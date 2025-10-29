Un giudice federale del Mississippi ha messo fine alle protezioni contro la discriminazione sanitaria per le persone transgender introdotte dall’amministrazione Biden, accogliendo il ricorso di una coalizione di quindici Stati a guida repubblicana. La decisione rappresenta una battuta d’arresto significativa per la Casa Bianca e riapre, inoltre, un dibattito che divide profondamente l’America sui diritti LGBTQ+.

A pronunciarsi è stato Louis Guirola Jr., giudice della Corte distrettuale del Mississippi meridionale, nominato nel 2004 da George W. Bush. Secondo lui, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali (HHS) avrebbe “oltrepassato i limiti della propria autorità” nel tentativo di ridefinire la nozione di discriminazione sessuale. Includendo anche orientamento e identità di genere tra le caratteristiche protette dall’Affordable Care Act, la riforma sanitaria nota come Obamacare.

Con questa sentenza, la discriminazione nei confronti delle persone transgender torna ad essere consentita in ambito sanitario nei quindici Stati che avevano presentato ricorso.

La norma in questione era parte di un pacchetto di riforme che aggiornava la sezione 1557 dell’Affordable Care Act per adeguarla alle altre leggi federali antidiscriminazione, come il Civil Rights Act del 1964 e il Titolo IX del 1972. Nello specifico, vietare la discriminazione nell’assistenza sanitaria non solo sulla base del sesso biologico, ma anche sulla base dell’identità di genere. In base a tale norma, agli operatori sanitari che accettavano fondi federali sarebbe stato vietato negare “cure che confermano il genere”.

Nella sua sentenza, il giudice Guirola ha sostenuto che l’HHS “ha ecceduto la propria autorità” estendendo il significato di “discriminazione sessuale” all’identità di genere, un concetto che né il Titolo IX né l’ACA definivano esplicitamente. Secondo l’amministrazione Biden, si trattava di un adeguamento logico e coerente con le decisioni della Corte Suprema, che nel 2020 — con la sentenza Bostock v. Clayton County — aveva riconosciuto che la discriminazione basata sull’identità di genere o sull’orientamento sessuale rientra a pieno titolo nella definizione di discriminazione sessuale.

Il giudice Guirola, invece, ha dato ragione a 15 Stati a guida repubblicana, tra cui Tennessee, Alabama, Georgia, Ohio e Mississippi, che avevano contestato la norma.

La causa dei quindici Stati repubblicani

A impugnare la norma è stata una coalizione di Stati guidata dal procuratore generale del Tennessee, Jonathan Skrmetti, affiancato dai colleghi di altri quattordici Stati conservatori, tra cui Alabama, Georgia, Texas e Florida. Infatti, ha fatto notare che quando il Congresso approvò il Titolo IX nel 1972 – norma di riferimento citata anche dall’ACA – la parola “sesso” era intesa come distinzione biologica tra maschi e femmine. Non come identità di genere.

L’alleanza di Stati che ha portato avanti il ricorso – ha salutato la sentenza come un trionfo politico e istituzionale. Jonathan Skrmetti, procuratore generale del Tennessee e portavoce dell’alleanza, ha accolto la decisione come “una vittoria per la ragione e la coscienza medica”. Secondo lui, la Corte avrebbe ristabilito “i limiti costituzionali all’eccesso di potere federale”, proteggendo il diritto degli operatori sanitari di agire “in base a prove e non a ideologia”.

Al di là di quanto viene detto pubblicamente, però, si sta delineando un piano politico più generale. Da anni, i governi repubblicani contrastano i tentativi di Washington di estendere le tutele per le persone transgender in ambiti come l’istruzione, lo sport e la sanità. La sentenza Guirola, in questo senso, rappresenta un nuovo tassello nella più ampia offensiva contro la “gender policy” federale. un fronte che unisce giuristi conservatori, politici e movimenti religiosi.







La decisione del Mississippi riporta indietro le lancette di quasi dieci anni. Nel 2016, l’amministrazione Obama aveva introdotto per la prima volta norme che vietavano alle compagnie assicurative e agli ospedali di discriminare i pazienti transgender. Ma nel 2020, durante la presidenza Trump, quelle tutele furono annullate, con una nuova interpretazione che limitava la protezione solo al “sesso biologico”.

Biden, appena entrato in carica, aveva tentato di ripristinare e ampliare quelle garanzie. Ora, la sentenza Guirola cancella gran parte del suo lavoro, lasciando le persone transgender di nuovo esposte a discriminazioni in ambito sanitario.

L’impatto sulla comunità transgender

Tra diritto e vita reale, per le associazioni LGBTQ+ si tratta di un colpo durissimo. L’annullamento della norma significa il rischio concreto di vedersi rifiutare cure mediche essenziali – come terapie ormonali o interventi chirurgici – solo per la loro identità di genere.

Negli ultimi anni la comunità transgender è stata oggetto di un’ondata di leggi restrittive: limitazioni alle cure per i minori, divieti di partecipazione agli sport scolastici, restrizioni sui documenti d’identità e persino sanzioni per chi usa pronomi diversi da quelli di nascita.

Questa sentenza legittima la discriminazione e nega alle persone transgender il diritto fondamentale di essere curate con pari dignità. Non solo priva migliaia di cittadini delle stesse tutele, ma manda anche un messaggio pericoloso: che i loro diritti valgono meno. Gli effetti pratici rischiano di essere immediati.

Anche dal punto di vista politico la vicenda ha anche un chiaro risvolto. Con le elezioni le prossime elezioni del 2026, il verdetto offre ai repubblicani un nuovo argomento da spendere nella loro campagna contro le “politiche identitarie” di Biden. Negli Stati Uniti, la questione dei diritti LGBTQ+ è ormai diventata una linea di frattura tra i due principali partiti. Da una parte, i democratici che vedono in queste tutele un’estensione naturale dei diritti civili; dall’altra, i repubblicani che le considerano un’ingerenza del governo federale e un rischio per la libertà religiosa e professionale.

Molti credono che la Casa Bianca farà appello contro la sentenza. Ciò nonostante, anche in caso di ricorso, la sospensione della norma rimarrà in vigore, lasciando per ora le persone transgender senza protezioni federali nel campo della sanità. In definitiva, la decisione del giudice Guirola riapre una questione che attraversa tutta la società americana: chi ha il potere di decidere come evolvono i diritti (LGBTQ+) civili? Le leggi scritte mezzo secolo fa possono adattarsi a una realtà profondamente diversa, o devono essere riscritte dal legislatore?

Per ora, la posizione dei tribunali è chiara. Tocca al Congresso, non ai funzionari federali, ridefinire i confini del diritto. Ma dietro quella chiarezza formale restano le vite delle persone transgender, sospese tra due Americhe che continuano a guardarsi con sospetto e a contendersi il significato stesso di uguaglianza. E negli Stati Uniti, ancora una volta, la frontiera dei diritti LGBTQ+ torna a spostarsi all’indietro.

Felicia Bruscino