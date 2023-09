Dimissioni Christian Greco: anche gli egizi si rivoltano nei loro sarcofagi

La richiesta di dimissioni di Christian Greco, il rinomato direttore del Museo Egizio di Torino, rappresenterebbero una perdita significativa per il mondo della cultura e dell’egittologia. Greco, un egittologo di fama internazionale, è al timone del museo dal 2014, portando avanti un lavoro di valorizzazione e promozione delle antichità egizie che ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico.

Nel mondo della cultura, purtroppo, spesso accade che personalità di grande spessore e rilevanza si trovino al centro di controversie politiche, dove le loro gesta vengono messe sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica e della politica stessa. Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, è uno di quei personaggi che ha recentemente affrontato un tale turbine di critiche e polemiche immotivate.

Le critiche provenienti dalla destra politica hanno colpito Greco con una forza sorprendente. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, ha affermato che Greco dovrebbe dimettersi dal suo incarico, sostenendo che il direttore avesse gestito il Museo in modo ideologico e razzista contro gli italiani e i cristiani. Tali accuse, che somigliano a un’illusione che si dissolve di fronte all’analisi accurata della vicenda, hanno radici profonde in eventi passati, come la controversia scaturita dalla decisione di Greco di offrire uno sconto ai visitatori di lingua araba, con l’obiettivo di aumentare il flusso di persone all’interno del museo. Una mossa che aveva attirato le ire della destra politica, in particolare di Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio, che aveva promesso la rimozione di Greco dall’incarico.

Tuttavia, è importante analizzare queste critiche e il contesto in cui sono sorte. Innanzitutto, bisogna riconoscere che Christian Greco è una figura di spicco nell’ambito dell’egittologia a livello mondiale, un ricercatore stimato e un eccellente manager culturale. Il suo lavoro al Museo Egizio di Torino ha portato non solo alla conservazione e alla promozione delle antichità egizie, ma ha anche reso accessibile questa cultura a una vasta gamma di pubblico, compresi coloro che potrebbero non aver avuto un interesse iniziale per la storia egizia.

Il dibattito sulla politica dei prezzi è stata enfatizzata oltre misura. La campagna “Fortunato chi parla arabo” ha avuto l’obiettivo di accogliere e promuovere la cultura egizia tra i visitatori di lingua araba, senza alcuna intenzione di discriminare altre categorie di visitatori. Tuttavia, questa iniziativa è stata dipinta come un atto di razzismo, una rappresentazione distorta della realtà.

Inoltre, è importante notare che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, l’organo responsabile della nomina e della revoca del direttore, ha espresso il suo pieno sostegno a Greco. Questo dimostra che le accuse di gestione ideologica e razzista non sono sostenute da coloro che lavorano a stretto contatto con il direttore.

La difesa di Christian Greco è stata robusta, con numerosi sostenitori che comprendono anche figure politiche e esperti del settore. Chiara Appendino e Piero Fassino, entrambi ex sindaci di Torino, hanno sottolineato la sua competenza e integrità. Inoltre, 92 egittologi italiani hanno firmato una lettera aperta a suo favore, riconoscendo il suo contributo significativo alla diffusione della cultura egizia.

La polemica contro Christian Greco sembra essere più di una semplice disputa politica; è un riflesso dei tempi e del clima che attualmente permeano la società. La richiesta di rimuovere un direttore di museo di fama internazionale basata su accuse infondate rischia di alimentare ulteriormente la polarizzazione e l’ostilità nell’ambiente culturale.

Mentre l’attuale direttore del Museo rimane saldo come una piramide millenaria a valori opposti ai cardini del razzismo, Crippa e i suoi alleati sembrano essere come sabbia in balia del vento, senza sostanza né fondamento. La figura di Christian Greco merita di essere valutata in base ai suoi risultati, alla sua competenza e alla sua dedizione alla promozione della cultura egizia, piuttosto che essere soggetta a una caccia alle streghe politica. La sua leadership al Museo Egizio di Torino ha contribuito notevolmente a rendere la storia e la civiltà egizia accessibili a un pubblico più ampio, il che dovrebbe essere apprezzato e sostenuto.

La cruda realtà è che la destra politica ha mirato Greco già da tempo, con l’unico obiettivo di screditarlo ingiustamente e subdolamente. Ha cercato deliberatamente di esagerare e distorto alcune delle sue iniziative culturali per creare una polemica infondata e danneggiarne la reputazione, dimostrando così una totale mancanza di scrupoli.

Gli attacchi della Lega rappresentano un preoccupante tentativo di intromissione nel settore culturale, mettendo in discussione il principio fondamentale dell’indipendenza delle istituzioni culturali. I luoghi della cultura, tra cui i musei, devono rimanere aperti al pluralismo di idee e liberi da influenze politiche o partitiche.

Questo atteggiamento, caratterizzato da minacce e tentativi di epurazione, è profondamente inaccettabile, poiché mina la stessa essenza della libertà intellettuale. La cultura dovrebbe servire come ponte tra le persone, un mezzo per promuovere la comprensione e l’apertura mentale, anziché diventare un campo di battaglia per agenda politiche.

In contrasto con questo approccio, la direzione di Christian Greco al Museo Egizio di Torino è stata caratterizzata da un impegno verso la promozione culturale priva di ideologie, miravano a diffondere la conoscenza e la comprensione, incanalando la cultura come strumento di arricchimento per la società.

Pertanto, è evidente che gli attacchi della Lega e i loro tentativi di occupare il potere nei luoghi della cultura rappresentano una minaccia alla libertà e all’indipendenza del settore culturale, mentre la direzione di Greco è stata un faro di integrità e dedizione alla promozione della conoscenza. È importante preservare la separazione tra cultura e politica per garantire che questi luoghi rimangano spazi di conoscenza, dialogo e crescita, al di là delle agende ideologiche.

Andrea Umbrello