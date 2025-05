Il 22 maggio del 1978, dopo un lungo percorso politico fatto di lotte, scontri e dibattiti, la marea del movimento femminista scende nelle piazze e nelle strade d’Italia per festeggiare l’approvazione della legge 194 del 1978 sul diritto all’aborto. Una delle pagine della storia d’Italia, che permise a tante persone di esprimersi sul tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, una pratica che fino a quel momento – oltre alla pericolosità per la vita della donna – era considerata illegale e punibile, per questo, a livello penale.

Il referendum del 17 maggio segnò una pietra miliare nella conquista dei diritti civili, difendendo con il 68% dei voti favorevoli la legge 194 del 1978 sul diritto all’aborto.

Una legge nata dalla mobilitazione femminista collettiva

La legge 194, approvata nel 1978, legalizzò l’aborto entro i primi novanta giorni di gravidanza, e in alcuni casi specifici anche oltre, tutelando la salute fisica e psichica della donna. Questo risultato fu il frutto di anni di battaglie, portate avanti da movimenti femministi, associazioni laiche e partiti progressisti per difendere e rivendicare il diritto all’aborto. La sentenza della Corte Costituzionale del 1975, che dichiarò parzialmente illegittimo l’articolo 546 del codice penale, aprì la strada a un cambiamento radicale nella concezione giuridica dell’aborto in Italia.

Gli articoli del codice penale infatti riconoscevano l’interruzione volontaria di gravidanza come reato penalmente perseguibile: le pene da scontare potevano arrivare anche ai cinque anni di reclusione – proprio in riferimento all’articolo 546. Altri reati riconosciuti dal diritto penale erano l’istigazione o la collaborazione alla pratica dell’aborto.

Prima del 1978, nonostante il divieto e le pene dure, l’interruzione volontaria di gravidanza era comunque praticata: molte erano le donne che in condizioni di clandestinità sfidavano leggi, tabù e, più in generale, la rigida struttura patriarcale e tradizionale della società. Nell’Italia del Dopoguerra infatti, il concetto di auto-determinazione del corpo femminile non era minimamente considerato: la figura della donna era completamente relegato alla famiglia e al ruolo di cura tra le mura domestiche.

Questo comprendeva anche il ruolo della maternità, vista come un passo fondamentale nella realizzazione della vita femminile. Catene ancora più rigide erano poste anche da una totale assenza di servizi sociali e sanitari che provvedessero all’educazione sessuale o all’assistenza al parto, rendendo così ancora più precaria la gravidanza o l’interruzione di essa.

Nel 1972, i dati riportavano che il numero di aborti clandestini si aggirava attorno ai 3 milioni l’anno: cifre che, proprio a causa della clandestinità, non sono mai stati affermati con certezza, ma che probabilmente aumentavano nel corso del tempo.

La questione dell’interruzione volontaria della gravidanza spaccò l’Italia in due. Da un lato, il Movimento per la Vita, nato nel 1975, cercò di abrogare la legge 194 sul diritto all’aborto quasi nella sua interezza, conservando solo la possibilità dell’aborto terapeutico. Dall’altro, il Partito Radicale propose un referendum per ampliarne l’applicazione, eliminando ogni restrizione, comprese quelle per le minorenni e gli istituti privati. Entrambi i quesiti referendari vennero bocciati: gli italiani difesero il diritto all’aborto legale.

L’inizio delle lotte per il diritto all’aborto

Fu proprio intorno al biennio del 1972-1973 che esplosero in Italia movimenti femministi radicali e non che, attraverso manifestazioni, occupazioni e scontri diretti con le istituzioni, si mobilitavano alla volta della conquista del diritto all’aborto. In piazza si riportava un discorso quantomai trasparente: distruggere le dinamiche patriarcali, parlare di riappropriazione dei corpi, decostruzione politica e sociale, rimettendo in discussione modelli e ruoli sessuali, come il rapporto tra l’uomo e la donna nella vita familiare o sentimentale.

La lotta per il diritto all’aborto nasceva anche e sopratutto a causa dei percorsi che migliaia di donne erano costrette ad intraprendere clandestinamente, mettendo a rischio la propria vita: ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, negli anni ’70, significava addentrarsi da sole, senza alcuna garanzia sanitaria, in oscure abitazioni e sperare che andasse tutto per il meglio. Oltre alla galera infatti, le donne rischiavano la morte o, in casi comunque gravi, pesanti danni alla salute.

Tante erano le donne che, costrette anche da una limitata autonomia economica, ricorrevano alla clandestinità e che furono arrestate in flagranza di reato: arresti, perquisizioni, sospetti, indagini. Intanto, anche in risposta alle politiche repressive, le piazze di tutte le città d’Italia si riempivano sempre di più di una lotta femminista che parlava di aborto libero, gratuito, con la facoltà di anestesia, con le giuste tutele sanitarie.

La mobilitazione diventò generale e la vertenza sempre più concreta e condivisa, specialmente dalle donne che provenivano dalla classe proletaria e che quindi non potevano permettersi di fuggire all’estero o interrompere una gravidanza in un Paese che non fosse l’Italia.

“Siamo tante, siamo donne, siamo stufe. Non siamo macchine per la riproduzione ma donne in lotta per la liberazione! Medici tremate, pagherete caro, pagherete tutto”

Così recitava lo slogan che i movimenti femministi spargevano in tutti gli spazi, aperti o chiusi, d’Italia: non solo durante i cortei, ma anche davanti agli ospedali, nelle scuole, negli spazi sociali, sul posto di lavoro.

Le campagne pro-vita e il ruolo della Chiesa

Le pressioni per l’abrogazione o la revisione della legge 194 non si sono mai fermate. Dai centri di aiuto alla vita, nati nel 1975, fino ai recenti cimiteri dei feti, l’attivismo pro-vita ha continuato a influenzare il dibattito pubblico e politico. Le croci bianche con il nome delle donne che hanno abortito, come avvenuto a Prima Porta a Roma, rappresentano una forma di colpevolizzazione che la società cercava di additare nei confronti di tutte coloro che si erano dimostrate “ribelli”. Nonostante la retorica di protezione della maternità, queste campagne mirano apertamente alla revoca della legge.

Negli anni ’70, le tensioni a livello istituzionale e nelle piazze aumentarono perché anche il movimento pro-vita iniziò a scendere per le strade, aiutati dalla parola e dall’influenza della Chiesa cattolica. La risposta del movimento femminista fu un’ondata incontrollabile che lo trasformò, a livello storico, in un vero e proprio movimento di massa che univa tutte le donne, per una completa autodeterminazione e libertà dei propri corpi.

Consultori pubblici: un diritto ancora incompiuto

Uno degli strumenti fondamentali previsti dalla legge 194 sono i consultori pubblici, concepiti come luoghi di supporto, ascolto e orientamento per le donne. Nonostante ciò, fin dalla loro istituzione nel 1975, il numero e la distribuzione sul territorio sono stati gravemente insufficienti. Secondo la legge, ne dovrebbe esistere uno ogni 20.000 abitanti, ma in molte regioni italiane – soprattutto nel Sud – si registra una copertura molto più bassa.

I consultori sono diventati sempre meno luoghi di accoglienza e sempre più strutture marginalizzate dalla sanità pubblica. Secondo legge, i consultori sono spazi “essenziali per la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne”, ma la realtà dei fatti – oggi come allora – dimostra che le istituzioni non hanno mai realmente considerato queste strutture come una priorità: nel 1979 infatti, su tutto il territorio nazionale, furono attivati solamente 600 consultori – e, per di più, tutti distribuiti nelle Regioni più ricche del Nord e Centro Italia.

Con il passare del tempo, il divario di tutele sociali in materia tra Nord e Sud è diventato sempre più incolmabile, fino ad oggi, in cui in molte delle zone d’Italia i consultori non sono nemmeno presenti.

I consultori, ancor prima della delle del ’78, sono sempre stati considerati un punto di riferimento sociale e politico per le donne italiane. Le mobilitazioni di massa femministe portarono alle prime istituzioni di queste strutture nel 1975, che avevano una forte connotazione politica. Quando ancora nessuna legge riconosceva l’esistenza di questi spazi, i consultori nascevano in posti spesso occupati, perlopiù nei quartieri più popolari, e sopravvivevano grazie all’autogestione collettiva del personale volontario. Oltre all’assistenza materiale, erano luoghi fondamentali in quanto punti di riferimento per l’aggregazione sociale, il confronto, un’assistenza anche psicologica.

Sebbene sia stato un importante passo in avanti, sopratutto a livello legale, la legge 194/78 ha sempre avuto gravi difficoltà nella sua applicazione. Altro grande limite all’effettiva applicazione della legge è rappresentato dall’obiezione di coscienza. In teoria, i consultori non dovrebbero ospitare personale obiettore, ma nella pratica questa regola è spesso disattesa. In alcune regioni si registrano percentuali allarmanti: in Molise l’obiezione tra i ginecologi supera il 90%.

L’ostacolo che ne deriva è concreto: donne costrette a spostarsi in altre province o regioni, o addirittura a rinunciare all’intervento nei tempi previsti. In alcuni casi, come quello tragico di Valentina Milluzzo nel 2016 a Catania, l’obiezione è costata la vita. Con l’aumento dell’obiezione e la chiusura dei consultori, i dati parlano chiaro: il numero degli aborti clandestini è tornato a crescere. Secondo le stime, nel biennio 2017-2018 si sono registrati oltre 20.000 casi. In parallelo, proliferano anche le pratiche a pagamento fuori dai circuiti pubblici, dove spesso i medici obiettori tornano a eseguire interruzioni dietro compensi altissimi, rivelando una palese contraddizione tra ideologia e interesse economico.







Una lotta ancora aperta

A più di quarant’anni dal referendum sul diritto all’aborto, la libertà di scelta delle donne è ancora oggetto di attacco e discredito. Le mobilitazioni continuano: dal movimento Non Una Di Meno all’osservatorio Obiezione Respinta, molte realtà civiche e femministe, seppur con pratiche politiche diverse, difendono quotidianamente il diritto all’autodeterminazione. L’Italia, che un tempo fu esempio di progresso, oggi si confronta con una realtà in cui il diritto riconosciuto non sempre si traduce in diritto garantito.

I limiti applicativi della legge 194, il peso dell’obiezione di coscienza, la mancanza di strutture e le pressioni ideologiche di partiti e scelte politiche delle amministrazioni locali ci ricordano che la battaglia per la difesa dell’autodeterminazione è tutt’altro che conclusa. I ripetuti attacchi non sono altro che il tentativo di rimettere in discussione il valore politico del diritto all’aborto e della donna nella società.

Dalla presenza dei movimenti pro-vita nei consultori, alle lezioni nelle scuole sul valore della famiglia tradizionale: sono tante le tecniche di soft-power che lo Stato italiano ha ideato nel corso del tempo, per corrompere le coscienze politiche che le nuove generazioni hanno saputo maturare. Tante sono infatti le nuove generazioni di donne che si pongono in continuità con le lotte del passato, riconoscendo che la lotta e la difesa dei diritti deve sempre vivere nelle pratiche, nelle menti e nelle parole di ogni donna.

Lucrezia Agliani