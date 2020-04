Le dimissioni del ministro Moro mettono in bilico il governo Bolsonaro

Che il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro non stia simpatico a molti è indiscutibile. Ma come la mettiamo quando perfino i suoi accaniti fan si trovano a vacillare? Il Ministro della Giustizia Moro è l’ottavo ministro del governo ad andarsene, e con le sue dimissioni se ne va anche buona parte dell’elettorato.

Il fatto scatenante

Venerdì 24 Aprile il ministro della Giustizia Sergio Moro, per alcuni eroe nazionale della Lava Jato mentre per altri soltanto responsabile di un accanimento politico ai danni dell’ex-presidente Lula, ha rassegnato le dimissioni. E ad averle provocate sarebbe stato proprio Bolsonaro.

Nella notte fra giovedì e venerdì, infatti, il Presidente ha ben pensato di dimettere il capo della Polizia Federale, nominato in precedenza dallo stesso Moro. Lo avrebbe fatto – stando all’opinione pubblica – per mettere un freno alle investigazioni sul conto dei membri della sua famiglia. A seguito delle intercettazioni pubblicate, infatti, ora si sa pubblicamente che il cerchio delle indagini sui Bolsonaro si sta stringendo: sulla scrivania della procura, l’omicidio di Marielle Franco, le relazioni con le milizie di Rio e la sottrazione di denaro pubblico.

Le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa, Moro ha sostenuto che durante le telefonate intercorse nei giorni precedenti il Presidente aveva dichiarato di voler porre a capo della Polizia Federale qualcuno “di cui si sarebbe potuto fidare, che avrebbe potuto chiamare in ogni momento, da cui avrebbe potuto raccogliere informazioni anche di intelligence”. Un’ingerenza politica da parte dell’esecutivo inaccettabile – ha ribadito l’ex ministro. Ha poi ricordato che l’autonomia del giudiziario era stata garantita anche sotto il criticato governo Dilma, permettendo all’operazione Lava Jato di “poter proseguire senza impedimenti”.

Non ha tardato la risposta di Bolsonaro, che in una conferenza organizzata lo stesso giorno delle dimissioni del ministro Moro ha ribadito di possedere costituzionalmente la prerogativa di indicare i suoi collaboratori – compreso il capo della Polizia Federale – e di ritenere assurdo che un presidente della repubblica “si debba sottomettere ai suoi subordinati”. In un discorso confuso e personalistico, l’affermazione per cui “godrebbe del sostegno di molti partiti” stride con quanto si vocifera in quel di Brasilia.

Bolsonaro sull’orlo dell’Impeachment

Miguel Reale Jr. (ex ministro del governo FHC), ritiene che Bolsonaro non abbia le facoltà necessarie per continuare con l’incarico, ma frena sull’impeachment per via del momento di vulnerabilità estrema causata dalla pandemia.

Manifesta paranoia e insanità mentale, è come se fosse un ubriaco caduto nel mezzo della sala da ballo. – Miguel Reale Jr. (ex-ministro governo FHC)

Più radicali le organizzazioni Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua (le stesse che hanno supportato Bolsonaro), che ora lo accusano di essere un traditore e promuovono manifestazioni in favore della richiesta di impeachment.

Le dichiarazioni di Moro sarebbero fondamento per muovere accuse di “falsità ideologica”, mentre la sostituzione del capo della Polizia Federale rientrerebbe nel reato di “ostruzione di giustizia”.

In una situazione di frammentazione politica, l’elettorato di Bolsonaro se ne sta andando un pezzetto alla volta, assieme ai ministri del suo governo. Ora che se ne è andato anche Moro, da sempre un pilastro di legittimazione per via del ruolo svolto nella maxi inchiesta Lava Jato, la fetta maggiore dei suoi elettori pare abbia definitivamente voltato le spalle al Presidente.

Il doppio gioco di Moro, le accuse di Gleisi e il ritorno del PT

In questo quadro, la fuoriuscita di Moro suona all’orecchio di qualcuno piuttosto strategica: avrebbe abbandonato la nave giusto in tempo per non affondare insieme a lei. Allontanandosi da indagini pericolose e da un governo in rotta di collisione, con le sue dimissioni il ministro Moro starebbe cercando di ritagliarsi una posizione da outsider. Nonostante da alcuni sia ritenuto come papabile futuro Presidente (non dispiacerebbe allo Zio Sam), Gleisi Hoffmann non si è fatta sfuggire dettagli incriminanti del suo discorso. Infatti, la presidente del PT (il partito di Lula e Dilma) ha fatto notare che:

“L’intervista di Moro è una confessione di crimini e una delazione contro Bolsonaro: corruzione, pagamento segreto di ministri, ostruzione alla giustizia e prevaricazione. Dopo la conferenza sarebbe dovuto andare a deporre alla Polizia Federale. Devono spiegare anche l’ ‘accordo’ preso: Moro ha accettato il ministero con la garanzia di ricevere una forma di protezione economica a beneficio della sua famiglia. Questa è la nuova politica? Pagare i ministri fuori busta? È un crimine gravissimo.” – G. Hoffmann

Senza contare le accuse di accanimento politico che pendono ancora sulla testa di Moro, il quale avrebbe consentito – ancora quando magistrato – l’utilizzo di intercettazioni illegali a danno dell’ex presidente Lula.

I due idoli che nell’immaginario comune avrebbero dovuto rimodellare il paese strappandolo alla corruzione, insomma, si trovano in questi giorni a farsi a pezzi l’uno con l’altro.

E fra i due litiganti, si sa, il terzo gode.

Ana Beatrice Simone