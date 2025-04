Il conflitto in Ucraina continua a influenzare profondamente gli equilibri diplomatici internazionali. In questo scenario instabile, si inserisce la notizia delle dimissioni di Bridget Brink, ambasciatrice statunitense a Kiev dal 2022. Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, tra segnali di riavvicinamento con la Russia, tensioni interne all’amministrazione americana e attacchi sempre più intensi sul suolo ucraino.

Un contesto militare sempre più critico

Mentre la diplomazia cerca spiragli per la pace, la guerra sul campo continua a mietere vittime. L’esercito russo ha recentemente rivendicato la presa di un villaggio nella regione nord-orientale di Sumy, segnando un avanzamento in un’area da cui le truppe di Mosca si erano ritirate nella primavera del 2022. Attacchi missilistici e droni si sono abbattuti su diverse città, causando almeno due morti e oltre 35 feriti.

In questo clima teso, sono arrivate le dimissioni di Bridget Brink, rassegnate dal suo incarico di ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina. La notizia, anticipata dai media americani, è stata ufficializzata dal Dipartimento di Stato tramite la portavoce Tammy Bruce, che ha dichiarato: «Le auguriamo ogni bene», senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo fonti governative, si tratterebbe di una decisione personale maturata dalla diplomatica dopo tre anni di servizio in un’area di guerra.

Intanto, a Dnipro, un missile balistico ha colpito il centro urbano uccidendo una persona e ferendone otto, mentre un precedente attacco con droni aveva già provocato 12 feriti a Nikopol. Tragico anche il bilancio a Zhytomyr, dove un raid ha ucciso un civile e ferito altre otto persone. A Mykolaiv, nel sud del Paese, sono stati segnalati altri dieci feriti a causa di droni esplosivi. Nella capitale Kiev, l’aeronautica ucraina ha intercettato e abbattuto 16 dei 145 droni lanciati dalla Russia, tra cui velivoli kamikaze di fabbricazione iraniana.







Diplomazia sotto pressione: la partenza dell’ambasciatrice

Brink era stata nominata nel maggio 2022 dall’allora presidente Joe Biden, a poche settimane dall’invasione russa. La sua figura era stata centrale per mantenere vivo il sostegno americano a Kiev nei primi anni del conflitto, soprattutto attraverso l’assistenza militare e il coordinamento diplomatico.

Le dimissioni di Bridget Brink giungono mentre le relazioni tra Washington e Kiev mostrano segnali di fragilità. Il progressivo riavvicinamento dell’amministrazione Trump a Mosca ha suscitato timori sul futuro dell’alleanza atlantica. L’idea di un possibile cessate il fuoco, caldeggiata dagli ambienti vicini all’ex presidente, si scontra con la diffidenza di Kiev e una crescente incertezza politica.

Il Dipartimento di Stato non ha ancora comunicato i tempi dell’effettiva partenza dell’ambasciatrice, ma secondo diversi analisti la sua uscita rappresenta un segnale simbolico della fase di transizione che sta attraversando la strategia americana nei confronti del conflitto ucraino.

Un episodio diplomatico controverso

Negli ultimi giorni, Brink era finita al centro delle polemiche per un messaggio pubblicato dopo l’attacco russo sulla città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, che aveva causato la morte di venti persone, tra cui nove bambini. L’ambasciatrice aveva condannato la strage, ma senza menzionare direttamente la Russia come responsabile.

Questo dettaglio ha provocato una reazione critica da parte dell’opinione pubblica e del governo ucraino, contribuendo a indebolire ulteriormente la sua posizione.

La diplomazia non si ferma

Nonostante le dimissioni di Bridget Brink, i rapporti tra Stati Uniti e Russia non si sono interrotti. Proprio nelle scorse ore, i due Paesi hanno effettuato uno scambio di prigionieri ad Abu Dhabi, segnale che, seppur flebile, il canale del dialogo rimane ancora aperto. Tuttavia, resta da capire quale sarà la prossima mossa dell’amministrazione americana sul fronte ucraino, in particolare alla luce della crescente influenza che Trump esercita sul partito repubblicano e del suo atteggiamento più accomodante verso il Cremlino.

Le dimissioni di Bridget Brink alla guida dell’ambasciata statunitense a Kiev segna la fine di un’epoca per la diplomazia americana in Ucraina. Tra attacchi militari sempre più violenti e relazioni internazionali in trasformazione, il futuro del supporto occidentale a Kiev appare quanto mai incerto. Ora si attende la nomina di un successore che possa raccogliere una sfida tanto politica quanto umanitaria.

Lucrezia Agliani