Il Dipartimento della Salute USA e dei Servizi Umani (HHS) ha scelto di revocare finanziamenti per un ammontare complessivo di quasi 122 milioni di dollari destinati a 195 progetti di ricerca focalizzati su tematiche LGBTQIA+ e su iniziative legate alla Diversità, Equità e Inclusione (DEI). Il provvedimento, voluto e annunciato dal Segretario del Dipartimento Robert F. Kennedy Jr., segna un netto cambio di rotta rispetto alle precedenti amministrazioni, che avevano invece incentivato questo tipo di programmi.

La giustificazione ufficiale fornita dal Dipartimento riguarda la necessità di razionalizzare l’uso delle risorse pubbliche e garantire che i fondi destinati alla sanità vengano impiegati esclusivamente in progetti con un impatto diretto, misurabile e comprovabile sulla salute della popolazione. Secondo Kennedy Jr., molte delle iniziative interrotte presenterebbero un orientamento più ideologico che scientifico, con finalità che sconfesserebbero la missione primaria dell’HHS.

Razionalizzazione o censura mascherata?

La scelta dell’HHS non si limita a un semplice atto contabile. Per i sostenitori della decisione, il taglio dei finanziamenti rappresenta un ritorno alla neutralità istituzionale e alla concretezza scientifica. Per i critici, al contrario, si tratterebbe di un chiaro atto discriminatorio, teso a marginalizzare ulteriormente le comunità LGBTQIA+ e a ostacolare la diffusione di una cultura più inclusiva in ambito sanitario e accademico.

Diverse associazioni e centri di ricerca coinvolti nei progetti tagliati hanno espresso preoccupazione per la piega che sta prendendo la politica federale in materia di salute pubblica e diritti civili. Alcuni di questi programmi riguardavano studi sull’accesso ai servizi sanitari per giovani transgender, prevenzione del suicidio tra le minoranze sessuali, e formazione del personale medico per una maggiore sensibilità culturale.

La visione del nuovo Segretario del HHS

Robert F. Kennedy Jr., esponente di una nota dinastia politica americana e figura di spicco nella politica sanitaria contemporanea, ha dichiarato in conferenza stampa che «l’era delle spese ideologiche deve finire». Secondo Kennedy, è necessario ristabilire una linea di confine netta tra ricerca medica e attivismo politico.

Il Segretario ha anche ricordato come la gestione dei fondi pubblici debba essere improntata alla massima trasparenza e utilità, in modo da garantire che ogni dollaro speso sia giustificato da evidenze scientifiche e non da agende ideologiche. In tale ottica, l’HHS ha avviato una revisione completa di tutti i progetti attualmente finanziati, con l’obiettivo di eliminare quelli giudicati «non essenziali» o «ideologicamente orientati».

Le reazioni del mondo accademico e delle associazioni civili

Secondo alcuni esperti di politiche sanitarie, la scelta potrebbe avere effetti a lungo termine sull’efficienza e sull’equità del sistema sanitario statunitense. Tagliare i fondi a progetti che affrontano disuguaglianze strutturali rischia infatti di accentuare le disparità già esistenti, specie tra i gruppi più vulnerabili. Non tutti, tuttavia, condividono questa lettura.







Appoggio da parte di settori conservatori e religiosi

Sul fronte opposto, la decisione dell’HHS è stata accolta con favore da parte di numerosi esponenti del mondo conservatore e religioso.

Secondo queste voci, le politiche DEI avrebbero assunto negli ultimi anni un ruolo sproporzionato nella distribuzione dei fondi, privilegiando identità e appartenenze ideologiche piuttosto che criteri di merito e utilità scientifica. In questo contesto, il ridimensionamento voluto dall’HHS sarebbe un tentativo di riportare l’imparzialità nella selezione dei progetti finanziati.

Il dilemma tra salute pubblica e riconoscimento delle identità

Al cuore della questione vi è una tensione tutt’altro che nuova: fino a che punto le istituzioni sanitarie devono farsi carico delle istanze sociali e identitarie? Per alcuni, la salute pubblica non può essere scissa dal contesto sociale e culturale in cui essa si articola, e quindi le politiche inclusive non sono un’opzione, ma una necessità. Per altri, al contrario, il rischio è quello di trasformare la medicina in un campo di battaglia ideologica, snaturandone le finalità originarie.

Il dibattito si riflette anche nell’ambito della ricerca scientifica. I progetti DEI e LGBTQIA+ spesso mirano a colmare lacune storiche nella letteratura medica, come ad esempio la scarsa rappresentazione delle persone non eterosessuali negli studi clinici. Tuttavia, secondo l’HHS, tali iniziative non sempre producono dati scientificamente rilevanti per la salute generale della popolazione.

Quella avviata dal Dipartimento della Salute americano rischia di diventare una linea guida per altri enti federali o statali. Già alcuni governatori hanno dichiarato di voler «prendere esempio» dalla scelta di Kennedy Jr., specialmente in contesti dove le politiche DEI sono considerate divisive o inefficaci. D’altro canto, non mancano i timori di una possibile ondata di «purificazione ideologica» che potrebbe minacciare l’indipendenza della ricerca scientifica in settori sensibili.

Non è escluso, inoltre, che la decisione venga impugnata legalmente. Alcuni gruppi per i diritti civili stanno valutando la possibilità di intentare causa all’HHS, sostenendo che l’esclusione di certi progetti possa costituire una violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Se il caso dovesse arrivare nelle aule dei tribunali federali, il dibattito si sposterebbe su un piano ancora più delicato.