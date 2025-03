La questione sui dipartimenti chiusi della NASA è al centro di una decisione che ha suscitato forti reazioni. L’amministrazione ad interim della NASA, guidata da Janet Petro, ha confermato che l’ufficio del capo scienziato, nonché due altri dipartimenti, sono stati eliminati. Questi cambiamenti, che sono parte di una strategia più ampia di razionalizzazione delle risorse voluta dall’amministrazione Trump, hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla direzione futura dell’agenzia spaziale americana.

L’azione della NASA si inserisce in un contesto più ampio, legato alla “crociata dell’efficienza” portata avanti dal governo federale sotto la guida del presidente Donald Trump, che ha spinto per una riduzione dei costi e una riorganizzazione delle agenzie federali. Janet Petro, nell’annunciare i tagli, ha cercato di giustificarli come una mossa “ragionata” che risponde alle necessità della missione spaziale e agli obiettivi prioritari dell’amministrazione. Ha anche sottolineato che queste misure mirano a rendere l’agenzia più efficiente e in linea con i bisogni della nazione.







Quali sono i dipartimenti chiusi dalla NASA?

I dipartimenti chiusi della NASA comprendono quello della tecnologia, della politica e della strategia, che forniva consulenza strategica ai vertici dell’agenzia, e l’ufficio che si occupava dei programmi DEIA. Quest’ultimo, in particolare, è stato oggetto di forti critiche, soprattutto considerando che la NASA ha recentemente promosso con orgoglio iniziative volte a garantire una maggiore inclusione nel campo delle STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) per le minoranze. Nonostante questo, la nuova amministrazione ha argomentato che tali programmi avrebbero creato divisioni all’interno della società americana.

Questa scelta, però, è stata vista da molti come una contraddizione, soprattutto in un periodo in cui la NASA si sta preparando a lanciare missioni importanti, come quella di portare la prima donna e la prima persona nera sulla Luna con il programma Artemis. Gli analisti temono che la chiusura dell’ufficio DEIA possa minare gli sforzi di diversificazione e inclusione che l’agenzia aveva intrapreso negli ultimi anni.

Tagli e riorganizzazione mettono alla prova la NASA

Un altro aspetto significativo di questa ristrutturazione riguarda l’eliminazione dell’ufficio del capo scienziato. La NASA, che fino a oggi ha svolto un ruolo di leadership nella ricerca sul cambiamento climatico, perde così una figura centrale nella definizione delle sue politiche scientifiche.

Il capo scienziato uscente, Kate Calvin, aveva svolto un ruolo di primo piano nell’affrontare le problematiche ambientali globali, come il riscaldamento globale e l’innalzamento del livello del mare, contribuendo alla strategia scientifica dell’agenzia. La sua rimozione è vista come un passo indietro nell’impegno della NASA per la lotta al cambiamento climatico, soprattutto dato che l’agenzia aveva promesso di continuare a svolgere un ruolo da protagonista in questo campo.

Il clima di incertezza e preoccupazione è stato alimentato dalle reazioni di molti esperti e membri della comunità scientifica. Grant Tremblay, astrofisico presso il Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, ha espresso preoccupazione per le conseguenze a lungo termine di questi tagli, definendo la NASA una delle agenzie più celebri al mondo, ma anche avvertendo che le modifiche potrebbero renderla irriconoscibile nel giro di un anno. Secondo Tremblay, la perdita di esperti e competenze non è facilmente recuperabile e potrebbe danneggiare irreparabilmente l’agenzia.

Molti critici sostengono che la razionalizzazione e la chiusura di questi dipartimenti potrebbero compromettere la capacità dell’agenzia di essere un leader nel campo dell’esplorazione spaziale e della ricerca scientifica.

In generale, la reazione pubblica è stata estremamente negativa, e molti si chiedono se questi cambiamenti, pur finalizzati a ridurre i costi e migliorare l’efficienza, possano compromettere la missione a lungo termine della NASA. La gestione delle risorse e l’approccio alla diversità, così come l’impegno per la scienza e il cambiamento climatico, sono diventati temi fondamentali in un momento storico in cui la NASA sta cercando di rimanere un punto di riferimento mondiale.

Queste scelte segnano quindi un momento di transizione molto delicato per l’agenzia spaziale americana, che dovrà affrontare le sfide di una riorganizzazione radicale, senza compromettere la sua missione fondamentale di esplorazione e innovazione scientifica. La domanda che molti si pongono è se la NASA riuscirà a mantenere il suo prestigio, nonostante le difficili decisioni prese recentemente.

Elena Caccioppoli