzione significativa delle vittime e degli incidenti. Tuttavia, gli stessi indicatori mettono in luce quanto la strada per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea resti tutt’altro che breve. Il percorso verso il dimezzamento dei decessi entro il 2030, traguardo che impegna tutti gli Stati membri, appare infatti ancora impegnativo, complicato da fattori strutturali e comportamentali che richiedono interventi coordinati e continuativi.

Un quadro generale che migliora, ma lentamente

Il dato più rilevante riguarda la diminuzione dei morti sulle strade italiane: tra gennaio e giugno 2025 si è registrato un calo del 6,8% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Accanto alle vittime, risultano in flessione anche il numero complessivo degli incidenti che hanno provocato lesioni e quello dei feriti. Un indicatore, questo, che conferma come gli sforzi compiuti negli ultimi anni – sia in termini di prevenzione sia di interventi infrastrutturali – stiano producendo effetti positivi.

La contrazione dei sinistri, pur non uniforme sul territorio nazionale, segnala un miglioramento complessivo del comportamento degli utenti della strada. L’aumento dei controlli, l’adozione di tecnologie di assistenza alla guida su un numero crescente di veicoli e la maggiore sensibilità al tema della sicurezza sembrano contribuire a un cambiamento graduale, benché ancora insufficiente.

Un’Europa che corre più veloce

Se si osserva la situazione nel contesto continentale, emergono differenze che delineano un divario significativo. Molti Paesi europei hanno già intrapreso percorsi più rapidi e incisivi nella riduzione degli incidenti gravi. L’Italia, pur migliorando, fatica a mantenere il passo. Gli obiettivi comunitari – in particolare quello di ridurre del 50% il numero di morti e feriti gravi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019 – impongono un’accelerazione ulteriore.

Non si tratta soltanto di un traguardo simbolico: la sicurezza stradale è considerata dall’Unione europea una priorità per il benessere sociale ed economico degli Stati membri. I costi derivanti da incidenti, tra cure mediche, perdita di produttività e danni materiali, rappresentano infatti una componente significativa della spesa pubblica. La Commissione europea insiste da anni sulla necessità di adottare strategie olistiche, che affrontino contemporaneamente infrastrutture, tecnologia, formazione e repressione delle condotte pericolose.

Fattori strutturali e criticità del sistema Italia

Sebbene i progressi registrati siano evidenti, il rapporto ACI-Istat mostra come restino molte criticità da affrontare. Le infrastrutture stradali, in particolare, continuano a mostrare fragilità: molte arterie soffrono problemi legati all’obsolescenza, alla scarsa manutenzione o alla mancanza di adeguamenti rispetto al traffico attuale. Le strade urbane rappresentano inoltre uno dei contesti più problematici, sia per la densità dei mezzi circolanti sia per la convivenza, spesso difficoltosa, tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Altro nodo centrale riguarda il comportamento alla guida. Eccesso di velocità, distrazione causata dall’uso dei dispositivi elettronici, mancato rispetto delle distanze di sicurezza e guida in stato di ebbrezza restano tra le principali cause degli incidenti. Sebbene negli ultimi anni siano aumentate le campagne di sensibilizzazione e i controlli, le sanzioni non sembrano ancora esercitare un effetto deterrente pienamente efficace.







Il ruolo della tecnologia e delle nuove politiche di prevenzione

Negli ultimi anni è cresciuta l’incidenza della tecnologia come strumento di prevenzione. I sistemi di assistenza alla guida – dai dispositivi di frenata automatica d’emergenza ai sensori di mantenimento della corsia – equipaggiano ormai un numero sempre maggiore di vetture, contribuendo a limitare gli incidenti causati da errori umani. Tuttavia, il parco veicoli italiano rimane uno dei più datati d’Europa, il che riduce la diffusione delle tecnologie più avanzate.

Per questo motivo, gli esperti sostengono la necessità di incentivare il ricambio dell’automobile non solo per finalità ambientali, ma anche nell’ottica della sicurezza. Le politiche di sostegno alla mobilità sostenibile, così come i programmi di formazione per i conducenti più giovani, giocano un ruolo di crescente importanza. Molti Paesi europei hanno introdotto percorsi formativi più rigorosi, anche per motociclisti e ciclisti, mentre l’Italia sta iniziando solo ora a potenziare questi strumenti.

Educazione e cultura della sicurezza: un cambiamento ancora incompleto

Una delle tematiche più ricorrenti nell’analisi dei dati riguarda la necessità di produrre un cambio culturale duraturo. La sicurezza stradale non può essere affidata esclusivamente ai controlli delle forze dell’ordine o alla tecnologia installata sui veicoli, ma deve diventare un valore interiorizzato. Il rapporto mostra come la percezione del rischio sia ancora troppo bassa, soprattutto tra i giovani, che risultano tra le categorie più esposte.

L’educazione stradale, introdotta nelle scuole in forma non sistematica, potrebbe acquisire un ruolo più definito all’interno dei programmi scolastici. In diversi Paesi europei, corsi obbligatori e periodici di aggiornamento per tutti i conducenti stanno contribuendo a ridurre in modo significativo i comportamenti pericolosi. L’Italia sta iniziando a guardare a questi modelli, ma resta ancora molta strada da fare affinché le buone pratiche diventino patrimonio comune.

Dove si registrano i maggiori miglioramenti

Il semestre analizzato mostra un calo diffuso dei sinistri con feriti e dei decessi, ma non tutte le tipologie di strada presentano gli stessi risultati. Le arterie extraurbane principali sono quelle dove si osservano le riduzioni più significative. L’effetto è in parte dovuto agli interventi di adeguamento e manutenzione realizzati negli ultimi anni, soprattutto su tratti ad alta percorrenza.

Nelle aree urbane, al contrario, la diminuzione appare più contenuta. Qui incidono fattori diversi: la presenza di mezzi a mobilità dolce, il traffico congestionato, la configurazione stradale spesso complessa e una maggiore imprevedibilità dei comportamenti. Gli esperti auspicano interventi più mirati, come l’ampliamento delle zone 30, la realizzazione di piste ciclabili sicure e la riorganizzazione del trasporto pubblico per ridurre la pressione del traffico privato.

Verso il 2030: quali strategie adottare

Gli analisti suggeriscono un insieme coordinato di misure:

Potenziamento delle infrastrutture , con investimenti costanti nella manutenzione e nella messa in sicurezza delle tratte più critiche.

Promozione dell’innovazione tecnologica , sia tramite incentivi all’acquisto di veicoli moderni, sia mediante l’adozione diffusa di dispositivi di controllo intelligente del traffico.

Rafforzamento dei controlli , soprattutto per contrastare l’uso improprio dello smartphone alla guida e i superamenti dei limiti di velocità.

Educazione stradale strutturata , attraverso percorsi obbligatori e aggiornamenti periodici dei patentati.

Interventi mirati nelle città, per rendere più sicura la convivenza tra diverse tipologie di utenti della strada.

Un bilancio provvisorio che invita alla cautela

I dati del primo semestre 2025 restituiscono un quadro senza dubbio positivo, segnato da una diminuzione sia delle vittime sia dei feriti e degli incidenti con lesioni. Tuttavia, la prudenza resta necessaria: il calo registrato, pur significativo, non basta ancora a garantire che l’Italia possa raggiungere il traguardo della riduzione del 50% dei morti entro il 2030.

Patricia Iori