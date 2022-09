Diritti civili e democrazia digitale: intervista ad Aldo Luchi

“Cellula” è semplicemente un nome che è stato scelto dall’associazione per identificare le realtà locali. Queste sezioni territoriali creano una ramificazione dell’associazione madre. Non ha quindi un senso specifico anche se chiaramente l’immagine della cellula rimanda alla ricerca scientifica, uno dei principali scopi dell’Associazione Luca Coscioni.

La nostra attività consiste principalmente nella divulgazione delle iniziative dell’associazione, ma non solo questo. Un esempio delle nostre attività è la raccolta delle firme in occasione dei referendum, ma anche la richiesta alle autorità del rilascio di Open Data (dati non personalizzati che consentono la visualizzazione di numeri e percentuali senza risalire ai nomi degli interessati) su determinati argomenti. Ultimamente abbiamo richiesto alle regioni i dati sugli accessi alle interruzioni volontarie di gravidanza. Il nostro intento è capire come viene attuata la realizzazione pratica della legge 194 e in quali regioni la richiesta non è garantita.

Esattamente. La nostra finalità è quella di fare una stima che identifichi le regioni virtuose sul diritto riconosciuto dalla legge (sull’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza) e quali invece non lo sono. Certamente per la presenza degli obiettori, ma anche per la scarsa organizzazione delle strutture sanitarie.

La percezione che le persone hanno sul territorio dipende molto dalla capacità di comunicazione sia dell’associazione sia delle singole cellule, ma dipende anche moltissimo dall’argomento e dal tema che trattiamo. L’estate scorsa abbiamo avuto una risposta meravigliosa (quasi incredibile) sulle due proposte referendarie che sono state portate avanti: la proposta sull’eutanasia legale e quella sulla legalizzazione della cannabis. Due argomenti molto sentiti. Abbiamo raccolto circa un milione e mezzo di firme sull’eutanasia (molte persone conoscono la questione a causa di situazioni personali) e 750 mila sulla legalizzazione della cannabis. Questo rende evidente l’interesse che una parte della cittadinanza ha sui temi libertari che sono slegati da preconcetti di tipo etico e morale e che attengono alla concessione di diritti. Diritti che peraltro nulla tolgono ai diritti degli altri, che non vengono certo limitati. Su altri argomenti la sensibilizzazione è fondamentale. Un argomento che può essere preso come esempio è proprio la difficoltà di accesso ad alcune prestazioni sanitarie come l’interruzione volontaria della gravidanza di cui parlavo prima.

L’associazione in genere segue due percorsi diversi. Uno è quello di predisporre dei disegni di legge di iniziativa popolare, quindi di raccogliere sul territorio le firme dei cittadini ai fini della presentazione in Parlamento sperando che un qualunque parlamentare li sostenga. Abbiamo però notato che quando vengono assegnate le commissioni per la verifica preliminare, i relatori scelti sono spesso di matrice chiaramente contraria (per fare un esempio sul ddl Zan era stato scelto Pillon), e questo è uno dei motivi per cui poi i ddl non vanno avanti.

L’altro percorso è quello della disobbedienza civile.

È vero che se dovesse vincere il centrodestra ha dichiarato che non si occuperà di questi temi, ma è anche vero che è laconicamente lampante che i diritti civili, se non in casi sporadici, siano assenti da tutti i programmi di tutti i partiti.