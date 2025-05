I diritti delle donne in Bangladesh continuano ad essere oggetto di pesanti sfide: negli scorsi giorni migliaia di manifestanti vicini al gruppo islamista Hefazat-e-Islam hanno invaso la capitale Dacca per opporsi alle proposte della Women’s Affairs Reform Commission mirate a rafforzare l’uguaglianza di genere nel Paese. Ancora una volta, l’unione tra conservatorismo religioso e misoginia potrebbe ostacolare le donne dal godimento di libertà e autonomia.

La resistenza verso i diritti delle donne in Bangladesh è stata al centro di una protesta di massa avvenuta lo scorso sabato nel Paese e indetta da Hefazat-e-Islam, influente gruppo di advocacy di matrice islamica guidato da Mamunul Haque. In particolare i protestanti si sono scagliati contro le riforme concernenti l’uguaglianza di genere, definendole come una trovata dell’Occidente e presentando a gran voce una richiesta di 12 punti, tra cui la dissoluzione della Commissione per la Riforma degli Affari Femminili creata dal governo ad interim.









Difendere i diritti delle donne in Bangladesh: le proposte della Commissione per la Riforma degli Affari Femminili

Creata dal governo provvisorio di Muhammad Yunnus, la Commissione è stata istituita proprio per fare dei passi in avanti nel garantire i diritti delle donne in Bangladesh e porre fine alla secolare discriminazione di genere, sulla base dei principi internazionalmente riconosciuti della CEDAW.

Nelle scorse settimane, i 10 membri della Commissione si sono accordati su una serie di riforme per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, presentando un report contenente 433 raccomandazioni raggruppate in 15 aree tematiche e suddivise in tre gruppi.

Tra le varie proposte della Commissione spiccano, oltre l’eliminazione di tutte le disposizioni discriminatorie esistenti, l’adozione di un nuovo Codice di Famiglia che garantisca eguali diritti a uomini e donne, il rafforzamento del Prevention of Domestic Violence Act del 2010 e l’introduzione di una sorta di “quote rosa” con l’assegnazione di 300 seggi riservati alle donne elette in Parlamento per garantire una maggiore rappresentanza politica.

A ciò si aggiungono meccanismi di assistenza, sensibilizzazione e prevenzione nell’ambito delle molestie e della violenza di genere (anche in ambito familiare), l’introduzione di 6 mesi di congedo di maternità retribuito e il riconoscimento della dignità alle lavoratrici del sesso.

Si tratta di una riforma molto ambiziosa e in un certo senso anche all’avanguardia, sia per il linguaggio inclusivo utilizzato – per la prima volta infatti compaiono termini come “misoginia” o “stupro coniugale” – sia per i contenuti molto dettagliati e approfonditi nel garantire tutele e protezione.

Uomini che lottano contro i diritti delle donne: che cosa chiedono i manifestanti di Hefazat-e-Islam

Durante le proteste di sabato, concentratesi vicino all’Università di Dacca, i manifestati di Hefazat-e-Islam hanno brandito cartelli con la scritta “Dì no alle leggi occidentali sulle nostre donne”, dichiarando più volte che le proposte della Commissione sono contrarie alla legge islamica della Sharia e che sarebbero addirittura un escamotage per promuovere l’ideologia gender e il cosiddetto “terzo genere”.

Gli intellettuali religiosi, i quali minacciano nuove proteste dalla portata nazionale, sostengono che il loro pensiero rappresenti la maggioranza della popolazione e hanno pubblicato una dichiarazione di 12 richieste che rispettano le tradizioni religiose e culturali del Paese, esprimendo chiaramente che “uomini e donne non potranno mai essere uguali”.

Il gruppo di insegnanti e studiosi islamici chiede l’abolizione dell’attuale Commissione e del pluralismo religioso adottato nel corso degli anni e da loro definito come una “concezione suicida”.

In realtà, oltre che per preservare lo status-quo di subordinazione della donna, le proteste di massa sono servite a Hefazat-e-Islam soprattutto per approfittarsi del clima politico instabile creatosi dopo la cacciata dell’ex Prima Ministra Sheikh Hasina – infatti, tra le richieste del gruppo di Mamunul Haque vi è anche la messa al bando della Lega Awami, il partito di Hasina colpevole di arresti di massa e violenze nei confronti di studenti e manifestanti che hanno preso parte alle pesanti rivolte degli scorsi mesi.

Cosa succederà dopo le proteste

Nonostante il parere positivo del capo di governo, ad oggi è molto probabile che l’implementazione delle proposte della Commissione venga pesantemente ostacolata, soprattutto a causa della situazione di tensione politica e sociale in cui versa il Paese.

Mentre gli islamisti guadagnano sempre più terreno, i diritti delle donne in Bangladesh così come quelli delle minoranze religiose vanno incontro a una rapida erosione frutto di un baratto per ottenere maggiore stabilità in vista delle prossime elezioni.

L’esistenza della Women’s Affairs Reform Commission è già in pericolo: infatti, proprio ieri l’Alta Corte ha chiesto formalmente la sospensione della Commissione tramite una petizione, appoggiandosi proprio alla legge del Corano.

Dunque, lo scenario della costituzione di un organo che abbia potere decisionale sulle scelte che riguardano esclusivamente le donne e composto interamente da persone religiose è ogni giorno più vicino: così facendo, i manifestanti islamisti stanno riuscendo a paralizzare (e polarizzare) ulteriormente la politica del Paese e a impedire l’approvazione di leggi che metterebbero a repentaglio i loro privilegi ancestrali, tra cui l’esercizio della poligamia.

Questi eventi sono l’ennesima prova del fatto che, ovunque nel mondo, i diritti delle donne sono delle fragili conquiste che rischiano di essere piegate di fronte alle inflessibili volontà degli uomini e spazzate via in una manciata di secondi.

Sara Coico