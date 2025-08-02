La Corte suprema dei Caraibi orientali ha emesso una sentenza storica, dichiarando incostituzionale la legge di Santa Lucia che vietava i rapporti sessuali tra uomini. Una norma risalente al periodo coloniale britannico, che prevedeva pene fino a dieci anni di reclusione, è stata finalmente cancellata dal codice legale dell’isola caraibica, aprendo un nuovo capitolo nella lotta per i diritti civili nella regione. La decisione è stata accolta con entusiasmo da attivisti e associazioni per i diritti LGBTQ+, che per anni hanno denunciato l’influenza discriminatoria di questa norma, anche se raramente applicata.

La lunga battaglia degli attivisti per i diritti umani

La denuncia contro le leggi contro i rapporti sessuali tra uomini, una tipica legge di Santa Lucia, era stata avanzata dall’alleanza per i diritti LGBTQ ECADE, con il sostegno dell’organizzazione britannica Human Dignity Trust. Il caso era stato intentato a nome di una coppia omosessuale, e si inserisce in una più ampia strategia legale iniziata nel 2019 dall’Alleanza dei Caraibi orientali per la diversità e l’uguaglianza. Questa strategia ha già portato all’abrogazione di leggi simili in Barbados, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, e Dominica.

Kenita Placide, direttrice dell’Alleanza, ha descritto il verdetto come un “respiro sospeso” per molti attivisti: «Non capita spesso che vediamo risultati concreti del nostro lavoro. Ma sappiamo che questa è solo metà della battaglia: ora dobbiamo cambiare i cuori e le menti».

Un lascito coloniale che resiste

Molti paesi caraibici mantengono ancora leggi che criminalizzano i rapporti tra persone dello stesso sesso. Queste norme, imposte durante il dominio britannico, sono sopravvissute all’indipendenza e continuano a influenzare la vita quotidiana di migliaia di cittadini LGBTQ+. Sebbene non applicate di frequente, la sola esistenza di queste leggi legittima la discriminazione, l’emarginazione sociale e persino la violenza.

Jessica St. Rose, fondatrice del gruppo 758Pride, ha definito l’abrogazione della legge di Santa Lucia un “cambiamento legale importante”, ma ha ammonito: «Serve ancora una riforma culturale. La sicurezza delle persone LGBTQ+ non è garantita. Questo è solo un primo passo».

Le reazioni dei leader politici dell’isola sono state per lo più silenziose. Il primo ministro Philip Pierre non ha commentato direttamente la sentenza, limitandosi a un discorso generico in occasione del giorno dell’emancipazione. Sui social media, invece, si sono levate voci critiche, in gran parte motivate da argomentazioni religiose.

La divisione nel dibattito pubblico è evidente: da un lato una società ancora legata a valori conservatori, dall’altro un’attivazione sempre più visibile e coraggiosa delle comunità LGBTQ+. Come ha sottolineato Placide, «oggi due uomini che camminano insieme vengono osservati con sospetto e ripresi con i cellulari. È una forma di sorveglianza sociale che alimenta l’intolleranza».







Una sentenza con impatto regionale

Secondo gli esperti, la sentenza sulla legge di Santa Lucia potrebbe avere effetti persuasivi su altre nazioni caraibiche che ancora criminalizzano le relazioni omosessuali, come Giamaica, Guyana, Grenada, St. Vincent e Trinidad e Tobago. Proprio in quest’ultima, la Corte suprema ha recentemente ribaltato una sentenza favorevole alla comunità LGBTQ+ del 2018, lasciando il caso aperto al giudizio del Consiglio privato di Londra.

Sharon Mottley, responsabile per l’area dei Caraibi dell’ILGA, ha accolto con entusiasmo la notizia: «La sentenza di Santa Lucia porta nuova speranza. Anche dopo l’inversione giudiziaria a Trinidad, la comunità è scesa in piazza, ha sfilato con orgoglio. Il messaggio è chiaro: ci siamo e non ce ne andiamo».

Bradley Desir, uomo gay originario di Santa Lucia ora residente in Canada, ha raccontato come la sentenza lo abbia incoraggiato. «Mi sento più sicuro a tornare a visitare la mia terra». Per molti giovani dell’isola, cresciuti in un mondo più connesso e aperto grazie ai media globali, il cambiamento della legge di Santa Lucia rappresenta anche un riconoscimento della propria esistenza.

Il futuro: tra diritto e cambiamento culturale

Il verdetto della Corte suprema non cancella automaticamente la discriminazione, ma segna un punto di svolta nella storia legale e sociale di Santa Lucia. Come sottolinea l’avvocata Veronica Cenac, è importante ricordare che queste leggi non fanno parte della tradizione locale, ma furono imposte da potenze coloniali. Riconoscerlo significa restituire ai cittadini la possibilità di definire la propria identità senza imposizioni esterne.

La cancellazione della legge contro i rapporti sessuali tra uomini a Santa Lucia rappresenta una vittoria giudiziaria importante, ma anche una sfida culturale ancora aperta. Con questa decisione, il Paese compie un passo decisivo verso il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQ+, pur rimanendo necessario un impegno continuo per garantire sicurezza, visibilità e uguaglianza in tutta la regione caraibica.

Lucrezia Agliani