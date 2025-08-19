Dina Boluarte, Presidente del Perù in carica dal 2022, è ad oggi tra i capi di Stato più impopolari dell’America Latina: secondo i recenti sondaggi dell’opinione pubblica, il tasso di disapprovazione popolare nei suoi confronti ha raggiunto un record del 96%. Senza dubbio le donne che ricoprono posizioni di potere generano maggiore dissenso rispetto alle proprie controparti maschili ma in questo caso specifico i bassi indici di gradimento sono frutto di un insieme di misure politiche controverse, insoddisfazione verso le istituzioni e disaffezione democratica. In vista delle prossime elezioni presidenziali del Paese previste per il 2026 il panorama politico peruviano si fa sempre più complesso e segnato dalle incertezze.

Dina Boluarte, prima Presidente donna del Perù, ha raggiunto negli ultimi mesi un record storico con il 96% di disapprovazione popolare, un dissenso che coinvolge anche il resto dell’amministrazione e in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri Eduardo Arana.

Secondo l’inchiesta, il malcontento è maggiore tra le donne, tra i giovani e tra la popolazione dislocata nelle aree più rurali del Paese.

Per l’analista Enrique Castillo le ragioni di questo disincanto da parte dei cittadini sono differenti:

«Nella popolazione vi è una percezione di incapacità di governare ma anche di un attaccamento alla frivolezza e a tutto ciò che significa un beneficio personale senza preoccuparsi del Paese […] I dati dimostrano che per la popolazione, questo governo è praticamente inesistente, incapace e assolutamente distante.»

La controversa carriera politica di Dina Boluarte

Classe 1962, Boluarte è cresciuta in una famiglia di contadini indigeni di origine quechua e ha iniziato la sua carriera come avvocato e funzionare presso l’Anagrafe Nazionale, per poi diventare Ministra dello Sviluppo e dell’Inclusione Sociale.

Sebbene in gioventù abbia militato tra le fila del partito marxista Perú Libre, successivamente ha abbracciato ideologie politiche di destra sempre più autoritarie e opportuniste.

Dina Boluarte è arrivata alla Presidenza del Paese “accidentalmente”, in seguito al tentativo di colpo di Stato e successivo impeachment da parte dell’allora Presidente Pedro Castillo nel 2022: Boluarte ricopriva infatti il ruolo di vicepresidente ed è succeduta naturalmente a Castillo proprio con l’obiettivo formare un governo di unità nazionale per risolvere la crisi politica.

Una volta al potere, l’amministrazione di Boluarte non si è solo scontrata con la sua stessa incapacità di governare ma anche con un enorme malcontento popolare, gravi difficoltà economiche e diseguaglianze sociali che l’hanno portata a stringere accordi con i partiti di destra, rendendo ancora più precario il suo mandato.









Le misure più impopolari della Presidente del Perù

L’attuale Presidente è stata aspramente criticata innanzitutto per le risposte particolarmente repressive della sua amministrazione alle proteste di massa scoppiate nel Paese, nelle quali i cittadini chiedevano a gran voce un nuovo esecutivo legittimo e democraticamente eletto.

La militarizzazione delle forze dell’ordine e la violenza perpetrata dalle autorità statali sotto il mandato di Boluarte si sono verificate in altre e molteplici occasioni che hanno addirittura scatenato un dibattito riguardanti le reiterate violazioni dei diritti umani: è il caso dei massacri di Ayacucho e di Juliaca, che hanno spinto il procuratore generale ad ad avviare indagini per i crimini di genocidio e omicidio aggravato.

Proprio in seguito a questi avvenimenti, la Presidente è stata inoltre accusata di aver “tradito” le sue origini indigene: gli indigeni appartenenti alla classe lavoratrice, già marginalizzati e discriminati, sono stati la categoria più colpita dalle manovre autoritarie di Boluarte.

Dal punto di vista economico, l’amministrazione ha assunto misure di tipo neo-liberale che però non sono state in grado di risolvere il problema della persistente povertà multidimensionale e della disoccupazione: dalle leggi per contenere il deficit fiscale e consolidare la moneta al rafforzamento del settore privato fino agli sforzi per contrastare l’attività mineraria illegale.

Boluarte è stata anche coinvolta personalmente in uno scandalo di corruzione e arricchimento illecito (il cosiddetto “Rolexgate“): la Presidente era stata infatti vista indossare degli orologi Rolex di lusso dalla dubbia provenienza in diversi eventi pubblici, suscitando numerose polemiche.

Perché questo non è l’ennesimo caso di misoginia verso una donna al potere

Paradossalmente, dietro l’impopolarità di Boluarte c’è proprio l’esclusione delle donne dal suo esecutivo (solo 3 degli attuali ministri sono donne) e la poca attenzione riservata alle politiche di genere nelle sue riforme.

Nonostante i discorsi inclusivi in occasione dell’8 marzo, i dati dimostrano che il governo ha fallito nello scongiurare la violenza contro le donne: solo nei primi mesi del 2025, i Centri di Emergenza per le Donne hanno dovuto gestire circa 60 mila casi di violenza e nel 2024 sono stati registrati 170 femminicidi.

A questo si aggiungono i reiterati attacchi contro la comunità LGBTQ+, il mancato impegno per combattere le molestie sui luoghi di lavoro, l’iniziativa di fondere il Ministero delle donne con quello dello sviluppo e dell’inclusione sociale e la controversa legge n. 31935 che dà priorità ai diritti del nascituro rispetto a quelli delle donne.

Visto tutto ciò, non sorprenderebbe se Boluarte venisse rimossa dal suo incarico prima delle elezioni previste ad aprile 2026, anche se ciò non farebbe altro che peggiorare un panorama socio-politico già molto instabile. L’unica speranza è che le prossime elezioni presidenziali si svolgano nel pieno della legittimità e che mettano fine una volta per tutte alla repressione e all’autoritarismo.

Sara Coico