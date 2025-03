I diritti LGBTQ in Polonia sono da molto tempo minati dal mix esplosivo di conservatorismo e cattolicesimo ma il nuovo governo di Donald Tusk, seppur molto moderato e liberale, sta facendo dei progressi nel garantire pari diritti alle persone queer. Un recente sentenza della Corte Suprema polacca ha semplificato il processo per il cambio di genere sui documenti ufficiali, decretando un’enorme vittoria per le persone transgender in Polonia. La nazione polacca è forse pronta a scrollarsi di dosso l’appellativo di “peggior Paese in cui essere gay“.

Panoramica dei diritti LGBTQ in Polonia

Attualmente, nonostante l’omosessualità sia stata depenalizzata da molto tempo, i diritti LGBTQ in Polonia sono fortemente limitati e le persone appartenenti alla comunità sono oggetto di pesanti discriminazioni e crimini d’odio.

Il Paese, permeato dall’ideologia “anti-LGBTQ+” e dall’influenza del PiS, non riconosce le unioni civili e non prevede reali garanzie per le coppie dello stesso sesso, come cui l’adozione o l’accesso alla fecondazione in vitro.

Nel 2020, è stata approvata la “Carta per i diritti della famiglia“, una legge altamente stigmatizzante che di fatto protegge solo le famiglie tradizionali e costituisce un primo passo per far diventare la Polonia una “LGBTQ+ free zone“, entrando in aperto scontro con Bruxelles che ha deciso di congelare i fondi europei diretti al Paese.

I governi hanno per molto tempo cercato di ostacolare la marcia per l’uguaglianza nelle maggiori città del Paese e numerosi politici appartenenti a vari schieramenti hanno più volte pronunciato frasi omofobe e transfobiche.

Nonostante alcune proposte di legge, permangono casi di terapie di conversione e la maternità surrogata è vietata per qualsiasi orientamento sessuale.

Per quanto riguarda le persone transgender in Polonia, manca ancora una legge organica sul riconoscimento delle tutele che spettano a quest’ultime.

Condannata dalla Cedu per il mancato riconoscimento deI matrimoni tra persone dello stesso sesso, la Polonia ha lentamente assimilato la pericolosa concezione secondo cui le “idee progressiste” non facciano parte dell’identità nazionale.









La sentenza della Corte Suprema: un passo in avanti per i diritti LGBTQ in Polonia

La perdita di consensi del PiS e la vittoria alle scorse elezioni del fronte progressivo guidato da Donald Tusk, che ha promesso di migliorare la situazione dei diritti LGBTQ in Polonia, sono il sintomo di un consistente cambiamento di vedute, almeno tra l’opinione pubblica.

Questa trasformazione fortunatamente sembra aver investito anche le istituzioni: la sentenza emessa questo martedì dalla Corte Suprema polacca contiene delle nuove guidelines che semplificano il processo ufficiale per il cambio del genere assegnato alla nascita.

Prima di questa risoluzione, le persone transgender che desideravano cambiare il proprio genere dovevano letteralmente “fare causa” ai propri genitori ai sensi dell’art. 189 del Codice di procedura civile, anche qualora nel caso essi fossero deceduti.

Ora cambiare il proprio genere sul certificato di nascita attiva un procedimento non contenzioso da parte del tribunale che eviterà alle persone transgender in Polonia di subire ulteriori traumi e stigmatizzazioni.

Questa sentenza rivoluzionaria è il primo segnale di una ventata d’aria fresca che sta travolgendo la Polonia, anche se tale decisione ha già suscitato i primi sentimenti contrari, soprattutto da parte di alcuni esponenti del partito di estrema-destra Konfederacja.

Persiste però il timore che questo precedente rimanga confinato al caso in questione e non possa essere utilizzato per controversie future, vanificando così gli sforzi compiuti.

Piccoli progressi

Anche se l’amministrazione Tusk non si è ancora mossa concretamente con una legislazione a tutela delle persone LGBTQ+, alcuni avvenimenti come quello sopra citato lasciano ben sperare: ad esempio, lo scorso dicembre Varsavia ha visto l’inaugurazione del primo museo dedicato alla storia della comunità queer.

Uno dei canali televisivi principali della Polonia, TVP Info, ha dimostrato la volontà di rinnovamento quando uno noto conduttore si è scusato a nome dell’intera televisione polacca per anni di utilizzo di linguaggio discriminatorio.

Inoltre, da un paio d’anni in alcune scuole è stata intrapresa l’iniziativa Tęczowy Piątek (Venerdì Arcobaleno) per supportare la comunità LGBTQ+, la quale è stata comunque oggetto di numerose polemiche.

Gli ultimi sondaggi mostrano che più del 50% dei polacchi accetta le coppie omosessuali e negli scorsi anni si è registrato un aumento di oltre il 200% del numero di media che coprono in maniera positiva tematiche LGBTQ+.

Nel 2024 sono state avanzate due proposte di legge in merito al riconoscimento delle unioni civili per coppie LGBTQ+ e alle relative garanzie quali l’eredità, la tassazione e l’assistenza sanitaria ma ad oggi i disegni di legge si trovano ancora in una fase di stallo.

La strada da percorrere è in ogni caso ancora lunga e il governo di Donald Tusk deve affrettarsi a conformarsi agli standard europei in materia di diritti LGBTQ+.

La sentenza della Corte Suprema potrebbe spalancare le porte a un futuro all’insegna della tolleranza e dell’uguaglianza, dove le persone queer possono godere dei diritti di base e vivere una vita dignitosa libera dalla vergogna.

Sara Coico