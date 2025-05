Nel corso del 2024, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha tracciato un quadro allarmante della ‘ndrangheta, mostrando un’evoluzione significativa delle sue strategie operative. L’organizzazione, pur restando fedele alle sue radici calabresi, sta espandendo le proprie attività in direzioni sempre più sofisticate e meno visibili. In particolare, si registra un crescente interesse nei confronti delle grandi opere pubbliche e della gestione delle risorse economiche degli enti locali.

Le mire sulle risorse pubbliche: sanità e rifiuti nel mirino

Un settore particolarmente vulnerabile alle infiltrazioni è quello della sanità pubblica, con numerosi episodi che indicano un tentativo sistematico di controllare le aziende ospedaliere. Questi enti, gestendo bilanci considerevoli, risultano appetibili per i clan, che cercano di influenzare le nomine dirigenziali e gli appalti interni.

Analogamente, la gestione dei rifiuti urbani rappresenta un altro snodo economico cruciale in cui la ‘ndrangheta ha mostrato forti interessi. Le gare d’appalto per i servizi di raccolta e smaltimento, spesso complesse e tecnicamente articolate, diventano terreno fertile per la penetrazione mafiosa attraverso subappalti, società di comodo o prestanome.

Il Ponte sullo Stretto: un banco di prova per la legalità

Nel contesto delle grandi opere, spicca l’attenzione della criminalità organizzata verso il Ponte sullo Stretto di Messina, un progetto infrastrutturale dal valore miliardario. A tal proposito, il direttore della DIA, Michele Carbone, ha annunciato una vigilanza rafforzata.

Le parole del direttore assumono particolare rilevanza considerando l’entità economica del progetto e la sua valenza simbolica per l’intero Paese.

La centralità del territorio

Nonostante l’espansione nazionale e internazionale, la DIA ribadisce come la ‘ndrangheta continui a mantenere salde le proprie radici nella provincia di Reggio Calabria. Questo territorio rappresenta il centro decisionale, il punto di legittimazione e il luogo in cui si prendono le decisioni strategiche di più ampio respiro. Il legame con la terra d’origine resta elemento fondante e fonte di coesione per l’intera struttura mafiosa.

Una mafia moderna e mimetica

La ‘ndrangheta contemporanea si differenzia da quella del passato per il suo profilo più sofisticato e meno visibile. Oggi la violenza esplicita ha spesso lasciato il posto alla discrezione, alla capacità di infiltrarsi nei gangli del potere economico e politico. Imprese legali, professionisti insospettabili, amministratori compiacenti: è questo il nuovo volto della mafia calabrese, che preferisce il controllo silenzioso alla visibilità.

Una minaccia transnazionale

La relazione della DIA mostra anche la proiezione internazionale della ‘ndrangheta, ormai attiva nei mercati del narcotraffico, del riciclaggio e del commercio illecito a livello globale. I suoi interessi si estendono dall’America Latina all’Europa settentrionale, ma le sue fondamenta restano indiscutibilmente calabresi. Questo doppio binario – radicamento territoriale e influenza globale – rende il contrasto al fenomeno ancora più complesso.

Lo Stato tra prevenzione e repressione

Contrastare una simile organizzazione richiede un approccio integrato. Non bastano le operazioni repressive: servono strumenti di controllo preventivo sugli appalti, una maggiore trasparenza amministrativa, la tracciabilità dei flussi finanziari e una rete di collaborazione istituzionale tra magistratura, forze dell’ordine e autorità amministrative.

Un aspetto critico è la capacità delle istituzioni di rilevare per tempo i segnali di infiltrazione. La lentezza burocratica, la frammentazione normativa e la scarsità di risorse possono trasformarsi in punti deboli nella lotta alla criminalità organizzata.







Il territorio come campo di battaglia decisivo

Il vero terreno di scontro, tuttavia, resta il controllo del territorio e del consenso sociale. Dove lo Stato è percepito come distante, inefficiente o corruttibile, le mafie prosperano offrendo protezione, lavoro e “giustizia” parallela. Invertire questa tendenza richiede non solo repressione, ma presenza costante, servizi funzionanti e investimenti sociali.

Legalità e sviluppo

La DIA lancia un messaggio forte: il contrasto alla mafia non è solo una questione giudiziaria, ma una sfida culturale e politica.

La costruzione del Ponte sullo Stretto, in questo contesto, non rappresenta soltanto un’opera ingegneristica, ma un simbolo del riscatto o della resa: sarà lo Stato a decidere se lasciarlo diventare terreno di conquista per la criminalità o modello di legalità, trasparenza e sviluppo sostenibile.

Patricia Iori