Il Marocco ottiene un ruolo di primo piano nella governance globale dei diritti umani. Con l’elezione di Amina Bouayach alla presidenza della Ganhri, l’Alleanza mondiale delle istituzioni nazionali per i diritti umani, il paese ha dimostrato un impegno concreto verso la promozione e la difesa dei diritti fondamentali in un contesto sempre più complesso. Il voto che ha sancito la sua elezione si è svolto a Ginevra, in occasione della 58ma sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Una carriera dedicata ai diritti umani

Amina Bouayach non è nuova a posizioni di leadership in ambito diritti umani. Presidente del Consiglio nazionale dei diritti umani (Cndh) del Marocco, ha accumulato una lunga esperienza lavorando a stretto contatto con organizzazioni internazionali, governo e società civile per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali nel suo paese. La sua elezione alla presidenza della Ganhri segna un ulteriore riconoscimento del suo impegno e delle sue capacità nel campo della promozione dei diritti umani.

La Ganhri e il suo impatto globale

L’Alleanza mondiale delle istituzioni nazionali per i diritti umani è un’organizzazione che riunisce le istituzioni nazionali per i diritti umani di tutto il mondo, con l’obiettivo di garantire che i diritti umani siano rispettati a livello locale, nazionale e internazionale. Fondata nel 1993, la Ganhri svolge un ruolo cruciale nel rafforzare il sistema delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, favorendo la cooperazione tra le istituzioni nazionali per i diritti umani e promuovendo la creazione di politiche efficaci per la protezione dei diritti fondamentali.

Il ruolo della presidenza della Ganhri è di grande rilevanza, poiché la guida dell’organizzazione è fondamentale per determinare le linee di azione globali in materia di diritti umani. L’elezione di Bouayach non solo segnala il rafforzamento del legame tra il Marocco e le istanze internazionali, ma rappresenta anche un ritorno dell’Africa alla presidenza della Ganhri, un decennio dopo l’ultima leadership africana.

Il discorso di Amina Bouayach

Nel suo primo discorso da presidente della Ganhri, Amina Bouayach ha espresso il suo onore per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per affrontare le sfide globali. Ha messo in evidenza come la protezione dei diritti umani sia sempre più difficile in un mondo che sta cambiando rapidamente. Le sfide sollevate dalle nuove tecnologie, dal cambiamento climatico, dalle disuguaglianze economiche e dalla crescente minaccia di restrizioni alle libertà fondamentali sono temi che Bouayach ha posto al centro del suo intervento.

La presidente della Ganhri ha inoltre invitato a un impegno costante per garantire che i diritti umani non siano solo una dichiarazione teorica, ma un valore da difendere con azioni concrete. Il suo intervento ha avuto un forte richiamo alla necessità di cooperazione internazionale e di azioni comuni per rispondere in modo efficace alle sfide globali, con un occhio particolare alla promozione di una società più giusta e uguale per tutti.







Il ritorno dell’Africa alla presidenza della Ganhri

Un aspetto particolarmente significativo dell’elezione di Amina Bouayach alla presidenza della Ganhri è che questa rappresenta il ritorno dell’Africa alla leadership dell’alleanza dopo un periodo di dieci anni. Questo segna una ripresa di influenza per i paesi africani nel contesto della governance mondiale dei diritti umani. La scelta di Bouayach, infatti, non è casuale: il Marocco è uno dei paesi africani più attivi in tema di diritti umani e ha un impegno consolidato a livello internazionale.

Nel corso degli anni, il Cndh sotto la presidenza di Bouayach ha lavorato per affrontare molteplici sfide relative ai diritti umani, sia a livello nazionale che internazionale. La sua presidenza ha permesso al Marocco di svolgere un ruolo importante nel rafforzamento dei legami tra l’Africa e le istituzioni internazionali sui temi dei diritti fondamentali.

Le prospettive future per la Ganhri

Con la nuova leadership di Amina Bouayach, la Ganhri è pronta ad affrontare le sfide future con un forte impegno per la difesa dei diritti umani e la promozione di una governance globale inclusiva e partecipativa. La Ganhri si concentrerà su diversi aspetti, come l’importanza di tutelare la libertà di espressione, di affrontare le sfide poste dal digital divide, e di garantire che i diritti umani siano al centro delle politiche governative in tutto il mondo.

Bouayach ha messo in luce la necessità di un impegno concreto per affrontare le nuove minacce e opportunità legate all’innovazione tecnologica, al cambiamento climatico e alle crescenti disuguaglianze. In un mondo sempre più globalizzato, la protezione dei diritti umani richiede una cooperazione più stretta tra le istituzioni nazionali e le organizzazioni internazionali, e la leadership di Bouayach potrebbe essere la chiave per raggiungere questi obiettivi.

